Українська авіація знищила командний пункт ворога разом із офіцерами. ВIДЕО

Сили оборони України спільними зусиллями виявили місце розташування командного пункту російських окупантів. Завдяки оперативній взаємодії підрозділів розвідки та авіації вороже укриття було знищено у той самий день.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної авіаатаки опублікований у соцмережах. За даними з поля бою, командний пункт ліквідовано разом із особовим складом противника, включно з офіцерами.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

"Спільними зусиллями СОУ було виявлено місце розташування ворожого командного пункту. Наша Авіація в той самий день жирними кабачками знесла пункт разом з о/с в тч офіцерами", - зазначається у коментарі до відео.

Клас!! Дякуємо! Слава ЗСУ!!
03.11.2025 16:49 Відповісти
03.11.2025 17:13 Відповісти
Красівоє
03.11.2025 18:07 Відповісти
 
 