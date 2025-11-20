Кодифіковано антидронові набої кількох українських виробників, - Шмигаль

Україна масштабує виробництво антидронових набоїв для українських захисників.

Про це повідомив міністр оборони Денис Шмигаль, передає Цензор.НЕТ.

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Так, Міноборони кодифікувало такі набої одразу від декількох українських виробників, і вони готові до серійного виробництва.

Протидія ворожим дронам

Завдяки антидроновим набоям українські військові зможуть ефективніше протидіяти ворожим FPV і "мавікам". Їх особливість у спеціальній бойовій частині, що в рази збільшує шанс збити російський дрон. Крім того, для таких набоїв не потрібне окреме озброєння – ними можна спорядити штатне.

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Працюємо над тим, щоб ще більше нової та дієвої зброї з'являлося в арсеналі наших військових, посилювало їхню бойову міць та обороноздатність України", - додав міністр.