Сертифицированы первые 7 школ операторов наземных роботизированных комплексов, - Минобороны

Индустрия дронов

В Украине появились первые сертифицированные школы операторов наземных роботизированных комплексов.

Об этом сообщает Министерство обороны Украины, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Как отмечается, 7 частных школ операторов наземных роботизированных комплексов (НРК) получили сертификаты от Министерства обороны Украины. Это первые результаты реформы по открытию рынка обучения операторов НРК, которую инициировали Минцифры и Минобороны.

Кто получил сертификаты

Сертификаты получили:

SS KODAK TRAINING

Sky Spies UA

Центр "Крук"

Dignitas Fund

Военная школа "Боривитер"

Школа аэроразведки "ДОВЖИК"

"Призраки Украины"

Читайте также: 77 тыс. целей противника поражены в октябре украинскими авиационными беспилотными комплексами, - Сырский

Масштабирование использования НРК на поле боя

В Минобороны отмечают, что НРК позволяют беречь жизни наших военных, выполняя самые опасные миссии вместо людей. Роботы перевозят грузы на линии боевого столкновения, эвакуируют раненых, минируют и атакуют вражеские позиции.

"Отныне частные школы смогут выдавать выпускникам сертификаты оператора. А до конца этого года государство оплатит обучение в сертифицированных школах тысячам военных, что позволит масштабировать использование НРК на поле боя", - добавили в министерстве.

Читайте также: Эвакуация раненого с помощью НРК: история бойца "Хартии"