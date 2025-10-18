Зеленський відповів щодо постачання "Томагавків". ВIДЕО
У ніч на 18 жовтня Президент України Володимир Зеленський, після завершення зустрічі з Президентом США Дональдом Трампом, поспілкувався з журналістами та відповів на кілька запитань, інформує Цензор.НЕТ.
На запитання одного з кореспондентів:
"Ви більш-менш оптимістично налаштовані щодо отримання "Томагавків"?"
Зеленський відповів:
"Я - реаліст..." - і розсміявся.
Тільки офіційно,через морги пройшло більше 120.000 громадян!
Зє-секта,як там 300 загиблих в Іловайську? Нічого ніде не муляє?!
Вальцмана-баригу скинули, обрали справжнього українського хлопця з народу, простого і патріотичного? Кінець злочинного Мінськ-2, кінець втомі від АТО.
Пам'ятаєте?
Ці подонки карлики всіх тут у землю покладуть.
В твоїй хаті сидить ворог і сміється з тебе.
ВоваБоба. Тебя спалили на воровстве денег на оружии. Була рожева мрія: гроші даємо на Фламінго, б'ємо Томагавками, кажемо що це було Фламинго: Гроші вкрали і слава 95 кварталу- новоспеченим ракетобудівельникам
Кацапи скоро до Дніпра дійдуть.
Ну вже за 4 роки програти стільки територій, то ви мене вибачте, гнати зелю давно треба. Змусити скотину відійти від влади і передати управління державою національному уряду порятунку.
Десь корови і свині гірко образилися, коли ви порівняли їх з кровососом. ( Жарт. Сумний).