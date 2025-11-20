Кодифицированы антидроновые патроны нескольких украинских производителей, - Шмыгаль

Украина масштабирует производство антидроновых патронов для украинских защитников.

Об этом сообщил министр обороны Денис Шмыгаль, передает Цензор.НЕТ.

Так, Минобороны кодифицировало такие патроны сразу от нескольких украинских производителей, и они готовы к серийному производству.

Противодействие вражеским дронам

Благодаря антидроновым патронам украинские военные смогут более эффективно противодействовать вражеским FPV и "мавикам". Их особенность в специальной боевой части, которая в разы увеличивает шанс сбить российский дрон. Кроме того, для таких патронов не требуется отдельное вооружение – ими можно снарядить штатное.

Работаем над тем, чтобы еще больше нового и действенного оружия появлялось в арсенале наших военных, усиливая их боевую мощь и обороноспособность Украины", - добавил министр.