Эвакуация раненого с помощью НРК: история бойца "Хартии"

Индустрия дронов

Издание The New York Times рассказало одну из историй эвакуации раненых защитников с помощью наземного роботизированного комплекса.

Об этом говорится в материале The New York Times, передает Цензор.НЕТ.

Боец 13 бригады НГУ "Хартия" Александр

Вместе с тремя побратимами ночью он выполнял задание в серой зоне возле села Липцы в Харьковской области. Они должны были натянуть проволоку, чтобы сбить российских военных с мотоциклов, на которых те осуществляют штурмы. Группа Александра находилась в 300 метрах от ближайшего леса.

Дрон российских оккупантов сбросил боеприпас возле Александра, в результате чего он был ранен. Однако пилот вражеского дрона сразу после взрыва начал атаковать его побратимов, ошибочно полагая, что Александр мертв.

Осколки повредили ногу нацгвардейца, а когда жужжание дрона стихло, тот наложил в темноте турникет и понял, что кости ноги раздроблены. Александр позвал побратимов, но никто не откликнулся.

В тот момент воин понял, что через три часа взойдет солнце, а в небо взлетит еще больше российских дронов, которые найдут его и убьют. По словам нацгвардейца, он даже подумал, что ему может понадобиться охотничий нож, чтобы отрезать раненую ногу, если она за что-то зацепится и он не сможет двигаться дальше.

Долгое время Александр полз в серой зоне, в любой момент российский дрон мог его атаковать снова.

Смотрите также: Нацгвардейцы "Хартии" ликвидировали 12 российских штурмовиков за считанные часы. ВИДЕО

Проблемы с эвакуацией

Более полувека западная военная аксиома утверждала, что тяжелораненые военные должны получить медицинскую помощь в первый час после ранения. Однако сейчас это не работает. Украинским защитникам приходится ждать эвакуации по несколько дней. Все из-за дронов врага, которые атакуют как раненых, так и медиков.

"Эвакуационные команды являются приоритетными целями для России", - говорит старший лейтенант Дарья, анестезиолог стабилизационного пункта.

Невозможность быстрой эвакуации приводит к тому, что часть раненых умирает в окопах. Другие прибывают в пункты стабилизации с конечностями, требующими ампутации, которые можно было бы спасти при условии более быстрого доступа к медицинской помощи.

NYT отмечает, что фронт перенасыщен дронами, поэтому практика медицинской эвакуации требует обновления.

Читайте: Военнослужащего 13-й бригады "Хартия" Бутусова назначили командиром взвода по борьбе с операторами БПЛА противника

Пример "Хартии"

Издание пишет, что 13-я бригада НГУ "Хартия" в 2024 году начала экспериментировать с использованием на фронте наземных дронов. Там даже создали роту наземных дронов, которая начала, в частности, заниматься эвакуацией раненых и погибших.

Каждый раз, когда Александр слышал звук пролетающего мимо дрона, он прятался под пончо. Где-то далеко раздавались минометные удары.

Спасение

На середине своего пути к укрытию он чувствовал истощение и одиночество. В это время его заметили пилоты дронов "Хартии" с позывными Каспер и Аферист.

Аферист, который пилотировал квадрокоптер с тепловизором Matrice 4T, видел взрыв, который ранил Александра, и другие взрывы, когда дрон преследовал его собратьев, которым удалось убежать. Он видел, как Александр начинает двигаться, и сообщил об этом в командный пункт.

Каспер работал с квадрокоптером Mavic, оснащенным небольшим громкоговорителем. Аферист записал аудиосообщение в приложении и поделился файлом с Каспером, который загрузил его на свой дрон.

Смотрите также: Дроны "Хартии" достают врага на зеленке, в блиндажах и "норах". ВИДЕО

Александр заметил, что получил ранение в правое запястье. После этого он увидел недалеко от леса рюкзак, который уронил кто-то из его собратьев. Там он нашел воду, которая придала ему сил.

Вскоре он услышал звук дрона и спрятался. "Птичка" зависла и осветила его. Тогда Александр подумал, что сейчас погибнет, но услышал обращение на украинском языке: "Шатай (позывной Александра. - Ред.) двигайся в направлении света".

Во время этого, на рассвете, его попытался атаковать FPV-дрон россиян, однако Александру повезло, тот взорвался в 10 метрах от него. После этого боец бросился в лес, но россияне попытались его атаковать еще одним дроном. Аферист помешал этому, пытаясь своим дроном сбить вражескую "птичку".

Александр добрался до фальшивой пулеметной позиции, где его обнаружили двое украинских воинов, которые помогли бойцу дойти до блиндажа.

Там бойцу дали обезболивающее, антибиотик и противовоспалительные. Промыли рану, наложили шину и заверили, что ногу можно спасти.

В блиндаже медик дал Александру обезболивающее, антибиотик и противовоспалительные препараты, снял турникет, промыл рану, наложил шину и заверил раненого, что его ногу можно спасти.

Смотрите: Оккупанты прятались в лесополосах на Харьковщине: операторы дронов "Хартии" уничтожили 11 захватчиков. ВИДЕО

Эвакуация

В нескольких километрах от здания базировалась рота наземных БПЛА "Хартии". Командир имел позывной Математик.





Александру пришлось ждать эвакуации три дня, поскольку после дождей наземный беспилотник мог застрять. Впоследствии командир одобрил его эвакуацию с помощью НРК "Змей-500".

НРК оснащен радиосвязью, так команда пилотов может разговаривать с раненым во время эвакуации. Максимальная скорость НРК - 24 км/ч. Однако из-за компактности и невысокой скорости их сложнее заметить с воздуха, говорят военные.

Как только наступила темнота, "Змей" выехал, в это время его сопровождали другие дроны. Через некоторое время он добрался до блиндажа, в котором находился Александр.

Сослуживцы помогли ему устроиться на НРК. "Змей" успешно доставил Александра. Через несколько минут, в точке стабилизации, хирургическая бригада осмотрела своего пациента. Прошло почти 99 часов с момента его ранения.





"Оба бедра были испещрены дырками и посторонними предметами. На его правой руке была похожая небольшая рана. Из-за вторичной инфекции левая нога была воспалена. Анализ на гемоглобин показал, что у него анемия из-за кровопотери. ... Его состояние стабильное. Прогноз был благоприятный. Он выжил", - описывает издание ранения Александра.

В тот день он позвонил маме из больницы в Харькове и рассказал частичную правду. Сказал, что сломал ногу. На следующий день она приехала в больницу и увидела его состояние.

"Я обещал тебе, что останусь жив. И я это сделал", - сказал Александр.

Видео с эвакуацией смотрите на Цензор.НЕТ.

Смотрите также: Маршрут - 64 км, продолжительность миссии - почти 6 часов: эвакуация раненого бойца с оккупированной территории с помощью НРК. ВИДЕО