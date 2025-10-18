Трамп не планує давати Tomahawk Україні, принаймні зараз, - Axios
Президент США Дональд Трамп заявив своєму українському колезі Володимиру Зеленському під час напруженої зустрічі у п’ятницю, що наразі не має наміру передавати Києву ракети дальньої дії Tomahawk, оскільки його пріоритетом є дипломатія.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише американське медіа Axios з посиланням на двох співрозмовників, обізнаних щодо зустрічі.
"Зеленський сподівався залишити Вашингтон із зобов'язаннями щодо нової зброї для України, але виявив, що Трамп перебуває в іншому стані наступного дня після тривалої телефонної розмови з президентом Росії Володимиром Путіним", - йдеться в матеріалі.
Джерела розповіли, що зустріч проходила у напруженій атмосфері - вона була складною, а президент США поводився доволі жорстко.
"Ніхто не кричав, але Трамп був жорстким", - повідомило джерело Axios.
Глава Білого дому підкреслив, що нинішня ініціатива Вашингтона щодо дипломатичного врегулювання конфлікту передбачає завершення війни шляхом заморожування лінії фронту.
Переговори Зеленського та Трампа
У п'ятницю, 17 жовтня, президент України Володимир Зеленський та президент США Дональд Трамп проводять зустріч у Білому домі.
Лідери зробили заяви для преси, після чого спілкування продовжилося без присутності журналістів.
За даними джерел, зустріч президентів тривала довше запланованого.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Зубы, волосы, юноши пыл...
И осталась всего-лишь, деменция...
Обосрался, и тут же забыл...".
Трамп саме в цьому віці - вже через п"ять хвилин забуває, про що молов язиком, тільки що...
І це людина, яка перед виборами насміхалася з Байдена... Так той, хоч мовчав, і цю "забудькуватість", не показував - за нього помічники говорили... А Трамп меле дурниці сам... І помічники язиками молотять так само - бо він їх по своїй подобі підбирав...
А ЛІДОРУ мир не потрібен , а потрібна нерозрішувальна ВІЧНА війна як основа його ВІЧНОЇ НЕЗМІНЯЄМОЇ ВЛАДИ!
Це було очевидно ще всередині літа 2023 року, коли провалився контрнаступ на півдні, про який Мацковію півроку попереджали на УРАшМарафоні ... Суровікін і побудував мацковитських укріплень на півдні.
Ви подивиться на усі зустрічі рудого зі світовими лідерами.
Усім дозволено лише вилизувати йому дупу, про що він відверто і писав у своїй "правді"
Тому Трамп відробляє путіну ще з 2016 го року.
Відповідно кремль, на всіх виборах підігрував Трампу.
Почему русские Америки за Трампа?
Попытаюсь обьяснить. Моя старшая подруга уже больше 20 лет живет в Америке. Новость о покушении на Трампа очень серьезно выбила ее из колеи, позвонила, долго разговаривали. Практически все русские США поддерживают именно Дональда Трампа. И причиной этому далеко не его харизма. Очень им импонирует его миграционная политика, ибо Америка как бы тоже не резиновая и лишние рты, зачастую ленивые и не желающие работать- прямая угроза благополучию их семей.
И самое главное. Русские Америки являются все таки русскими и горячо болеют за успехи нашей страны и ее будущее. Дональд Трамп неоднократно намекал что СВО прекратит в тот же день, когда войдет в Белый Дом. Все мы прекрасно понимаем что единственный способ навести порядок- признать законную власть России на землях, принадлежавших ей во времена СССР. Более того, его заявления о том что НАТО изжило себя, а США стоит заняться своими внутренними проблемами, говорит о том что у нас появляется реальный шанс на восстановление СССР, включая Прибалтику , и даже сделать то, что начал еще Иосиф Виссарионович- вернуть Финляндию, незаконно отколовшуюся после Октябрьской Революции.
Конечно, неизвестно как он будет вести после того как станет Президентом, однако есть надежды на лучшее будущее, по настоящему многополярный мир и счастливое будущее для наших детей.
Реальний приклад: Під час останнього свого візиту до США Путін зустрівся з "аборигенами Брайтона" - російськомовною діаспорою, в США. Розчулений їх вітаннями, він запропонував цим "любителям Расеи", повертаться назад, и "Вместе строить великую багатую Рассию...". Після цього виступу вся "группа встречающих" тихо "розсмокталася і щезла..." Бо прекрасно знала, що собою, насправді, представляє собою "Рассия"... І їх більше влаштовує життя в США, на "помощь по безработице", ніж перспективи життя в России будущева...".
Трамп НІКОЛИ не присягав на вірність народу України на відміну від нашого Предводітеля Зельоних Клоунів-карманників!
Тому іуд треба шукати в українських державних установах всіх рівнів. Просто іди по коридору і переписуй фамілії з табличок на кабінетах.
радянського союзусрассії" та ще якась там розвідницька медаль дзержінського. Цікаво, скільки в нього вже таких, за таємними указами Ху?ло.
Невже таки змогли знайти і подивитися допис Трампа в Truth Social? Магучі журналісти, а не оте от все. 🤣
І це продовжується щодня.
