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Новини Кодифікація зброї Антидроновий захист
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Кодифіковано антидронові набої кількох українських виробників, - Шмигаль

Антидронові набої

Україна масштабує виробництво антидронових набоїв для українських захисників.

Про це повідомив міністр оборони Денис Шмигаль, передає Цензор.НЕТ.

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Так, Міноборони кодифікувало такі набої одразу від декількох українських виробників, і вони готові до серійного виробництва.

Протидія ворожим дронам

Завдяки антидроновим набоям українські військові зможуть ефективніше протидіяти ворожим FPV і "мавікам". Їх особливість у спеціальній бойовій частині, що в рази збільшує шанс збити російський дрон. Крім того, для таких набоїв не потрібне окреме озброєння – ними можна спорядити штатне.

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Працюємо над тим, щоб ще більше нової та дієвої зброї з'являлося в арсеналі наших військових, посилювало їхню бойову міць та обороноздатність України", - додав міністр.

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Міноборони (7858) дрони (8331)
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найгірше в цьому дописі слово "шмигаль". аж тіпнуло
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20.11.2025 12:49 Відповісти
рік тому дивився в ютуб,що у кацапів є ДВА антидронових патрони під 5.45,та декілька під гладкоствол,для калаша 5,45 вони просто зробили пластикову кулю з металевими кулаками.
Рік тому...
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20.11.2025 13:11 Відповісти
Та ви шо???взяли на озброення мисливсьи набої якими ложать качку чи гуся зі 100м???оце перемога!!!Вітаю МО!!!! А зброя е в мисливськіх магазинах хоч з "барабанами" на 20ть пострілів.Яж не відкрив таемницю сподіваюсь((
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20.11.2025 14:14 Відповісти
 
 