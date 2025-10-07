УКР
Новини Оператори дронів
2 957 5

Командир взводу 13-ї бригади "Хартія" Бутусов закликає приєднатися для боротьби з операторами ворожих дронів. ВIДЕО

Командир взводу 13-ї бригади "Хартія" з боротьби з операторами БпЛА противника Юрій Бутусов  закликав охочих долучитися до його взводу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Юрій Бутусов розповів на сторінці у фейсбуці.

"Наше завдання - цільова боротьба з ворожими операторами БПЛА. Приєднуйтесь!", - закликав військовий.

Бутусов розповів, як розгортається робота взводу БПЛА бригади "Хартія" та комплектування підрозділу.

"Служать латиноамериканці, двоє англомовних бійців із Західної Європи. Також близько 30 бійців, які раніше були в СЗЧ, з реальним бойовим досвідом, і 2-3 людини прийшло за мобілізацією. Кістяк підрозділу - досвідчені пілоти, які є прекрасними наставниками".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Уже 46 підрозділів для операторів дронів долучено до програми "Контракт 18-24", - Паліса. ІНФОГРАФІКА

Як зазначається, завдання підрозділу - боротьба з операторами БпЛА противника.

"Вакансії є, буду радий служити та воювати разом!" - закликав Бутусов.

Також командир взводу 13-ї бригади "Хартія" зазначив, що підтримати боротьбу можна за реквізитами:

БО БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД 6993

ЄДРПОУ 45166325

№ UA023052990000026006020131150

Читайте на "Цензор.НЕТ": Я наївно думав, що гітарою можу на щось вплинути. Потім зрозумів, що вплинути можна, лише фізично знищуючи ворогів, - гітарист гурту "Гайдамаки" Андрій Слєпцов

Автор: 

безпілотник (5005) Бутусов Юрій (3652) бригада НГУ Хартія (29)
Бутусов стоїть біля витоків надзвичайно важливої справи, свого роду дронової контррозвідки. відомо, скільки шкоди можуть принести дрони. Тому потрібні люди, які мають специфічні навики для боротьби з операторами ворожих дронів. Успіхів вам , Юрію в цій важливій справі.
07.10.2025 19:15 Відповісти
Я полагаю каждый из нас должен объяснить уважаемому редактру и ком взвода почему, к сожалению, не может откликнуться на его предложение.
Мне ещё Устинов приказ о дембеле подписывал.
07.10.2025 20:06 Відповісти
Точно не знаю, хто саме першим "стояв біля витоків", але на Цензорі вже давно були пости про підрозділ Мадяра, який успішно займається виявленням та знищенням ворожих розрахунків дронів в бойових умовах. Юрій мабуть про це памʼятає і використовує досвід "Птахів Мадяра" та інших успішних підрозділів.
07.10.2025 20:41 Відповісти
Дякуємо, Юрію за вашу працю на фронті.
07.10.2025 19:49 Відповісти
Респект Бутусову. Все новости по Украине читаю только из Цензора. Вполне достаточно. Остальное муть девяносто пятого квартала. Ещё одно. Был приятно удивлён, когда слышал, как Бутусов брал интервью на испанском языке. У какого-то вояки латиноса.
07.10.2025 19:55 Відповісти
 
 