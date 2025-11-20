Ухилення від сплати податків на 35 мільйонів: БЕБ викрило схему постачальників Міноборони
Бюро економічної безпеки України викрило групу службових осіб підприємства – постачальника Міністерства оборони, які організували схему ухилення від сплати податку на додану вартість в особливо великих розмірах.
Як повідомили в БЕБ, встановлено, що посадовці діяли за попередньою змовою та штучно формували ланцюг постачання товарів, робіт і послуг через низку підконтрольних суб'єктів господарювання. При цьому господарські операції існували лише на папері: договори укладалися формально, фактичних поставок продукції не було. Водночас фігуранти включали до декларацій податковий кредит.
У результаті реалізації цієї схеми підприємство ухилилося від сплати податку на додану вартість на суму понад 35 млн грн.
Шістьом учасникам протиправної діяльності – співзасновнику, директору та бухгалтерам підприємства – повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 27, ч. 2, 3 ст. 212 Кримінального кодексу України (умисне ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах).
Як повідомлялося, в жовтні БЕБ викрило контрабанду ювелірних виробів і годинників через кордон, до якої були причетні працівники "Укрзалізниці".
До того БЕБ викрило схему розкрадання на ремонті газових свердловин за участі експосадовця "Укргазвидобування".
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