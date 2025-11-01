Мінус 619 окупантів і понад 100 одиниць техніки: результати бойової роботи "Хартії" за жовтень
За жовтень військовослужбовці 2-го корпусу НГУ "Хартія" знищили 619 російських окупантів та понад 100 одиниць автомобільної й броньованої техніки ворога на Харківщині.
Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі "Хартії".
Втрати ворога за жовтень
За жовтень підрозділи, які діють у смузі відповідальності 2-го корпусу НГУ "Хартія" на Харківщині, знищили та знешкодили:
- понад 600 росіян;
- 98 одиниць автомобільної та мототехніки противника;
- 7 одиниць бронетехніки;
- понад 70 розвідувальних та ударних "крил";
- понад 1000 FPV;
- 22 гармати та міномети.
Крім цього, українські захисники уразили 24 склади та 35 злітних майданчиків й пунктів управління безпілотниками ворога.
Приєднатися до нового підрозділу
Нещодавно корпус "Хартія" оголосив про створення нового підрозділу – першого роботизованого батальйону "Лава", в межах якого планується застосовувати передові технології повітряних і наземних безпілотних систем.
Корпус закликає приєднуватися до "Лави" та знищувати ворога інтелектом. Щоб долучитися, телефонуйте на "гарячу лінію" за номером 3333.
