Сертифицированы первые 7 школ операторов наземных роботизированных комплексов, - Минобороны
Индустрия дронов
В Украине появились первые сертифицированные школы операторов наземных роботизированных комплексов.
Об этом сообщает Министерство обороны Украины, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, 7 частных школ операторов наземных роботизированных комплексов (НРК) получили сертификаты от Министерства обороны Украины. Это первые результаты реформы по открытию рынка обучения операторов НРК, которую инициировали Минцифры и Минобороны.
Кто получил сертификаты
Сертификаты получили:
- SS KODAK TRAINING
- Sky Spies UA
- Центр "Крук"
- Dignitas Fund
- Военная школа "Боривитер"
- Школа аэроразведки "ДОВЖИК"
- "Призраки Украины"
Масштабирование использования НРК на поле боя
В Минобороны отмечают, что НРК позволяют беречь жизни наших военных, выполняя самые опасные миссии вместо людей. Роботы перевозят грузы на линии боевого столкновения, эвакуируют раненых, минируют и атакуют вражеские позиции.
"Отныне частные школы смогут выдавать выпускникам сертификаты оператора. А до конца этого года государство оплатит обучение в сертифицированных школах тысячам военных, что позволит масштабировать использование НРК на поле боя", - добавили в министерстве.
