3 285 76

Трамп не планує давати Tomahawk Україні, принаймні зараз, - Axios

Трамп не дав обіцянки щодо Tomahawk для України

Президент США Дональд Трамп заявив своєму українському колезі Володимиру Зеленському під час напруженої зустрічі у п’ятницю, що наразі не має наміру передавати Києву ракети дальньої дії Tomahawk, оскільки його пріоритетом є дипломатія.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише американське медіа Axios з посиланням на двох співрозмовників, обізнаних щодо зустрічі.

"Зеленський сподівався залишити Вашингтон із зобов'язаннями щодо нової зброї для України, але виявив, що Трамп перебуває в іншому стані наступного дня після тривалої телефонної розмови з президентом Росії Володимиром Путіним", - йдеться в матеріалі.

Джерела розповіли, що зустріч проходила у напруженій атмосфері - вона була складною, а президент США поводився доволі жорстко.

"Ніхто не кричав, але Трамп був жорстким", - повідомило джерело Axios.

Глава Білого дому підкреслив, що нинішня ініціатива Вашингтона щодо дипломатичного врегулювання конфлікту передбачає завершення війни шляхом заморожування лінії фронту.

Переговори Зеленського та Трампа

У п'ятницю, 17 жовтня, президент України Володимир Зеленський та президент США Дональд Трамп проводять зустріч у Білому домі.

Лідери зробили заяви для преси, після чого спілкування продовжилося без присутності журналістів.

За даними джерел, зустріч президентів тривала довше запланованого.

Зеленський Володимир (25864) Трамп Дональд (7420) Томагавк (48)
+15
Трамп не планував, не планує, і не збирається давати Tomahawk Україні.
18.10.2025 08:12
+15
Трамп був банкротом. Його врятували позики та інвестиції від російської мафії і російских олігархів, які контролювалися кремлем.
Тому Трамп відробляє путіну ще з 2016 го року.
Відповідно кремль, на всіх виборах підігрував Трампу.
18.10.2025 08:20
+12
Товкти воду в ступі - кредо цих двох дибілоїдів.
18.10.2025 08:07
той ще дипломат.
18.10.2025 08:05
"Всё уже позади - и потенция,
Зубы, волосы, юноши пыл...
И осталась всего-лишь, деменция...
Обосрался, и тут же забыл...".

Трамп саме в цьому віці - вже через п"ять хвилин забуває, про що молов язиком, тільки що...
І це людина, яка перед виборами насміхалася з Байдена... Так той, хоч мовчав, і цю "забудькуватість", не показував - за нього помічники говорили... А Трамп меле дурниці сам... І помічники язиками молотять так само - бо він їх по своїй подобі підбирав...
18.10.2025 09:19
Дай п'ять! Вичерпно і точно.
18.10.2025 09:36
А що не так? Війну треба морозити , звісно по лінії фронту ... це найкращий реальний варіант , щоб врятувати ті 80% України, що поки маємо.

А ЛІДОРУ мир не потрібен , а потрібна нерозрішувальна ВІЧНА війна як основа його ВІЧНОЇ НЕЗМІНЯЄМОЇ ВЛАДИ!

