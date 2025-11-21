Покровськ і Мирноград під загрозою захоплення РФ у грудні, - Міноборони Естонії

У Міністерстві оборони Естонії заявили, що українські міста Покровськ та Мирноград у Донецькій області можуть впасти у грудні під тиском російської окупаційної армії.

Про це заявив глава Департаменту оборонної готовності Естонії Герт Каю, пише Цензор.НЕТ із посиланням на ERR.

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Наступ РФ на Донеччині

Каю повідомив, що основний напрямок наступу Росії зосереджений на Донецькій області, а обидва міста знаходяться під прямим або непрямим контролем російських збройних сил.

Він також зазначив, що росія досягла певного прогресу в Запорізькій області та продовжує застосовувати різні типи зброї для атак на українську цивільну інфраструктуру.

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Тактика РФ

За словами Каю, російські війська просуваються повільно, але поступово захоплюють території, атакуючи лінії постачання українських підрозділів та знижуючи їх бойову здатність.

Водночас Україна зосереджується на ударах по нафтопереробних заводах, електростанціях та системах протиповітряної оборони на території РФ.

Герт Каю також повідомив, що Росія нещодавно втратила три літаки та шість вертольотів у районах поблизу фронту, що, за його словами, частково вигідно Україні.

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