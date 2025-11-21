РУС
Новости Донетчина
Покровск и Мирноград под угрозой захвата РФ в декабре, - Минобороны Эстонии

Эстония не будет вводить полную блокировку границы с Россией

В Министерстве обороны Эстонии заявили, что украинские города Покровск и Мирноград в Донецкой области могут пасть в декабре под давлением российской оккупационной армии.

Об этом заявил глава Департамента оборонной готовности Эстонии Герт Каю

Наступление РФ на Донецкой области

Каю сообщил, что основное направление наступления России сосредоточено на Донецкой области, а оба города находятся под прямым или косвенным контролем российских вооруженных сил.

Он также отметил, что Россия достигла определенного прогресса в Запорожской области и продолжает применять различные типы оружия для атак на украинскую гражданскую инфраструктуру.

Тактика РФ

По словам Каю, российские войска продвигаются медленно, но постепенно захватывают территории, атакуя линии снабжения украинских подразделений и снижая их боеспособность.

В то же время Украина сосредотачивается на ударах по нефтеперерабатывающим заводам, электростанциям и системам противовоздушной обороны на территории РФ.

Герт Каю также сообщил, что Россия недавно потеряла три самолета и шесть вертолетов в районах вблизи фронта, что, по его словам, частично выгодно Украине.

Топ комментарии
+7
гниди - як там квіти у Покровську, доріжкі та клумби ?
показать весь комментарий
21.11.2025 15:22 Ответить
+4
Відразу видно, що Міноборони Естонії не дивляться марафон.
показать весь комментарий
21.11.2025 15:28 Ответить
+3
А Генштаб бодрячком - естонці бачуть по другому
показать весь комментарий
21.11.2025 15:30 Ответить
гниди - як там квіти у Покровську, доріжкі та клумби ?
показать весь комментарий
21.11.2025 15:22 Ответить
весною клумби зацвітуть....
Не на часі!
показать весь комментарий
21.11.2025 15:41 Ответить
на могилках мешканців Покровська, похованих на дитячих площадках....

..
показать весь комментарий
21.11.2025 16:53 Ответить
"Міністерство оборони Естонії", мабуть ще Бахмут не захопило.
показать весь комментарий
21.11.2025 15:25 Ответить
Совкодрочер детектед
показать весь комментарий
21.11.2025 15:26 Ответить
За чухонців абідна?
показать весь комментарий
21.11.2025 15:54 Ответить
Так ти не совок, в ванька?!
Чимчикуй на путіна, хробак.
показать весь комментарий
21.11.2025 16:06 Ответить
Відразу видно, що Міноборони Естонії не дивляться марафон.
показать весь комментарий
21.11.2025 15:28 Ответить
А Генштаб бодрячком - естонці бачуть по другому
показать весь комментарий
21.11.2025 15:30 Ответить
Нє вєрю ! Нам сказалі жаріть шашличькі !
показать весь комментарий
21.11.2025 15:45 Ответить
Пішли Ви напуй, пороки недолугі!
Зброю краще давайте, а не лякаєте Українців своїми сюрреалістичними сценаріями!
Про себе спочатку потурбуйтесь, бо якщо, а як видно - ви вже аж потреаєте руки за це, впаде Україна, - ВИ будите наступними під чоботом загарбницької московії!
показать весь комментарий
21.11.2025 16:20 Ответить
Прежде чем посылать Эстонию куда подальше, поинтересуйся какой процент от ВВП Эстонии отчисляется на помощь Украине. Тело ты неблагодарное….
показать весь комментарий
21.11.2025 16:27 Ответить
 
 