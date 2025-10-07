Командир взвода 13-й бригады "Хартия" Бутусов призывает присоединиться к борьбе с операторами вражеских дронов. ВИДЕО

Командир взвода 13-й бригады "Хартия" по борьбе с операторами БпЛА противника Юрий Бутусов призвал желающих присоединиться к его взводу.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Юрий Бутусов рассказал на странице в фейсбуке.

"Наша задача - целевая борьба с вражескими операторами БПЛА. Присоединяйтесь!" - призвал военный.

Бутусов рассказал, как разворачивается работа взвода БПЛА бригады "Хартия" и комплектование подразделения.

"Служат латиноамериканцы, двое англоязычных бойцов из Западной Европы. Также около 30 бойцов, которые ранее были в СОЧ, с реальным боевым опытом, и 2-3 человека пришло по мобилизации. Костяк подразделения - опытные пилоты, которые являются прекрасными наставниками".

Как отмечается, задача подразделения - борьба с операторами БпЛА противника.

"Вакансии есть, буду рад служить и воевать вместе!" - призвал Бутусов.

Также командир взвода 13-й бригады "Хартия" отметил, что поддержать борьбу можно по реквизитам:

БО БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД 6993

ЕГРПОУ 45166325

№ UA023052990000026006020131150

