Кодифицированы антидроновые патроны нескольких украинских производителей, - Шмыгаль
Украина масштабирует производство антидроновых патронов для украинских защитников.
Об этом сообщил министр обороны Денис Шмыгаль, передает Цензор.НЕТ.
Так, Минобороны кодифицировало такие патроны сразу от нескольких украинских производителей, и они готовы к серийному производству.
Противодействие вражеским дронам
Благодаря антидроновым патронам украинские военные смогут более эффективно противодействовать вражеским FPV и "мавикам". Их особенность в специальной боевой части, которая в разы увеличивает шанс сбить российский дрон. Кроме того, для таких патронов не требуется отдельное вооружение – ими можно снарядить штатное.
Работаем над тем, чтобы еще больше нового и действенного оружия появлялось в арсенале наших военных, усиливая их боевую мощь и обороноспособность Украины", - добавил министр.
