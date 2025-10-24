УКР
Український літак МіГ-29 випускає дві протирадіолокаційні ракети AGM-88 "HARM" по ворожій цілі. ВIДЕО

Екіпаж МіГ-29 Повітряних сил ЗСУ завдав удару по ворожій цілі, випустивши дві протирадіолокаційні ракети AGM-88 "HARM".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, у мережі опублікований відеозапис, на якому зафільмований момент пуску ракет.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Пілот українського МіГ-29 знищує дві повітряні цілі. ВIДЕО

і ?
24.10.2025 13:00 Відповісти
бумммм. або бабах - якшо вам більше подобається. Гамериканські ракети "в молоко" не йдуть...
24.10.2025 13:10 Відповісти
Ну, мабуть для того, щоб показати, що у нас ще є МІГи-29, або вже є ракети HARM...
24.10.2025 13:27 Відповісти
💯
24.10.2025 13:01 Відповісти
 
 