Мінус 619 окупантів і понад 100 одиниць техніки: результати бойової роботи "Хартії" за жовтень

За жовтень військовослужбовці 2-го корпусу НГУ "Хартія" знищили 619 російських окупантів та понад 100 одиниць автомобільної й броньованої техніки ворога на Харківщині.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі "Хартії".

Втрати ворога за жовтень

За жовтень підрозділи, які діють у смузі відповідальності 2-го корпусу НГУ "Хартія" на Харківщині, знищили та знешкодили:

понад 600 росіян;

98 одиниць автомобільної та мототехніки противника;

7 одиниць бронетехніки;

понад 70 розвідувальних та ударних "крил";

понад 1000 FPV;

22 гармати та міномети.

Крім цього, українські захисники уразили 24 склади та 35 злітних майданчиків й пунктів управління безпілотниками ворога.

Приєднатися до нового підрозділу

Нещодавно корпус "Хартія" оголосив про створення нового підрозділу – першого роботизованого батальйону "Лава", в межах якого планується застосовувати передові технології повітряних і наземних безпілотних систем.

Корпус закликає приєднуватися до "Лави" та знищувати ворога інтелектом. Щоб долучитися, телефонуйте на "гарячу лінію" за номером 3333.

