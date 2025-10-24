1 478 4
Український літак МіГ-29 випускає дві протирадіолокаційні ракети AGM-88 "HARM" по ворожій цілі. ВIДЕО
Екіпаж МіГ-29 Повітряних сил ЗСУ завдав удару по ворожій цілі, випустивши дві протирадіолокаційні ракети AGM-88 "HARM".
Як повідомляє Цензор.НЕТ, у мережі опублікований відеозапис, на якому зафільмований момент пуску ракет.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
💯