Це було очевидно ще всередині літа 2023 року, коли провалився контрнаступ на півдні, про який Мацковію півроку попереджали на УРАшМарафоні ... Суровікін і побудував мацковитських укріплень на півдні.
18.10.2025 09:40
Старший сказав не давати
18.10.2025 08:06
Товкти воду в ступі - кредо цих двох дибілоїдів.
18.10.2025 08:07
Замість ракет Трамп назвав Шашличного "сильним лідером" і той відразу потік, бо не до ракет стало. Не такі дурні люди в команді дідуся, щоб не розуміти необхідний стиль спілкування з Шашличним.
18.10.2025 08:09
Вам довподоби, щоб Зеленського другий паз виставили з Білого дому, як в перший раз, коли він намагався наполягати про надання РЕАЛЬНИХ безпекових гарантій.
Ви подивиться на усі зустрічі рудого зі світовими лідерами.
Усім дозволено лише вилизувати йому дупу, про що він відверто і писав у своїй "правді"
18.10.2025 09:01
А що, хтось сподівався що квартальному кловуну дадуть те що він хоче?
18.10.2025 09:12
Перший раз він намагався наполягати про надання РЕАЛЬНИХ безпекових гарантій для себе особисто, а потім вже вимагав кордони 1991 року і 300 млрд заморожених активів.
18.10.2025 09:18
Ти там був? Це тобі трамп сказав?
18.10.2025 09:38
Читай, що розповідали деякі американські міністри про перемовини до спілкування з пресою, а не тільки слухай марафон з байками про "потужну відповідь" Шашличного.
18.10.2025 09:45
А чого "Блазень" не "наполягав" на розвитку оборонних програм, з моменту вступу на посаду?!... Більш того - він їх ЗУПИНИВ! Оце були-б "реальні безпекові гарантії", які ми-б забезпечили самі, а не клянчили їх у НАТО...
18.10.2025 09:22
Аби да каби. Не рівняй потенціали росії та України. Де те совкове озброєння, яке дісталось після розпаду срср? Зе його розпродав та склади підривав?
18.10.2025 09:56
Ви про що, пане Віталій? Ви думаєте в США не знають, як команда президента бореться з ворогами на зовнішньому фронті, та ще більше на внутрішньому - всередині країни? Хіба вони не чули про ''плівки міндіча''? А там немаленька сума, десь 5 мільярдів евро. Не чули про введені ''первентивні'' санкції і укази про позбавлення громадянства, які замінили суди, щоб знищити місцеві органи самоврядування? У Трампа свої інтереси, про які добре знає пуйло і своєчасно пропонує свої послуги. Ось вирішили розпочати будівництво тунелях між США і московією. А що має Трамп за гроші платників податків США будувати в Україні? Допомагати знищити політичних опонентів? Як на мене, то влада б мала зупинити свої чвари, забути про вибори, зупинити корупцію і все направити на перемогу. Можливо б тоді і підтримка була інша.
18.10.2025 09:43
Все....
18.10.2025 08:10
Трамп не планував, не планує, і не збирається давати Tomahawk Україні.
18.10.2025 08:12
Трамп був банкротом. Його врятували позики та інвестиції від російської мафії і російских олігархів, які контролювалися кремлем.
Тому Трамп відробляє путіну ще з 2016 го року.
Відповідно кремль, на всіх виборах підігрував Трампу.
18.10.2025 08:20
Агітація за Трампа перед виборами. Я спеціально зберіг:

Почему русские Америки за Трампа?

Попытаюсь обьяснить. Моя старшая подруга уже больше 20 лет живет в Америке. Новость о покушении на Трампа очень серьезно выбила ее из колеи, позвонила, долго разговаривали. Практически все русские США поддерживают именно Дональда Трампа. И причиной этому далеко не его харизма. Очень им импонирует его миграционная политика, ибо Америка как бы тоже не резиновая и лишние рты, зачастую ленивые и не желающие работать- прямая угроза благополучию их семей.

И самое главное. Русские Америки являются все таки русскими и горячо болеют за успехи нашей страны и ее будущее. Дональд Трамп неоднократно намекал что СВО прекратит в тот же день, когда войдет в Белый Дом. Все мы прекрасно понимаем что единственный способ навести порядок- признать законную власть России на землях, принадлежавших ей во времена СССР. Более того, его заявления о том что НАТО изжило себя, а США стоит заняться своими внутренними проблемами, говорит о том что у нас появляется реальный шанс на восстановление СССР, включая Прибалтику , и даже сделать то, что начал еще Иосиф Виссарионович- вернуть Финляндию, незаконно отколовшуюся после Октябрьской Революции.

