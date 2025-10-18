УКР
4 759 67

Зеленський відповів щодо постачання "Томагавків". ВIДЕО

У ніч на 18 жовтня Президент України Володимир Зеленський, після завершення зустрічі з Президентом США Дональдом Трампом, поспілкувався з журналістами та відповів на кілька запитань, інформує Цензор.НЕТ.

На запитання одного з кореспондентів:

"Ви більш-менш оптимістично налаштовані щодо отримання "Томагавків"?"

Зеленський відповів:

"Я - реаліст..." - і розсміявся.

+26
А що в нього не так? Насолоджується життям. Зустрічається з лідерами найбільших країн, літає з друзяками і дружиною за бідний бюджет України по всьому світу. Татко, мама і дітки в надійних місцях.., то що його тут тримає? Нічого, в любу секунду може сказати ''Гудбай'' і під охороною за кордон. Невже я помилився? Дай Боже, щоб я помилився.
18.10.2025 10:17 Відповісти
18.10.2025 10:17 Відповісти
+25
ой *** як смішно.....
18.10.2025 10:08 Відповісти
18.10.2025 10:08 Відповісти
+16
смішно йому.
18.10.2025 10:07 Відповісти
18.10.2025 10:07 Відповісти
смішно йому.
18.10.2025 10:07 Відповісти
18.10.2025 10:07 Відповісти
А що в нього не так? Насолоджується життям. Зустрічається з лідерами найбільших країн, літає з друзяками і дружиною за бідний бюджет України по всьому світу. Татко, мама і дітки в надійних місцях.., то що його тут тримає? Нічого, в любу секунду може сказати ''Гудбай'' і під охороною за кордон. Невже я помилився? Дай Боже, щоб я помилився.
18.10.2025 10:17 Відповісти
18.10.2025 10:17 Відповісти
Краще б під охороною за гратами...
18.10.2025 10:59 Відповісти
18.10.2025 10:59 Відповісти
Насправді йому по*уй.
18.10.2025 10:50 Відповісти
18.10.2025 10:50 Відповісти
ой *** як смішно.....
18.10.2025 10:08 Відповісти
18.10.2025 10:08 Відповісти
https://youtu.be/MUrwaKUBkvs?si=pZNWiBRbo4o0Um17
18.10.2025 10:08 Відповісти
18.10.2025 10:08 Відповісти
Відповідь Трампа українцям щодо Томагавків
18.10.2025 10:09 Відповісти
18.10.2025 10:09 Відповісти
18.10.2025 10:09 Відповісти
18.10.2025 10:09 Відповісти
На заднем плане должны быть кресты кладбищ Мариуполя, как наиболее наглядный символ результатов этого шоу.
18.10.2025 10:20 Відповісти
18.10.2025 10:20 Відповісти
Масове поле у Львові та інші місця поховань наших Героїв по усій країні як свідчення «потужності шашличного стратега»
18.10.2025 10:27 Відповісти
18.10.2025 10:27 Відповісти
Да, символов этого треша у нас к сожалению есть очень много. Но более 100 тыс. погибших мирных только в одном нашем городе - как ни что показывают уровень подготовки к войне от этой зеленой гниды и цену его обещаний.
18.10.2025 11:06 Відповісти
18.10.2025 11:06 Відповісти
Зараз можна подивитись супутнікові знимки з ровами і звалищами з цегли і бетону,де потужним зє,руками рашистів зариті сотні тисяч маріупольців.
Тільки офіційно,через морги пройшло більше 120.000 громадян!
Зє-секта,як там 300 загиблих в Іловайську? Нічого ніде не муляє?!
18.10.2025 10:52 Відповісти
18.10.2025 10:52 Відповісти
В каждом селе и городе кресты благодаря этому шашлычнику
18.10.2025 10:48 Відповісти
18.10.2025 10:48 Відповісти
Томагавки будуть як тільки закінчимо з корупцією.
18.10.2025 10:10 Відповісти
18.10.2025 10:10 Відповісти
Не буде ніколи. Хоч на голову стань. І зєля тут ні при чому.
18.10.2025 11:06 Відповісти
18.10.2025 11:06 Відповісти
Та він ніколи ні при чому.
18.10.2025 11:43 Відповісти
18.10.2025 11:43 Відповісти
Президенте--це ж не сцена 95 кварталу,пора відповідати "не по приколу"
18.10.2025 10:11 Відповісти
18.10.2025 10:11 Відповісти
між "піаністом- пісюністом" і "реалістом" ,непрохідна пропасть....
18.10.2025 10:12 Відповісти
18.10.2025 10:12 Відповісти
Кремлівський х#єсос знов кинув всіх через х#й. Що там, наговорилися за Томагавки? Не кажи "гоп", поки не перескочеш. Будемо тепер Хламідінго одними воювати. А...я забув , вони ж також тільки на відосиках...
18.10.2025 10:15 Відповісти
18.10.2025 10:15 Відповісти
А ти не думав, чого ***** тампону дзвонив перед цією зустріччю? Може справи не в Зе?
18.10.2025 10:43 Відповісти
18.10.2025 10:43 Відповісти
поїхав за томагавками а вирішував скільки територій віддати.
18.10.2025 10:16 Відповісти
18.10.2025 10:16 Відповісти
Оце і є справжній результат поїздки найвеличнішого нікчеми з дЄрьмаком у США. До їхньої поїздки збиралися давати Томагавки, а тепер вже ні. Дякуємо найвеличнішому нікчемі за такі потужні незламні результати!!! Ну нічого, зараз ми сотнями тисяч потужних ФлаМіндічей будемо по Мацквє та Санкт-чЛєнінграду бити, спитайте у другані Міндіча - Штіпельмана, він не збреше...
18.10.2025 10:16 Відповісти
