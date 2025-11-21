Покровск и Мирноград под угрозой захвата РФ в декабре, - Минобороны Эстонии

В Министерстве обороны Эстонии заявили, что украинские города Покровск и Мирноград в Донецкой области могут пасть в декабре под давлением российской оккупационной армии.

Об этом заявил глава Департамента оборонной готовности Эстонии Герт Каю, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на ERR.

Наступление РФ на Донецкой области

Каю сообщил, что основное направление наступления России сосредоточено на Донецкой области, а оба города находятся под прямым или косвенным контролем российских вооруженных сил.

Он также отметил, что Россия достигла определенного прогресса в Запорожской области и продолжает применять различные типы оружия для атак на украинскую гражданскую инфраструктуру.

Тактика РФ

По словам Каю, российские войска продвигаются медленно, но постепенно захватывают территории, атакуя линии снабжения украинских подразделений и снижая их боеспособность.

В то же время Украина сосредотачивается на ударах по нефтеперерабатывающим заводам, электростанциям и системам противовоздушной обороны на территории РФ.

Герт Каю также сообщил, что Россия недавно потеряла три самолета и шесть вертолетов в районах вблизи фронта, что, по его словам, частично выгодно Украине.