Конечно, неизвестно как он будет вести после того как станет Президентом, однако есть надежды на лучшее будущее, по настоящему многополярный мир и счастливое будущее для наших детей.
18.10.2025 08:27
А что за мразота это высрала?
18.10.2025 09:03
Думаю, Лахта-2. Фабрика працює, більше того- тепер там не тупі студенти. Вони і на Цензорі працюють. Українська мова, знання психології. Особливо під прапорцями Великобританії. Коли у Вінниці ботоферму накрили, багато дописувачів в Великобританію дивним чином переїхали.
18.10.2025 09:25
А з прапорцями сша? Або дебіли, або кацапи.
18.10.2025 09:40
То цитата. Людина виклала, щоб показати, як в срусскіх в макитрі насрано. Вони навіть не розуміють, що СРСР - то не срассія, а утворений у 1922 році політичний союз чотирьох суб'єктів: УРСР, рсфср, бсср та закавказзя, яких згодом стало до 15-ти. Так звана срассія, після 1917 року - це лише територія рсфср-рф. Хочуть щось кудись "повернути", але ж згадані там Фінляндія, Прибалтика, УРСР та інші - жодного дня не входили до складу рсфср-рф. Як можна повернутися туди, де ти ніколи не бував?
18.10.2025 09:25
Є такий вислів "крилатий": "Любов до тещі вимірюється в кілометрах...". Тобто - чим далі живе теща, тим більше зять її любить... У "рассєян" - те саме... Чим далі вони живуть від Росії - тим більше вони її *******...
Реальний приклад: Під час останнього свого візиту до США Путін зустрівся з "аборигенами Брайтона" - російськомовною діаспорою, в США. Розчулений їх вітаннями, він запропонував цим "любителям Расеи", повертаться назад, и "Вместе строить великую багатую Рассию...". Після цього виступу вся "группа встречающих" тихо "розсмокталася і щезла..." Бо прекрасно знала, що собою, насправді, представляє собою "Рассия"... І їх більше влаштовує життя в США, на "помощь по безработице", ніж перспективи життя в России будущева...".
18.10.2025 09:33
Жаль, що не існує преміє Іуди. Її трампу можна вручати щодня.
18.10.2025 08:12
Вам треба трохи переглянути верхню планку свого егоцентризму!
Трамп НІКОЛИ не присягав на вірність народу України на відміну від нашого Предводітеля Зельоних Клоунів-карманників!
Тому іуд треба шукати в українських державних установах всіх рівнів. Просто іди по коридору і переписуй фамілії з табличок на кабінетах.
18.10.2025 09:27
Так для нього існує "герой радянського союзу срассії" та ще якась там розвідницька медаль дзержінського. Цікаво, скільки в нього вже таких, за таємними указами Ху?ло.
18.10.2025 09:28
Оце інсайд так інсайд!
Невже таки змогли знайти і подивитися допис Трампа в Truth Social? Магучі журналісти, а не оте от все. 🤣
18.10.2025 08:12
І от,коли кацапії стало зовсім хріново,два агенти кремля заявляють про "мир" та зупинку там,де є.
18.10.2025 08:12
Зато шашличний знову буде при справах: буде просити і вимогати, вимогати і просити. І по#уй, що там на фронті, він ні до чого.
18.10.2025 08:17
Хто б сумнівався
18.10.2025 08:18
Насправвді трамп мститься зе, але страждає Україна і кожен з нас, за отой «украинський імпічмент», який стався завдяки тупості чи то страху зе, або його пихатості, коли рятуючі свій зад, він підставив всю Україну.
І це продовжується щодня.
Трамп мстива, можливо наймстивіша людина в світі.
Зе не можна було йти в президенти в жодному разі через брак досвіду, а склріше його повної відсутності у сфері справжньої дипломатії і розуміння всіх тонкощів і підводних каменів керування країною та захисту її інтересів.
Похід в президенти був не просто безвідповідальним.
Ми наближаємось до кульмінаційної сцени фільму «слуга народу», де розчарований і виснажений чоловік кидає ним зламаний втщен вєлік і каже «вот вам ваша «україна!»»
18.10.2025 08:24
Виникає просте майже риторичне питання ---- А от нахрена трампу "томагавки". Зовсім старий кукухою поїхав.
18.10.2025 08:25
Для затравки Трамп міг би зо 50 Томагавків передати - але старший надавив
18.10.2025 08:26
Ніхто на нього не давить крім власної самозакоханості, власної алчності і бажання помститися усім хто хоч колись сказав про нього нехай і правду яку він хотів тримати б в секреті.
