БЕБ знайшло нелегальне виробництво сигарет на Вінниччині: вилучили десятки тисяч пачок і акцизні марки Молдови. ФОТОрепортаж

Детективи Бюро економічної безпеки (БЕБ) виявили та ліквідували нелегальне виробництво тютюнових та алкогольних виробів у Вінницькій області.

У межах розслідування на території області одночасно провели 14 обшуків за адресами проживання фігурантів, у складських приміщеннях, де здійснювалося нелегальне виробництво, та в транспортних засобах, повідомляє пресслужба БЕБ.

"У результаті вилучено десятки тисяч пачок сигарет без марок акцизного податку, готові до фасування цигарки у zip-пакетах, тонну тютюну, рідину з характерним запахом спирту. Також вилучено станок для набивки сигаретних гільз, самі гільзи та марки акцизного податку Республіки Молдова, готівкові кошти тощо", – зазначається у повідомленні.

Розслідування у справі розпочато за ч. 2 ст. 199, ч. ч. 1, 2 ст. 204 Кримінального кодексу (виготовлення з метою збуту, зберігання з цією ж метою незаконно виготовлених тютюнових виробів та алкогольних напоїв, а також незаконне зберігання з метою використання при продажу товарів незаконно виготовлених марок акцизного податку).

Наразі вживаються заходи щодо арешту вилученого майна та встановлення всіх причетних до незаконної діяльності осіб, додали у БЕБ.

Фото: Джерело

Скільки втрачає держбюджет від нелегального ринку сигарет?

Як повідомлялося, за даними останнього дослідження "Kantar Україна", у квітні цього року частка тіньового ринку тютюну зросла до 16,2% від загального обсягу, втрати держбюджету внаслідок цього прогнозуються на рівні понад 25 млрд грн на рік.

При цьому вагому частку "тіньового ринку" займає нелегальна продукція, яка маркована надписом Duty Free або призначена для експорту, але нелегально продається в Україні.