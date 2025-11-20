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Новини Знищення російської техніки Знищення російських окупантів
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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 162 120 осіб (+890 за добу), 11 357 танків, 34 530 артсистем, 23 597 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Від початку повномасштабного вторгнення РФ Сили оборони України ліквідували 1 162 120 російських окупантів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.

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Ліквідація російської армії

Як зазначається, загальні бойові втрати РФ із 24.02.22 по 20.11.25 орієнтовно становлять:

  • особового складу – близько 1 162 120 (+890) осіб
  • танків – 11 357 (+1) од.
  • бойових броньованих машин – 23 597 (+2) од.
  • артилерійських систем – 34 530 (+19) од.
  • РСЗВ – 1 546 (+0) од.
  • засоби ППО – 1 247 (+0) од.
  • літаків – 428 (+0) од.
  • гелікоптерів  – 347 (+0) од.
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 82 470 (+384) од.
  • крилаті ракети – 3 981 (+41) од.
  • кораблі / катери – 28 (+0) од.
  • підводні човни – 1 (+0) од.
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 67 703 (+68) од.
  • спеціальна техніка – 4 002 (+1) од.

Втрати ворога 19 листопада

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армія рф (21181) Генштаб ЗС (8438) ліквідація (4777) знищення (10276)
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рядок вписати до втрат - "агенти москви " і такі, як дЄрмак і міндіч щоб стали першими безповоротними втратами в тих рядках - до стінки собак
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20.11.2025 07:50 Відповісти
Ну так про це повинен повідомляти в таких же публічних звітах не Генштаб ЗСУ, а СБУ...
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20.11.2025 08:59 Відповісти
ты ещё не в растове?
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20.11.2025 08:39 Відповісти
Минув 4292 день москальсько-української війни.
91 одиниця знищеної техніки та 890 чумардосів за день.
Броня по мінімуму, арта та логістика теж мало, спецтехніка добре. Відбита чергова масована повітряна атака.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 1 162 000 це більше, ніж все населення такого регіону як Чуваська Республіка.
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20.11.2025 08:50 Відповісти
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20.11.2025 08:54 Відповісти
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
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20.11.2025 09:37 Відповісти
 
 