На Куп’янському напрямку триває операція зі знищення російських підрозділів у північній частині міста, - Трегубов

На Куп’янському напрямку українські сили продовжують операцію зі знищення російських підрозділів у північній частині Куп’янська, де противник відрізаний від основних каналів постачання.

Про це повідомив начальник управління комунікації Угруповання Об’єднаних сил Віктор Трегубов, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Ліквідація росіян у Куп'янську

"Станом на зараз (триває - ред.) операція з ліквідації осередків росіян в північній частині міста (Куп'янськ - ред.). Не скажу, що дуже просто, але враховуючи те, що вони все ж відрізані від основних постачань, і те, що їм не може ефективно надходити поповнення, вони зараз у значно гіршій ситуації, ніж були українські захисники на гірший момент. Тому будемо сподіватися на краще, хоча треба розуміти, що це все ж міські бої", - сказав Трегубов.

Прапори РФ у Куп'янську

За його словами, російські війська намагаються створити видимість контролю над містом, використовуючи прапори. Усі спроби постачання та підкріплення противника через автомобілі знищуються ударами та діями українських БпЛА.