Трамп мстива, можливо наймстивіша людина в світі.
Зе не можна було йти в президенти в жодному разі через брак досвіду, а склріше його повної відсутності у сфері справжньої дипломатії і розуміння всіх тонкощів і підводних каменів керування країною та захисту її інтересів.
Похід в президенти був не просто безвідповідальним.
Ми наближаємось до кульмінаційної сцени фільму «слуга народу», де розчарований і виснажений чоловік кидає ним зламаний втщен вєлік і каже «вот вам ваша «україна!»»
Людина, яка немає імпатії ні до кого, не здатна на добрі вчинки, тим більше безкоштовно. Це все і є Трамп.
Більш кривавою такої «людини» є путін.
І все оточення біля них складається з таких самих і тих хто прагне стати «пілатом», а ще краще Воландом.
Тому в світі йде об'єднання воландів, пілатів мріючих «все повторити». Думають, що врахують всі помилки попередньої поразки.
Але ні.
Не переможуть.
Їх агонія буде набагато страшнішою для них самих ніж можна собі уявити.
Вові не варто було пхатись в президенти. Себе змучим, сім'ю змучив, українців в ресурс перетворив😢😢😢, Україну в полігон, бо явно не розрахував власних сил і безмірної алчності свого оточення.
Він же не сам вирішив йти в президенти, хтось настирливо і жорстко пхав його в це крісло, добре розуміючі хто є хто.
Не уявляю за що все це нам...але здогадуюсь. Наша вина в вірі в доброго царя, доброго гетьмана, доброго шинкаря....які щастя роздадуть задарма ...вагонами....кожному.....одразу після того як проголосуємо за краснобаїв.
Я співчуваю Зе бо сил розібратись з оточенням немає і вирватись з цих обійм « успішних менеджерів» не можливо(
Я вірю, що в ньому ше жива людина яка здатна плакати і співчувати і навіть робити правильні висновки та каятись Богу за помилки.
П@здабол!
Він ловив пуйла на живца, аби той виліз з панциря і почав переговори з трампом в тому руслі який потрібен трампу.
Живцем для трампа була і залишається Україна і її президент, якого легко заманити в пастку будь якої обіцянкою.
А скільки щенячий радісті було у довбней з цього приводу.
Принаймні, поки в Україні немає президента, який організує оборону країни, а не здачу країни, як пейсатий всенародний обранець
С Трампом в разведку не пойдёшь-- продаст за копеечку.
А вся его говорильня --одни понты на публику.
США великая страна, но почему у власти мелкие людишки?
Йому цікавіше 100 км тунель на Аляску.
Серіал повинен продовжуватись. Зедібіли з роззявленими ротами спостерігають, не дивлячись на обстріли.
Американський президент чітко дав зрозуміти, що його пріоритетом тепер є дипломатія, і надання Tomahawk може її підірвати, - зазначають джерела.
Одне з джерел описало зустріч як «непросту», а інше просто сказало, що «було погано».
💬 Ніхто не кричав, але Трамп був жорстким, - за словами першого джерела.
💬 Трамп зробив кілька сильних заяв під час зустрічі, і в деяких моментах стало трохи емоційно, - додало друге джерело.
Зустріч завершилася раптово після 2,5 годин. коли Трамп в один момент сказав "гадаю, ми закінчили. Подивимося, що станеться наступного тижня", маючи на увазі заплановані переговори між США та Росією.
Трамп також розповів Зеленському про телефонну розмову з Путіним. І наголосив, що нинішня пропозиція США щодо дипломатичного розв'язання полягає в завершенні війни з замороженням лінії фронту на поточних позиціях.
Зеленський одразу після зустрічі з Трампом провів конференц-дзвінок з європейськими лідерами. Декілька з них здивувалися очевидній зміні позиції Трампа, - розповіло джерело, яке брало участь у розмові.
Невдовзі після цього лідери ЄС почали видавати скоординовані заяви на підтримку України - це чіткий сигнал, що зустріч з Трампом не увінчалася успіхом.
Під час дзвінка Зеленського з європейськими лідерами прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер запропонував спільно з США розробити мирний план для України на основі 20-пунктного плану Трампа для Гази, - повідомив учасник розмови. А генеральний секретар НАТО Марк Рютте запропонував терміновий дзвінок між радниками з національної безпеки європейських країн на вихідних.
Головним пріоритетом Зеленського під час візиту було отримати від Трампа зобов'язання не лише щодо Tomahawk, а й щодо низки інших систем озброєнь, яких прагне Україна, - розповів Axios керівник його Офісу напередодні зустрічі. Натомість Трамп таких зобов'язань не дав.
Були б наші політики лідерами а не бізнес-підорами то вже б у 2022 році перевезли б Південмаш у Польщу і наладили б виробництво Першингів або тих же самих Іскандерів, який є просто Скадом, який Північна Корея ще 20 років тому клепала як гарячі пиріжки.
Але наші бінес-підори можуть найкраще тільки дерибанити бюджет з позик міжнародного валютного фонду і чістити кишені власних громадян.