18.10.2025 10:16 Відповісти
Я порохобот, але поправлю- Томагавки нам начебто обіцяли дати до звінка Трампу його шефа.
18.10.2025 10:22 Відповісти
18.10.2025 10:22 Відповісти
Тобто всі провали в нашій зовнішній політиці, яку очолює дЄрьмак із Зєлєй на підтанцьовках, це все провина москалів? Я правильно розумію вашу думку? Тоді накойхєр нам таке керівництво, яке нічорта не в змозі протиставити та протидіяти *****? Назвіть прямо тут зараз хоч одну нашу перемогу на зовнішньополітичній арені за останні 6,5 років? ЖОДНОЇ. Це теж ***** винне?
18.10.2025 10:28 Відповісти
18.10.2025 10:28 Відповісти
Ех.... А пам'ятаєте 2019 рік? Як весело було?
Вальцмана-баригу скинули, обрали справжнього українського хлопця з народу, простого і патріотичного? Кінець злочинного Мінськ-2, кінець втомі від АТО.
Пам'ятаєте?
18.10.2025 10:34 Відповісти
18.10.2025 10:34 Відповісти
Та шо ж помнить друже? До сих пор у некоторых Порошенко виноват. У нас в бате бани от пороха и тягачи. Так стоит чудо воин в этой бане и втираем мне что порох барига и во всем виноват. Говорю ему боец ,ты что в сосну ********? Ты моешся сейчас благодаря ему не в ведре а в нормальной бане. Смотрит на меня и заявляет а ты знаешь сколько он на них украл? Так что у нас ещё даже после войны много интересного будет
18.10.2025 10:53 Відповісти
18.10.2025 10:53 Відповісти
Ви ж там намагайтеся перед ним мило не впустити.
18.10.2025 11:49 Відповісти
18.10.2025 11:49 Відповісти
******* обдолбанный.
18.10.2025 10:17 Відповісти
18.10.2025 10:17 Відповісти
Прикольно слышать это от тела "надо просто перестать стрелять" и "один народ".
18.10.2025 10:18 Відповісти
18.10.2025 10:18 Відповісти
мразота Оманська Гнида
18.10.2025 10:18 Відповісти
18.10.2025 10:18 Відповісти
прості складнощі перекладу "я рояліст" )) рояль завжди "при нём! при нём!" ))
18.10.2025 10:19 Відповісти
18.10.2025 10:19 Відповісти
Слушна думка. Рояліст - це монархіст. Давно кажу, що в Україні відтворено Монархію зразка "як було до 1917 року": Сцарем, дворянами-купцями-священиками, та безправними холопами.
18.10.2025 11:51 Відповісти
18.10.2025 11:51 Відповісти
Ну чому всі так дружно напали на улюбленця і величезну надію 73%? Думаєте йому легко щось робити, коли в Україні 73%, а з них переважна більшість ''какая разніца'', яких він виховував все своє творче життя через ''95 квартал''?
18.10.2025 10:22 Відповісти
18.10.2025 10:22 Відповісти
Все залежить від Трампа. від зустрічі Трампа з )(уйлом,якщо )(уйло буде випендрюватись,а скоріш так і буде.Тоді будуть і Тамагавки.
18.10.2025 10:22 Відповісти
18.10.2025 10:22 Відповісти
Ну вже була зустріч і постійні созвони ***** з Тампоном і що? Де Тамагавки? А не буде Тамагавків. І ***** х*** забив на ваш мир. Бо знає що може водити Тампона за ніс все життя.
18.10.2025 10:27 Відповісти
18.10.2025 10:27 Відповісти
Чого його тіпає на початку?
18.10.2025 10:23 Відповісти
18.10.2025 10:23 Відповісти
Та воно завжди вгашене. Ступінь вгашеності впливає на амплітуду тіпання.
18.10.2025 10:31 Відповісти
18.10.2025 10:31 Відповісти
Невж можна так красти шо за 4 роки, сотні млрд подачок немати власної серійної ракети.
Ці подонки карлики всіх тут у землю покладуть.
18.10.2025 10:27 Відповісти
18.10.2025 10:27 Відповісти
Чотири? Ви з 2022 лік починаєте, а до кінця 2021 ще порох сидів?
18.10.2025 11:52 Відповісти
18.10.2025 11:52 Відповісти
До топорів повернуться після того як Трамп знову зрозуміле що його розвели як лоха.
18.10.2025 10:34 Відповісти
18.10.2025 10:34 Відповісти
Ну тобто ніколи. Кажіть нормально.
18.10.2025 11:56 Відповісти
18.10.2025 11:56 Відповісти
Цей мерзотник планомірно по договорняку здає Україну кацапам.
18.10.2025 10:36 Відповісти
18.10.2025 10:36 Відповісти
что может ответить это Нарко Оманское , бенино УЕ...ще??? отупевшие зелеДрочеры хотели пожить в шапито, держите.....
18.10.2025 10:37 Відповісти
18.10.2025 10:37 Відповісти
"Я - реаліст..." - і піаніст.)
18.10.2025 10:39 Відповісти
18.10.2025 10:39 Відповісти
Скоморох.
18.10.2025 10:46 Відповісти
18.10.2025 10:46 Відповісти
Пля,якщо б замість Ось цього довбограя,президентом України був би досвідчений політик......6 років клоунада,сотні тисяч загиблих,окуповані території,мільйони біженців.Реаліст воно,пля............Він-Ваш вирок!!!
18.10.2025 10:48 Відповісти
18.10.2025 10:48 Відповісти
Обрали ж підара
18.10.2025 10:58 Відповісти
18.10.2025 10:58 Відповісти
Сміється щоб не заплакати. Їхав по Тамагавки а Тампон йому запропонував полизати ***** сраку
18.10.2025 11:02 Відповісти
18.10.2025 11:02 Відповісти
95 квартал. гигиги
18.10.2025 11:09 Відповісти
18.10.2025 11:09 Відповісти
Україно, Україно, подивись на себе.

