Общие боевые потери РФ с начала войны – около 1 162 120 человек (+890 за сутки), 11 357 танков, 34 530 артсистем, 23 597 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА
С начала полномасштабного вторжения РФ Силы обороны Украины ликвидировали 1 162 120 российских оккупантов.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.
Ликвидация российской армии
Как отмечается, общие боевые потери РФ с 24.02.22 по 20.11.25 ориентировочно составляют:
- личного состава – около 1 162 120 (+890) человек
- танков – 11 357 (+1) ед.
- боевых бронированных машин – 23 597 (+2) ед.
- артиллерийских систем – 34 530 (+19) ед.
- РСЗО – 1 546 (+0) ед.
- средства ПВО – 1 247 (+0) ед.
- самолетов – 428 (+0) ед.
- вертолетов – 347 (+0) ед.
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 82 470 (+384) ед.
- крылатые ракеты – 3 981 (+41) ед.
- корабли / катера – 28 (+0) ед.
- подводные лодки – 1 (+0) ед.
- автомобильная техника и автоцистерны – 67 703 (+68) ед.
- специальная техника – 4 002 (+1) ед.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
GAYYASHEK
показать весь комментарий20.11.2025 07:50 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль