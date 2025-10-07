Командир взводу 13-ї бригади "Хартія" Бутусов закликає приєднатися для боротьби з операторами ворожих дронів. ВIДЕО

Командир взводу 13-ї бригади "Хартія" з боротьби з операторами БпЛА противника Юрій Бутусов закликав охочих долучитися до його взводу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Юрій Бутусов розповів на сторінці у фейсбуці.

"Наше завдання - цільова боротьба з ворожими операторами БПЛА. Приєднуйтесь!", - закликав військовий.

Бутусов розповів, як розгортається робота взводу БПЛА бригади "Хартія" та комплектування підрозділу.

"Служать латиноамериканці, двоє англомовних бійців із Західної Європи. Також близько 30 бійців, які раніше були в СЗЧ, з реальним бойовим досвідом, і 2-3 людини прийшло за мобілізацією. Кістяк підрозділу - досвідчені пілоти, які є прекрасними наставниками".

Як зазначається, завдання підрозділу - боротьба з операторами БпЛА противника.

"Вакансії є, буду радий служити та воювати разом!" - закликав Бутусов.

Також командир взводу 13-ї бригади "Хартія" зазначив, що підтримати боротьбу можна за реквізитами:

БО БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД 6993

ЄДРПОУ 45166325

№ UA023052990000026006020131150

