Оккупанты прятались в лесополосах на Харьковщине: операторы дронов "Хартія" уничтожили 11 захватчиков. ВИДЕО
13-я бригада оперативного назначения НГУ показала кадры своей работы по оккупантам в лесополосах Харьковской области.
Как сообщает Цензор.НЕТ, военные РФ после неудачной попытки наступления на Харьковском направлении потеряли технику и пытались скрыться.
Операторы дронов "Хартія" во время разведки местности ликвидировали 11 вражеских пехотинцев, которые прятались в кустах.
Также сообщалось, что уничтожено 619 оккупантов и более 100 единиц техники: результаты боевой работы "Хартії" за октябрь.
