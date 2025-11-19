На фронте произошло 193 боестолкновения, 55 из них - на Покровском направлении, - Генштаб
С начала суток, по состоянию на 22:00, на фронте произошло 193 боевых столкновения.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сводку Генштаба ВСУ.
Вражеские обстрелы
Сегодня российские войска нанесли два ракетных и 35 авиационных ударов, применили 52 ракеты и сбросили 86 управляемых авиабомб. Кроме этого, привлекли к ударам 2 266 дронов-камикадзе и осуществили 2 947 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов.
Боевые действия на севере
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях с начала суток противник нанес три авиационных удара, сбросил восемь управляемых авиабомб, а также осуществил 146 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, из которых два — из реактивных систем залпового огня.
Боевые действия на Харьковщине
На Южно-Слобожанском направлении противник 11 раз штурмовал позиции наших подразделений вблизи населенных пунктов Волчанск, Синельниково, Каменка, Кутьковка и в направлении Колодязного и Двуречанского. Еще четыре боевых столкновения продолжаются.
На Купянском направлении Силы обороны остановили пять вражеских атак в районах населенных пунктов Петропавловка, Песчаное и в направлении Новоосинового и Шейковки.
Боевые действия на востоке
На Лиманском направлении российские захватчики 17 раз атаковали позиции Сил обороны вблизи населенных пунктов Надия, Дружелюбвка, Новый Мир, Карповка, Ставки, Заречное, Дробышево, Шандриголово, Зеленая Долина, Новоселовка, а также в направлении Александровки, Лимана и Шейковки.
Тринадцать вражеских штурмов отбили украинские защитники на Славянском направлении - оккупанты пытались продвинуться в районах Ямполя, Закитного, Верхнекаменского, Серебрянки, Дибровы, Дроновки, Сиверска, Выемки и Федоровки.
На Краматорском направлении противник проводил восемь наступательных действий вблизи Васюковки, Миньковки, Веролюбовки, Часова Яра, Ступочек и в направлении населенного пункта Белокузьминовка. Наши защитники успешно остановили все вражеские атаки.
На Константиновском направлении 25 раз россияне шли в наступление на позиции украинских подразделений в районах Белой Горы, Константиновки, Щербиновки, Торецка, Плещиевки, Русина Яра, Новооленовки, Степановки, Софиевки. Украинские защитники отбили все атаки врага.
На Покровском направлении с начала суток оккупанты 55 раз пытались продвинуться на позиции украинских подразделений. Противник действовал в районах населенных пунктов Шахово, Новое Шахово, Паньковка, Никаноровка, Червоный Лиман, Родинское, Мирноград, Новоэкономичное, Ривное, Покровск, Котлино, Молодецкое, Балаган, Удачное, Новопавловка, Новониколаевка, Филия, Дачное и в направлении населенного пункта Гришино. В четырех локациях бои продолжаются до сих пор. По предварительным данным, сегодня на этом направлении было уничтожено 93 оккупанта, из них 60 - безвозвратно. Также украинские воины уничтожили 32 беспилотных летательных аппарата, пять единиц автомобильной и три единицы специальной техники; также поражены две единицы автомобильной техники врага.
На Александровском направлении агрессор 12 раз пытался прорвать оборону наших защитников в районах населенных пунктов Александроград, Вороное, Сосновка, Вербовое, Злагода, Привольное, Егоровка, Красногорское. Авиационный удар подвергся населенный пункт Великомихайловка.
Боевые действия на юге
На Гуляйпольском направлении наши защитники остановили девять вражеских атак в районах Ривнополье, Зеленого Гая и в направлении населенных пунктов Затишье и Зеленое. Одно боевое столкновение продолжается до сих пор. Враг нанес авиационные удары по району населенного пункта Гуляйполе.
На Ореховском направлении враг четыре раза атаковал позиции наших защитников в районах населенных пунктов Новоандреевка, Степовое и Приморское. Авиационные удары управляемыми бомбами враг нанес по районам населенных пунктов Орехов и Плавни.
На Приднепровском направлении враг сегодня не проводил наступательных действий.
На остальных направлениях особых изменений не произошло.
Який головнокомандувач такий і Генштаб.
У північно-західній частині Покровська російські війська закріпилися в районі промзони і продовжують штурмувати з боку Покровська та вздовж залізниці у напрямку Гришиного.
На схід від останнього жива сила противника потрапила під удар українських дронарів у районі дач.
У північно-східній частині Покровська противник просунувся у житловій забудові в районі Динасового селища.
Район Проспекту у центрі Покровська на уточненні, оскільки українські війська тричі проводили локальні контратаки.
На тлі локальних контрдій українських військ у Куп'янську російські війська прагнуть відтягнути сили та кошти ЗСУ на сусідній Великобурлуцький напрямок, продовжуючи штурмувати з боку Кам'янки, Бологівки та Одрадного у напрямку та в районі Дворічанського з метою закрити «кишеню» і широким фронтом підійти до населеного пункту Колодязне, розташованого на захід від Дворічанського."