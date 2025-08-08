Уже 46 підрозділів для операторів дронів долучено до програми "Контракт 18-24", - Паліса. ІНФОГРАФІКА

Загалом до програми "Контракт 18-24" для операторів безпілотних систем, яку нещодавно розширив уряд, долучено вже 46 підрозділів.

Про це повідомив заступник керівника Офісу президента Павло Паліса, інформує Цензор.НЕТ.

Він зазначив, що право на залучення молоді на контракт для операторів безпілотних систем отримали ті ж підрозділи, які мали таке право в межах базового піхотного контракту.

Паліса наголосив, що нова програма Кабміну поширюється не тільки на пілотів повітряних дронів, але й на операторів наземних роботизованих комплексів.

Відтак серед нових підрозділів, які долучені до проєкту, представники, наприклад, Сил підтримки ЗСУ.

Відтак, зі складу Сил підтримки до програми залучені:

47 та 48 інженерні бригади;

49 інженерно-штурмова бригада;

70 та 808 окремі бригади підтримки.

Також "новими" учасниками проєкту є представники Командування Сил безпілотних систем та Сил спеціальних операцій.

Зокрема:

Окремі центри спецоперацій ССО - "Схід" та "Захід";

4 і 6 полки "Рейнджерів" ССО;

144 Центр спецоперацій.

9 окрема бригада безпілотник систем;

14 полк безпілотних систем;

412 (Nemezis) та 413 ("Рейд") батальйони безпілотних систем;

93 батальйон підтримки СБС.

Також серед нових учасників –– 5 штурмова бригада, 411 батальйон безпілотних систем ТРО "Яструби" та підрозділи "Лінії дронів":

414 бригада "Птахи Мадяра";

Полки безпілотних систем "К-2", "Рарог" та "Ахіллес".