Людина, яка немає імпатії ні до кого, не здатна на добрі вчинки, тим більше безкоштовно. Це все і є Трамп.
Більш кривавою такої «людини» є путін.
І все оточення біля них складається з таких самих і тих хто прагне стати «пілатом», а ще краще Воландом.
Тому в світі йде об'єднання воландів, пілатів мріючих «все повторити». Думають, що врахують всі помилки попередньої поразки.
Але ні.
Не переможуть.
Їх агонія буде набагато страшнішою для них самих ніж можна собі уявити.
Вові не варто було пхатись в президенти. Себе змучим, сім'ю змучив, українців в ресурс перетворив😢😢😢, Україну в полігон, бо явно не розрахував власних сил і безмірної алчності свого оточення.
Він же не сам вирішив йти в президенти, хтось настирливо і жорстко пхав його в це крісло, добре розуміючі хто є хто.
Не уявляю за що все це нам...але здогадуюсь. Наша вина в вірі в доброго царя, доброго гетьмана, доброго шинкаря....які щастя роздадуть задарма ...вагонами....кожному.....одразу після того як проголосуємо за краснобаїв.
Я співчуваю Зе бо сил розібратись з оточенням немає і вирватись з цих обійм « успішних менеджерів» не можливо(
Я вірю, що в ньому ше жива людина яка здатна плакати і співчувати і навіть робити правильні висновки та каятись Богу за помилки.
18.10.2025 08:54
Китай не дає Трампу розгулятися - тут окрім бравади потрібно кожен крок обдумувати
18.10.2025 09:00
Трампу завжди кортить взяти те, що найбільше йому не дають
18.10.2025 09:03
За что? За предательство нашего Бога.за глумление над верой.за Термос.
18.10.2025 09:23
Та тут інше питання: от набуя треба було триндіти, що збираєшся передавати, якщо не збирався, бо розраховуєш на дипломатію? Перед тим, як випустити щось із рота хіба не треба попередньо подумати?
П@здабол!
18.10.2025 08:29
Та йому пох як і хто це оцвнює збоку.
Він ловив пуйла на живца, аби той виліз з панциря і почав переговори з трампом в тому руслі який потрібен трампу.
Живцем для трампа була і залишається Україна і її президент, якого легко заманити в пастку будь якої обіцянкою.
18.10.2025 08:57
І пуйло зреагував і виліз, і щось там пообіця зі списку вимог трампа. Але це точно не мир в Україні. Трампу це до дупи. Це щось з того що дасть бабло і неаби як позлить сі.
18.10.2025 08:59
Бо немає жодного резону з точки зору США давати Україні томагавки. Якщо б ще московія була реальним ворогом США,а так це не вирішує жодних геополітичних завдань Трампа. Тільки завдає шкоди потенційній вигідній співпраці московії та США. Ворог с США тільки один-Китай.Але і війну якось треба заморозити-тому в якості страшилки передачі ціх ракет і козиря в рукаві Трамп пішов на це.
18.10.2025 08:36
Звичайно, беручи до уваги той факт, що точкою зору США є фактично п'ята точка їх президента.
18.10.2025 08:45
Ваш допис був би доречним для якоїсь Нової Зеландії або Чілі, в яких, мовляв, нема ворогів та вони ні до чого. Але США взяли на себе роль гаранта світової безпеки, створивши ООН та в цілому чинну міжнародну систему, постійним членом Радбезу (на який покладено повноваження та обов'язок забезпечити мир на планеті) та гарантом персонально Україні згідно як Будапештського меморандуму та чисельних угод та усних обісцянок, яки вони брали на себе, щось на кшталт "стояти з Україною до кінця". То хай стоять! В чому проблема?
18.10.2025 09:34
Це було зрозуміло відразу коли пішли плітки за топірки.
А скільки щенячий радісті було у довбней з цього приводу.
18.10.2025 08:41
Шаг впєрьод і два назад...
18.10.2025 08:42
Я вискажу свою потужну думку - томагавків не буде ні зараз, ні потім. Як і припинення вогню та мирної угоди.
Принаймні, поки в Україні немає президента, який організує оборону країни, а не здачу країни, як пейсатий всенародний обранець
18.10.2025 08:46
А хтось чекав з дупи шоколаду?
18.10.2025 08:53
На бога надейся, но сам не оплашай. Ракет не будет, надо самим сделать.
С Трампом в разведку не пойдёшь-- продаст за копеечку.
А вся его говорильня --одни понты на публику.
