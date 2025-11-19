РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10746 посетителей онлайн
Новости Наземные роботизированные комплексы НРК Индустрия дронов
228 0

Сертифицированы первые 7 школ операторов наземных роботизированных комплексов, - Минобороны

Индустрия дронов

Наземные роботизированные комплексы

В Украине появились первые сертифицированные школы операторов наземных роботизированных комплексов.

Об этом сообщает Министерство обороны Украины, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Как отмечается, 7 частных школ операторов наземных роботизированных комплексов (НРК) получили сертификаты от Министерства обороны Украины. Это первые результаты реформы по открытию рынка обучения операторов НРК, которую инициировали Минцифры и Минобороны.

Кто получил сертификаты

Сертификаты получили:

  • SS KODAK TRAINING
  • Sky Spies UA
  • Центр "Крук"
  • Dignitas Fund
  • Военная школа "Боривитер"
  • Школа аэроразведки "ДОВЖИК"
  • "Призраки Украины"

Читайте также: 77 тыс. целей противника поражены в октябре украинскими авиационными беспилотными комплексами, - Сырский

Масштабирование использования НРК на поле боя

В Минобороны отмечают, что НРК позволяют беречь жизни наших военных, выполняя самые опасные миссии вместо людей. Роботы перевозят грузы на линии боевого столкновения, эвакуируют раненых, минируют и атакуют вражеские позиции.

"Отныне частные школы смогут выдавать выпускникам сертификаты оператора. А до конца этого года государство оплатит обучение в сертифицированных школах тысячам военных, что позволит масштабировать использование НРК на поле боя", - добавили в министерстве.

Читайте также: Эвакуация раненого с помощью НРК: история бойца "Хартии"

Автор: 

Минобороны (9654) НРК наземный роботизированный комплекс (32)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
 
 