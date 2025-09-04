БЕБ знайшло нелегальне виробництво сигарет на Вінниччині: вилучено сотні мішків та коробок тютюну. ФОТОрепортаж

Детективи Бюро економічної безпеки (БЕБ) повідомили про підозру шістьом учасникам організованої групи, яка налагодила масштабне підпільне виробництво та збут тютюнових виробів у Вінницькій області.

За даними слідства, організатором схеми був 37-річний підприємець, він залучив кількох місцевих жителів, придбав обладнання, комплектуючі та сировину в обсягах, достатніх для промислового випуску продукції, повідомляє пресслужба БЕБ.

Виготовлення здійснювали за місцями проживання фігурантів, збут вели через місцеві магазини та з використанням поштової доставки по країні. Для координації дій учасники користувалися закритим чатом у месенджері.

У межах розслідування справи детективи БЕБ провели дев’ять одночасних обшуків, за їх результатами виявлено та вилучено понад 50 тисяч штук цигарок з фільтром, близько 15 тисяч пачок тютюнових виробів українських та іноземних брендів без акцизних марок, сім станків для виготовлення продукції. Також вилучено сотні мішків і коробок тютюну, сотні тисяч гільз, порожніх пачок та пакувальних матеріалів для фасування.











Шістьом особам повідомлено про підозру за ч. ч. 2, 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. ч. 1, 2 ст. 204 Кримінального кодексу України, це незаконне виготовлення тютюнових виробів, їх зберігання з метою збуту та збут, учинені організованою групою.

Раніше повідомлялось, що БЕБ знайшло нелегальне виробництво сигарет на Вінниччині: вилучили десятки тисяч пачок і акцизні марки Молдови.