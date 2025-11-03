РУС
Оккупанты прятались в лесополосах на Харьковщине: операторы дронов "Хартія" уничтожили 11 захватчиков. ВИДЕО

13-я бригада оперативного назначения НГУ показала кадры своей работы по оккупантам в лесополосах Харьковской области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, военные РФ после неудачной попытки наступления на Харьковском направлении потеряли технику и пытались скрыться.

Операторы дронов "Хартія" во время разведки местности ликвидировали 11 вражеских пехотинцев, которые прятались в кустах.

Также сообщалось, что уничтожено 619 оккупантов и более 100 единиц техники: результаты боевой работы "Хартії" за октябрь.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Украинская авиация уничтожила командный пункт врага вместе с офицерами. ВИДЕО

армия РФ (21137) уничтожение (8329) дроны (5310) Харьковская область (1810) Бригада НГУ Хартия (30)