США великая страна, но почему у власти мелкие людишки?
18.10.2025 08:53
А тепер поміняй у пості Трамп на Зеленський і США на Україна - і будет вам правда про короля без штанів за піаніном у київському шалмані...
18.10.2025 09:32
"та у трампа томагавки не того калібру!" - сказав зеля вийшовши з білого дому.
18.10.2025 08:53
Не тієї системи, отак було в оригіналі.
18.10.2025 09:36
Цілий місяць пусті розмиви про "Томагавки" ,вже забули про "Фламінго" які до того були і так ОП і її "найвеличніший лідер" маніпулюють населенням і жодним словом про реальну ситуацію,про те як ворог зищує нашу енергетику та газовидобувну промисловість ,руйнує інфраструктуру і житлові будинки напередодні зими і чому ворог просуваєтся чи це не хвилює горе президента ?,вся відповідальність на цьому президенті і його команді.
18.10.2025 08:54
Та да, ***** з ордою тут зовсім ні до чого. Особливо при рудому дебілу, який каже що треба "хлопчикам добре побитися"
18.10.2025 08:56
Хтось б сумнівався.
Йому цікавіше 100 км тунель на Аляску.
18.10.2025 08:54
Якби х. уйло не мав по всьому світі своїх агентів накшталт трампа, орбана і т. Д - можливо він і не наважився на війну. Коли частина мирової верхівки агенти, інша куплена, ще частина у мішку через наркотики, педофілію та подібне, а інші залякані та пацифісти - чому б не нападати на сусідів? Руки ж повністю розв'язані. Ганьба! Немає вже справжніх Лідерів! Боягузи, бариги та педіки)
18.10.2025 08:57
👍👍👍
18.10.2025 09:02
Мабуть баба яга знову нобілівку Трампу пообіцяла
18.10.2025 09:02
18.10.2025 09:04
Навіщо ти сюди пхнеш відверто під@рську х-ню!?
18.10.2025 09:06
ти про яку ху...ню говориш,про зелену чи рижу?
18.10.2025 09:14
На картинці ще не вистачає самого міндіча і шурми, а так все правильно і чітко підмічено.
18.10.2025 09:46
Подозреваю, что он и не собирался давать, все эти разговоры были лишь инструментом давления на парашу.
18.10.2025 09:05
Настав час Навеличнішому Лідару просити у трампа бомбардувальники та бомби.
Серіал повинен продовжуватись. Зедібіли з роззявленими ротами спостерігають, не дивлячись на обстріли.
18.10.2025 09:06
Піндоси заставили ядерну зброю віддати рашці, забрали надра і підігрують плєшивому. А гундоса почвара за 3 роки неспромоглася зробити свою ракету, бо друган Міндіч гроші спі..в на ракетні програми.
18.10.2025 09:09
Зеля, нах ти тоді їздив до того старого підора?
18.10.2025 09:09
А гоміну то було... Деякі "експерти" навіть порахували скільки їх...
18.10.2025 09:12
Томогавки по бороді текли , а в рот не попали
18.10.2025 09:24
Чому сьогодні вся надія українців замкнулася на рішенні Трампа дати два десятка ''Томагавків''? Наскільки я пам'ятаю у 2019 році були надії і 100% впевненість на дії свого нового, не корупційного, молодого, веселого і простого парєнька від народу? Що не так? Він, до речі, обіцяв закінчити війну і якщо обіцяв, то знав шляхи до цієї обіцянки, як це все вирішити, що і коли робити. Чому вас не задовольняють проекти по ''Великому будівництву''? А шалені ідеї ''перестати стріляти'' і ''зійтись посередині'є?
18.10.2025 09:26
США розглядають Barracuda-500 як альтернативу Tomahawk для ЗСУ. Вона згадується в контексті ударів по нафтопереробних заводах, логістиці та військових об'єктах РФ. Експерти (Defense Express) називають її "реалістичним кандидатом" через дешевизну та масштабованість - для паралізу 12 ключових заводів РФ знадобиться сотні ракет, а не десятки дорогих Tomahawk. Переваги для України: Інтеграція з наявними платформами (F-16, Су-27, наземні пускові). Масовість: Дозволить частіші удари, на відміну від обмежених поставок Tomahawk (вартість ~12,5 млн дол./одиниця). Тестування: Підходить для "deep strikes" на 900+ км.
18.10.2025 09:36
Трамп повідомив Зеленському під час напруженої зустрічі в п'ятницю, що не має наміру надавати далекобійні ракети Tomahawk, принаймні наразі, - про це Axios повідомили (https://www.axios.com/2025/10/17/trump-zelensky-tomahawk-missiles-white-house) двоє джерел, поінформованих про зустріч.

