Общие боевые потери РФ с начала войны – около 1 162 120 человек (+890 за сутки), 11 357 танков, 34 530 артсистем, 23 597 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

С начала полномасштабного вторжения РФ Силы обороны Украины ликвидировали 1 162 120 российских оккупантов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.

Ликвидация российской армии

Ликвидация российской армии

Как отмечается, общие боевые потери РФ с 24.02.22 по 20.11.25 ориентировочно составляют:

  • личного состава – около 1 162 120 (+890) человек
  • танков – 11 357 (+1) ед.
  • боевых бронированных машин – 23 597 (+2) ед.
  • артиллерийских систем – 34 530 (+19) ед.
  • РСЗО – 1 546 (+0) ед.
  • средства ПВО – 1 247 (+0) ед.
  • самолетов – 428 (+0) ед.
  • вертолетов – 347 (+0) ед.
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 82 470 (+384) ед.
  • крылатые ракеты – 3 981 (+41) ед.
  • корабли / катера – 28 (+0) ед.
  • подводные лодки – 1 (+0) ед.
  • автомобильная техника и автоцистерны – 67 703 (+68) ед.
  • специальная техника – 4 002 (+1) ед.

Потери врага 19 ноября

На фронте произошло 193 боестолкновения, 55 из них - на Покровском направлении, - Генштаб

рядок вписати до втрат - "агенти москви " і такі, як дЄрмак і міндіч щоб стали першими безповоротними втратами в тих рядках - до стінки собак
