Уже 46 подразделений для операторов дронов присоединились к программе "Контракт 18-24", - Палиса. ИНФОГРАФИКА

Всего к программе "Контракт 18-24" для операторов беспилотных систем, которую недавно расширило правительство, приобщены уже 46 подразделений.

Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Павел Палиса, информирует Цензор.НЕТ.

Он отметил, что право на привлечение молодежи на контракт для операторов беспилотных систем получили те же подразделения, которые имели такое право в рамках базового пехотного контракта.

Палиса подчеркнул, что новая программа Кабмина распространяется не только на пилотов воздушных дронов, но и на операторов наземных роботизированных комплексов.

Поэтому среди новых подразделений, которые приобщены к проекту, представители, например, Сил поддержки ВСУ.

Следовательно, из состава Сил поддержки к программе привлечены:

47-я и 48-я инженерные бригады;

49-я инженерно-штурмовая бригада;

70-я и 808-я отдельные бригады поддержки.

Также "новыми" участниками проекта являются представители Командования Сил беспилотных систем и Сил специальных операций.

В частности:

Отдельные центры спецопераций ССО - "Схід" и "Захід";

4 и 6 полки "Рейнджеров" ССО;

144-й Центр спецопераций.

9-я отдельная бригада беспилотник систем;

14-й полк беспилотных систем;

412-й (Nemezis) и 413-й ("Рейд") батальоны беспилотных систем;

93-й батальон поддержки СБС.

Также среди новых участников - 5-я штурмовая бригада, 411-й батальон беспилотных систем ТРО "Ястребы" и подразделения "Линии дронов":

414-я бригада "Птахи Мадяра";

Полки беспилотных систем "К-2", "Рарог" и "Ахиллес".

