Командир взводу 13-ї бригади "Хартія" Бутусов закликає приєднатися для боротьби з операторами ворожих дронів. ВIДЕО
Командир взводу 13-ї бригади "Хартія" з боротьби з операторами БпЛА противника Юрій Бутусов закликав охочих долучитися до його взводу.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це Юрій Бутусов розповів на сторінці у фейсбуці.
"Наше завдання - цільова боротьба з ворожими операторами БПЛА. Приєднуйтесь!", - закликав військовий.
Бутусов розповів, як розгортається робота взводу БПЛА бригади "Хартія" та комплектування підрозділу.
"Служать латиноамериканці, двоє англомовних бійців із Західної Європи. Також близько 30 бійців, які раніше були в СЗЧ, з реальним бойовим досвідом, і 2-3 людини прийшло за мобілізацією. Кістяк підрозділу - досвідчені пілоти, які є прекрасними наставниками".
Як зазначається, завдання підрозділу - боротьба з операторами БпЛА противника.
"Вакансії є, буду радий служити та воювати разом!" - закликав Бутусов.
Також командир взводу 13-ї бригади "Хартія" зазначив, що підтримати боротьбу можна за реквізитами:
БО БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД 6993
ЄДРПОУ 45166325
№ UA023052990000026006020131150