Американський президент чітко дав зрозуміти, що його пріоритетом тепер є дипломатія, і надання Tomahawk може її підірвати, - зазначають джерела.

Одне з джерел описало зустріч як «непросту», а інше просто сказало, що «було погано».

💬 Ніхто не кричав, але Трамп був жорстким, - за словами першого джерела.

💬 Трамп зробив кілька сильних заяв під час зустрічі, і в деяких моментах стало трохи емоційно, - додало друге джерело.

Зустріч завершилася раптово після 2,5 годин. коли Трамп в один момент сказав "гадаю, ми закінчили. Подивимося, що станеться наступного тижня", маючи на увазі заплановані переговори між США та Росією.

Трамп також розповів Зеленському про телефонну розмову з Путіним. І наголосив, що нинішня пропозиція США щодо дипломатичного розв'язання полягає в завершенні війни з замороженням лінії фронту на поточних позиціях.

Зеленський одразу після зустрічі з Трампом провів конференц-дзвінок з європейськими лідерами. Декілька з них здивувалися очевидній зміні позиції Трампа, - розповіло джерело, яке брало участь у розмові.

Невдовзі після цього лідери ЄС почали видавати скоординовані заяви на підтримку України - це чіткий сигнал, що зустріч з Трампом не увінчалася успіхом.

Під час дзвінка Зеленського з європейськими лідерами прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер запропонував спільно з США розробити мирний план для України на основі 20-пунктного плану Трампа для Гази, - повідомив учасник розмови. А генеральний секретар НАТО Марк Рютте запропонував терміновий дзвінок між радниками з національної безпеки європейських країн на вихідних.

Головним пріоритетом Зеленського під час візиту було отримати від Трампа зобов'язання не лише щодо Tomahawk, а й щодо низки інших систем озброєнь, яких прагне Україна, - розповів Axios керівник його Офісу напередодні зустрічі. Натомість Трамп таких зобов'язань не дав.
18.10.2025 09:39
Як легітимно відсторонити Зєленського від влади? Єдиний спосіб це капсулювання придурка шляхом ізоляції його від його призначенців - найближчого тотально корумпованого оточення. Починаючи з Єрмака і Татарова. Найкраще якщо ці два поца безслідно зникнуть...
18.10.2025 09:39
Фламінги з тамагавками на службі у Слуги Народу- продовження серіалу про бідного єврейського вчителя Голобородька.
Були б наші політики лідерами а не бізнес-підорами то вже б у 2022 році перевезли б Південмаш у Польщу і наладили б виробництво Першингів або тих же самих Іскандерів, який є просто Скадом, який Північна Корея ще 20 років тому клепала як гарячі пиріжки.
Але наші бінес-підори можуть найкраще тільки дерибанити бюджет з позик міжнародного валютного фонду і чістити кишені власних громадян.
18.10.2025 09:52
 
 