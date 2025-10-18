Зеленський відповів щодо постачання "Томагавків". ВIДЕО

У ніч на 18 жовтня Президент України Володимир Зеленський, після завершення зустрічі з Президентом США Дональдом Трампом, поспілкувався з журналістами та відповів на кілька запитань, інформує Цензор.НЕТ.

На запитання одного з кореспондентів:

"Ви більш-менш оптимістично налаштовані щодо отримання "Томагавків"?"

Зеленський відповів:

"Я - реаліст..." - і розсміявся.

