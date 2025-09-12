БЕБ викрило схему розкрадання на ремонті газових свердловин за участі експосадовця "Укргазвидобування". ФОТО

Детективи Бюро економічної безпеки (БЕБ) у Полтавській області викрили керівників приватного підприємства та посадовця газовидобувної компанії у заволодінні понад 5 млн грн бюджетних коштів під час капремонту свердловин у Полтавському районі.

За даними слідства, за результатами публічної закупівлі підрядник мав залучити співробітників з чинними сертифікатами International Well Control Forum (IWCF) - підтвердженням підготовки до реагування на аварійні ситуації у свердловинах.

Компанія подала документи про наявність таких фахівців і отримала замовлення, однак фактично сертифікованих працівників не було. Це, за даними слідства, знав і посадовець газовидобувної компанії, який сприяв укладенню договору та підписанню актів про нібито надані послуги.

Унаслідок протиправних дій на рахунки приватної фірми були незаконно перераховано понад 5 млн грн.

За даними галузевого видання "НафтоРинок", йдеться про одну з компаній Юрія Нагорняка. До 2019 року він працював директором з видобутку АТ "Укргазвидобування".





