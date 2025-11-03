Українська авіація знищила командний пункт ворога разом із офіцерами. ВIДЕО

Сили оборони України спільними зусиллями виявили місце розташування командного пункту російських окупантів. Завдяки оперативній взаємодії підрозділів розвідки та авіації вороже укриття було знищено у той самий день.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної авіаатаки опублікований у соцмережах. За даними з поля бою, командний пункт ліквідовано разом із особовим складом противника, включно з офіцерами.

"Спільними зусиллями СОУ було виявлено місце розташування ворожого командного пункту. Наша Авіація в той самий день жирними кабачками знесла пункт разом з о/с в тч офіцерами", - зазначається у коментарі до відео.

