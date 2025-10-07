РУС
Командир взвода 13-й бригады "Хартия" Бутусов призывает присоединиться к борьбе с операторами вражеских дронов. ВИДЕО

Командир взвода 13-й бригады "Хартия" по борьбе с операторами БпЛА противника Юрий Бутусов призвал желающих присоединиться к его взводу.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Юрий Бутусов рассказал на странице в фейсбуке.

"Наша задача - целевая борьба с вражескими операторами БПЛА. Присоединяйтесь!" - призвал военный.

Бутусов рассказал, как разворачивается работа взвода БПЛА бригады "Хартия" и комплектование подразделения.

"Служат латиноамериканцы, двое англоязычных бойцов из Западной Европы. Также около 30 бойцов, которые ранее были в СОЧ, с реальным боевым опытом, и 2-3 человека пришло по мобилизации. Костяк подразделения - опытные пилоты, которые являются прекрасными наставниками".

Как отмечается, задача подразделения - борьба с операторами БпЛА противника.

"Вакансии есть, буду рад служить и воевать вместе!" - призвал Бутусов.

Также командир взвода 13-й бригады "Хартия" отметил, что поддержать борьбу можно по реквизитам:

БО БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД 6993

ЕГРПОУ 45166325

№ UA023052990000026006020131150

беспилотник (4380) Бутусов Юрий (4420) Бригада НГУ Хартия (28)
Бутусов стоїть біля витоків надзвичайно важливої справи, свого роду дронової контррозвідки. відомо, скільки шкоди можуть принести дрони. Тому потрібні люди, які мають специфічні навики для боротьби з операторами ворожих дронів. Успіхів вам , Юрію в цій важливій справі.
07.10.2025 19:15 Ответить
Я полагаю каждый из нас должен объяснить уважаемому редактру и ком взвода почему, к сожалению, не может откликнуться на его предложение.
Мне ещё Устинов приказ о дембеле подписывал.
07.10.2025 20:06 Ответить
Дякуємо, Юрію за вашу працю на фронті.
07.10.2025 19:49 Ответить
Респект Бутусову. Все новости по Украине читаю только из Цензора. Вполне достаточно. Остальное муть девяносто пятого квартала. Ещё одно. Был приятно удивлён, когда слышал, как Бутусов брал интервью на испанском языке. У какого-то вояки латиноса.
07.10.2025 19:55 Ответить
 
 