В твоїй хаті сидить ворог і сміється з тебе.
18.10.2025 11:13 Відповісти
18.10.2025 11:13 Відповісти
Да, Вова Боба. Тебя спалили на воровстве денег на оружии. Була рожева мрія: гроші даємо на Фламінго, б'ємо Томагавками, кажемо що це було Фламинго: Гроші вкрали і слава 95 кварталу- новоспеченим ракетобудівельникам
18.10.2025 11:15 Відповісти
18.10.2025 11:15 Відповісти
Куди не поїде-скрізь про..об."Дипломат" від бога.
18.10.2025 11:16 Відповісти
18.10.2025 11:16 Відповісти
Ха-ха-ха, ****!!!
18.10.2025 11:19 Відповісти
18.10.2025 11:19 Відповісти
Воно либиться. Його, як завжди, як усі і як усюди послали *****. Поставили раком, " скоординували" пози(ції), відпідарасили, дали копняка і провітрили приміщення.
18.10.2025 11:19 Відповісти
18.10.2025 11:19 Відповісти
Всі старпери(лідори держав) ********** мірятись потужностями, один поперед одного, хто в світі значиміший! Трамп дражниттся Томогавками перед двома його друзями Владіміріми, і з рук не пускає🤬 Шольц, твій вихід, покажи хто головніший!
18.10.2025 11:21 Відповісти
18.10.2025 11:21 Відповісти
Це який вже за рахунком план провалився???
Кацапи скоро до Дніпра дійдуть.
Ну вже за 4 роки програти стільки територій, то ви мене вибачте, гнати зелю давно треба. Змусити скотину відійти від влади і передати управління державою національному уряду порятунку.
18.10.2025 11:23 Відповісти
18.10.2025 11:23 Відповісти
Цю зелену "кровосісю" просто змусити покинути владу невдасться, а доведеться відривати від тіла Україниз кров'ю.
Десь корови і свині гірко образилися, коли ви порівняли їх з кровососом. ( Жарт. Сумний).
18.10.2025 11:53 Відповісти
18.10.2025 11:53 Відповісти
Шольц, ану покажи хто потужніший-дай нам Тауруси! 😉👍
18.10.2025 11:24 Відповісти
18.10.2025 11:24 Відповісти
Там вже Мерць.
18.10.2025 11:55 Відповісти
18.10.2025 11:55 Відповісти
Щоб відродити Україну до стану 2019 року потрібно 100 років. Ось що стає коли нарід повівся на серіали та популізм.
18.10.2025 11:26 Відповісти
18.10.2025 11:26 Відповісти
Боневтік ВИДОХСЯ ! Він стерся. У війні немає успіхів (лояльні генерали не принесли перемогу на "блюдці"). Тепер США відправляє його "фанерою над Парижем". Проте він вірить ... що він неперевершений, і що його треба вибирати у президенти. Якийсь ідіОТО ! Пішов би, і все, все змінилось, і на фронті, і на міжнародній арені, і зі станом по зброї !!!
18.10.2025 11:33 Відповісти
18.10.2025 11:33 Відповісти
Стендапер фіговий
18.10.2025 11:37 Відповісти
18.10.2025 11:37 Відповісти
Комедийная трагедия - шашлычнику,козырю и творожку не дали попользоваться томагавками,какая *** неожиданность,а дурачки так надеялись.
18.10.2025 11:56 Відповісти
18.10.2025 11:56 Відповісти
 
 