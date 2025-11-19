На фронте произошло 193 боестолкновения, 55 из них - на Покровском направлении, - Генштаб

С начала суток, по состоянию на 22:00, на фронте произошло 193 боевых столкновения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сводку Генштаба ВСУ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Вражеские обстрелы

Сегодня российские войска нанесли два ракетных и 35 авиационных ударов, применили 52 ракеты и сбросили 86 управляемых авиабомб. Кроме этого, привлекли к ударам 2 266 дронов-камикадзе и осуществили 2 947 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов.

Боевые действия на севере

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях с начала суток противник нанес три авиационных удара, сбросил восемь управляемых авиабомб, а также осуществил 146 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, из которых два — из реактивных систем залпового огня.

Боевые действия на Харьковщине

На Южно-Слобожанском направлении противник 11 раз штурмовал позиции наших подразделений вблизи населенных пунктов Волчанск, Синельниково, Каменка, Кутьковка и в направлении Колодязного и Двуречанского. Еще четыре боевых столкновения продолжаются.

На Купянском направлении Силы обороны остановили пять вражеских атак в районах населенных пунктов Петропавловка, Песчаное и в направлении Новоосинового и Шейковки.

Читайте также: Россия наращивает пополнение, тогда как Украине не хватает личного состава, - нардеп Рахманин

Боевые действия на востоке

На Лиманском направлении российские захватчики 17 раз атаковали позиции Сил обороны вблизи населенных пунктов Надия, Дружелюбвка, Новый Мир, Карповка, Ставки, Заречное, Дробышево, Шандриголово, Зеленая Долина, Новоселовка, а также в направлении Александровки, Лимана и Шейковки.

Тринадцать вражеских штурмов отбили украинские защитники на Славянском направлении - оккупанты пытались продвинуться в районах Ямполя, Закитного, Верхнекаменского, Серебрянки, Дибровы, Дроновки, Сиверска, Выемки и Федоровки.

На Краматорском направлении противник проводил восемь наступательных действий вблизи Васюковки, Миньковки, Веролюбовки, Часова Яра, Ступочек и в направлении населенного пункта Белокузьминовка. Наши защитники успешно остановили все вражеские атаки.

На Константиновском направлении 25 раз россияне шли в наступление на позиции украинских подразделений в районах Белой Горы, Константиновки, Щербиновки, Торецка, Плещиевки, Русина Яра, Новооленовки, Степановки, Софиевки. Украинские защитники отбили все атаки врага.

На Покровском направлении с начала суток оккупанты 55 раз пытались продвинуться на позиции украинских подразделений. Противник действовал в районах населенных пунктов Шахово, Новое Шахово, Паньковка, Никаноровка, Червоный Лиман, Родинское, Мирноград, Новоэкономичное, Ривное, Покровск, Котлино, Молодецкое, Балаган, Удачное, Новопавловка, Новониколаевка, Филия, Дачное и в направлении населенного пункта Гришино. В четырех локациях бои продолжаются до сих пор. По предварительным данным, сегодня на этом направлении было уничтожено 93 оккупанта, из них 60 - безвозвратно. Также украинские воины уничтожили 32 беспилотных летательных аппарата, пять единиц автомобильной и три единицы специальной техники; также поражены две единицы автомобильной техники врага.

На Александровском направлении агрессор 12 раз пытался прорвать оборону наших защитников в районах населенных пунктов Александроград, Вороное, Сосновка, Вербовое, Злагода, Привольное, Егоровка, Красногорское. Авиационный удар подвергся населенный пункт Великомихайловка.

Читайте также: Сырский обсудил с США усиление ПВО и сотрудничество в сфере беспилотников

Боевые действия на юге

На Гуляйпольском направлении наши защитники остановили девять вражеских атак в районах Ривнополье, Зеленого Гая и в направлении населенных пунктов Затишье и Зеленое. Одно боевое столкновение продолжается до сих пор. Враг нанес авиационные удары по району населенного пункта Гуляйполе.

На Ореховском направлении враг четыре раза атаковал позиции наших защитников в районах населенных пунктов Новоандреевка, Степовое и Приморское. Авиационные удары управляемыми бомбами враг нанес по районам населенных пунктов Орехов и Плавни.

На Приднепровском направлении враг сегодня не проводил наступательных действий.

На остальных направлениях особых изменений не произошло.