Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 162 120 осіб (+890 за добу), 11 357 танків, 34 530 артсистем, 23 597 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА
Від початку повномасштабного вторгнення РФ Сили оборони України ліквідували 1 162 120 російських окупантів.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.
Ліквідація російської армії
Як зазначається, загальні бойові втрати РФ із 24.02.22 по 20.11.25 орієнтовно становлять:
- особового складу – близько 1 162 120 (+890) осіб
- танків – 11 357 (+1) од.
- бойових броньованих машин – 23 597 (+2) од.
- артилерійських систем – 34 530 (+19) од.
- РСЗВ – 1 546 (+0) од.
- засоби ППО – 1 247 (+0) од.
- літаків – 428 (+0) од.
- гелікоптерів – 347 (+0) од.
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 82 470 (+384) од.
- крилаті ракети – 3 981 (+41) од.
- кораблі / катери – 28 (+0) од.
- підводні човни – 1 (+0) од.
- автомобільна техніка та автоцистерни – 67 703 (+68) од.
- спеціальна техніка – 4 002 (+1) од.
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91 одиниця знищеної техніки та 890 чумардосів за день.
Броня по мінімуму, арта та логістика теж мало, спецтехніка добре. Відбита чергова масована повітряна атака.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.
P.s. 1 162 000 це більше, ніж все населення такого регіону як Чуваська Республіка.