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Новини Ситуація на Донеччині
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Покровськ і Мирноград під загрозою захоплення РФ у грудні, - Міноборони Естонії

Естонія не запроваджуватиме повне блокування кордону з Росією

У Міністерстві оборони Естонії заявили, що українські міста Покровськ та Мирноград у Донецькій області можуть впасти у грудні під тиском російської окупаційної армії.

Про це заявив глава Департаменту оборонної готовності Естонії Герт Каю, пише Цензор.НЕТ із посиланням на ERR.

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Наступ РФ на Донеччині

Каю повідомив, що основний напрямок наступу Росії зосереджений на Донецькій області, а обидва міста знаходяться під прямим або непрямим контролем російських збройних сил.

Він також зазначив, що росія досягла певного прогресу в Запорізькій області та продовжує застосовувати різні типи зброї для атак на українську цивільну інфраструктуру.

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Тактика РФ

За словами Каю, російські війська просуваються повільно, але поступово захоплюють території, атакуючи лінії постачання українських підрозділів та знижуючи їх бойову здатність.

Водночас Україна зосереджується на ударах по нафтопереробних заводах, електростанціях та системах протиповітряної оборони на території РФ.

Герт Каю також повідомив, що Росія нещодавно втратила три літаки та шість вертольотів у районах поблизу фронту, що, за його словами, частково вигідно Україні.

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Автор: 

Міноборони (7858) Естонія (1848) Донецька область (11267) Покровськ (1344) Мирноград (276) Покровський район (1774)
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Топ коментарі
+9
гниди - як там квіти у Покровську, доріжкі та клумби ?
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21.11.2025 15:22 Відповісти
+4
Відразу видно, що Міноборони Естонії не дивляться марафон.
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21.11.2025 15:28 Відповісти
+3
А Генштаб бодрячком - естонці бачуть по другому
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21.11.2025 15:30 Відповісти
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гниди - як там квіти у Покровську, доріжкі та клумби ?
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21.11.2025 15:22 Відповісти
весною клумби зацвітуть....
Не на часі!
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21.11.2025 15:41 Відповісти
на могилках мешканців Покровська, похованих на дитячих площадках....

..
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21.11.2025 16:53 Відповісти
Совкодрочер детектед
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21.11.2025 15:26 Відповісти
Так ти не совок, в ванька?!
Чимчикуй на путіна, хробак.
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21.11.2025 16:06 Відповісти
Відразу видно, що Міноборони Естонії не дивляться марафон.
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21.11.2025 15:28 Відповісти
А Генштаб бодрячком - естонці бачуть по другому
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21.11.2025 15:30 Відповісти
Нє вєрю ! Нам сказалі жаріть шашличькі !
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21.11.2025 15:45 Відповісти
Прежде чем посылать Эстонию куда подальше, поинтересуйся какой процент от ВВП Эстонии отчисляется на помощь Украине. Тело ты неблагодарное….
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21.11.2025 16:27 Відповісти
Гарячий эстонский умник, считай лучше за сколько минут танки раши пройдут 200 км от Нарвы до Таллина. Пока ты там будешь гарячо думать, головка департамента
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21.11.2025 19:43 Відповісти
 
 