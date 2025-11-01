УКР
248 1

Мінус 619 окупантів і понад 100 одиниць техніки: результати бойової роботи "Хартії" за жовтень

Хартія відзвітувала про результати роботи за жовтень

За жовтень військовослужбовці 2-го корпусу НГУ "Хартія" знищили 619 російських окупантів та понад 100 одиниць автомобільної й броньованої техніки ворога на Харківщині.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі "Хартії".

Втрати ворога за жовтень

За жовтень підрозділи, які діють у смузі відповідальності 2-го корпусу НГУ "Хартія" на Харківщині, знищили та знешкодили:

  • понад 600 росіян;
  • 98 одиниць автомобільної та мототехніки противника;
  • 7 одиниць бронетехніки;
  • понад 70 розвідувальних та ударних "крил";
  • понад 1000 FPV;
  • 22 гармати та міномети.

Крім цього, українські захисники уразили 24 склади та 35 злітних майданчиків й пунктів управління безпілотниками ворога.

Дивіться також: Нацгвардійці "Хартії" знищили автотехніку, гармату, укриття, а також ліквідували особовий склад ворога. ВIДЕО

Приєднатися до нового підрозділу

Нещодавно корпус "Хартія" оголосив про створення нового підрозділу – першого роботизованого батальйону "Лава", в межах якого планується застосовувати передові технології повітряних і наземних безпілотних систем.

Корпус закликає приєднуватися до "Лави" та знищувати ворога інтелектом. Щоб долучитися, телефонуйте на "гарячу лінію" за номером 3333.

Дивіться також: Командир взводу 13-ї бригади "Хартія" Бутусов закликає приєднатися для боротьби з операторами ворожих дронів. ВIДЕО

Автор: 

знищення (8646) Харківська область (1826) бригада НГУ Хартія (31)
Хартія - наші красунчики!
