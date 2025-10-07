БЕБ викрило контрабанду ювелірних виробів і годинників через кордон. Причетні працівники "Укрзалізниці". ФОТОрепортаж

Бюро економічної безпеки України викрило організовану групу осіб, які налагодили переміщення коштовних предметів розкоші через державний кордон України з приховуванням від митного контролю.

До складу групи входило 11 осіб: із них 5 осіб працівники"Укрзалізниці", а також власники приватної компанії, йдеться в повідомленні БЕБ.

Слідством встановлено, що задля ухилення від сплати митних та інших загально обов'язкових платежів брендові ювелірні вироби та швейцарські годинники завозили контрабандою.

Коштовні товари купували в Об'єднаних Арабських Еміратах, Гонконзі тощо. Надалі завозили їх до Польщі та передавали провідникам пасажирського поїзда міжнародного сполучення Варшава – Київ/ Київ – Варшава.

Ювелірні вироби та швейцарські годинники ховали у конструктивних порожнинах вагона потягу й таким чином переміщували через кордон. У Києві їх продавали у власному магазині за готівку, безготівку та криптовалюту.

Правоохоронці провели санкціоновані обшуки в потязі, магазині та помешканнях фігурантів та вилучили контрабандну продукцію відомих брендів та $800 тис.

Загальна вартість вилучених контрабандних ювелірних виробів та годинників становить понад $10 млн.

Детективи БЕБ повідомили про підозру 11 особам злочинної групи у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-3 Кримінального кодексу України (переміщенні через митний кордон України з приховуванням від митного контролю товарів (крім підакцизних товарів та електричної енергії), вчиненій у значному розмірі організованою групою осіб).

Рішенням суду накладено арешт на майно підозрюваних, яке було придбане за кошти отримані від злочинної діяльності, в тому числі автомобілі та яхту.

Підозрюваним обрано запобіжні заходи.



















Раніше повідомлялося, що чернівецькі митники знайшли партію тютюнових виробів у автівці іноземця в пункті пропуску "Мамалига Крива" на українсько-молдовському кордоні.