Общие боевые потери РФ с начала войны – около 1 162 120 человек (+890 за сутки), 11 357 танков, 34 530 артсистем, 23 597 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

С начала полномасштабного вторжения РФ Силы обороны Украины ликвидировали 1 162 120 российских оккупантов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Ликвидация российской армии

Как отмечается, общие боевые потери РФ с 24.02.22 по 20.11.25 ориентировочно составляют:

личного состава – около 1 162 120 (+890) человек

танков – 11 357 (+1) ед.

боевых бронированных машин – 23 597 (+2) ед.

артиллерийских систем – 34 530 (+19) ед.

РСЗО – 1 546 (+0) ед.

средства ПВО – 1 247 (+0) ед.

самолетов – 428 (+0) ед.

вертолетов – 347 (+0) ед.

БПЛА оперативно-тактического уровня – 82 470 (+384) ед.

крылатые ракеты – 3 981 (+41) ед.

корабли / катера – 28 (+0) ед.

подводные лодки – 1 (+0) ед.

автомобильная техника и автоцистерны – 67 703 (+68) ед.

специальная техника – 4 002 (+1) ед.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": На фронте произошло 193 боестолкновения, 55 из них - на Покровском направлении, - Генштаб