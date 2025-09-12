БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
БЕБ викрило схему розкрадання на ремонті газових свердловин за участі експосадовця "Укргазвидобування". ФОТО

БЕБ викрило схему розкрадання на ремонті газових свердловин

Детективи Бюро економічної безпеки (БЕБ) у Полтавській області викрили керівників приватного підприємства та посадовця газовидобувної компанії у заволодінні понад 5 млн грн бюджетних коштів під час капремонту свердловин у Полтавському районі.

Про це повідомляє пресслужба відомства.

За даними слідства, за результатами публічної закупівлі підрядник мав залучити співробітників з чинними сертифікатами International Well Control Forum (IWCF) - підтвердженням підготовки до реагування на аварійні ситуації у свердловинах.

Компанія подала документи про наявність таких фахівців і отримала замовлення, однак фактично сертифікованих працівників не було. Це, за даними слідства, знав і посадовець газовидобувної компанії, який сприяв укладенню договору та підписанню актів про нібито надані послуги.

Читайте також: "Чудова правка, щоб толерувати хабарництво": Голова БЕБ розкритикував поправки до законопроєкту про захист бізнесу

Унаслідок протиправних дій на рахунки приватної фірми були незаконно перераховано понад 5 млн грн.

За даними галузевого видання "НафтоРинок", йдеться про одну з компаній Юрія Нагорняка. До 2019 року він працював директором з видобутку АТ "Укргазвидобування".

БЕБ
БЕБ

Раніше повідомлялось, що детективи БЕБ повідомили про підозру шістьом учасникам організованої групи, яка налагодила масштабне підпільне виробництво та збут тютюнових виробів у Вінницькій області.

 

корупція (501) Україна (81) Бюро економічної безпеки (494) Полтавська область (131)
срока все одно не буде, роблять та умовно. татаровщіна.
12.09.2025 19:10 Відповісти

