Окупанти ховалися в лісосмугах на Харківщині: оператори дронів "Хартії" знищили 11 загарбників. ВIДЕО
13-та бригада оперативного призначення НГУ показала кадри своєї роботи по окупантах у лісосмугах на Харківщині.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, військові РФ після невдалої спроби наступу на Харківському напрямку втратили техніку та намагалися сховатися.
Оператори дронів "Хартії" під час розвідки місцевості ліквідували 11 ворожих піхотинців, які ховалися в кущах.
Також повідомлялося, що знищено 619 окупантів і понад 100 одиниць техніки: результати бойової роботи "Хартії" за жовтень.
