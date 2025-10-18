Трамп не планує давати Tomahawk Україні, принаймні зараз, - Axios

Президент США Дональд Трамп заявив своєму українському колезі Володимиру Зеленському під час напруженої зустрічі у п’ятницю, що наразі не має наміру передавати Києву ракети дальньої дії Tomahawk, оскільки його пріоритетом є дипломатія.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише американське медіа Axios з посиланням на двох співрозмовників, обізнаних щодо зустрічі.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

"Зеленський сподівався залишити Вашингтон із зобов'язаннями щодо нової зброї для України, але виявив, що Трамп перебуває в іншому стані наступного дня після тривалої телефонної розмови з президентом Росії Володимиром Путіним", - йдеться в матеріалі.

Джерела розповіли, що зустріч проходила у напруженій атмосфері - вона була складною, а президент США поводився доволі жорстко.

"Ніхто не кричав, але Трамп був жорстким", - повідомило джерело Axios.

Глава Білого дому підкреслив, що нинішня ініціатива Вашингтона щодо дипломатичного врегулювання конфлікту передбачає завершення війни шляхом заморожування лінії фронту.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Першим кроком до миру має стати припинення вогню, питання територій - найскладніше, - Зеленський

Переговори Зеленського та Трампа

У п'ятницю, 17 жовтня, президент України Володимир Зеленський та президент США Дональд Трамп проводять зустріч у Білому домі.

Лідери зробили заяви для преси, після чого спілкування продовжилося без присутності журналістів.

За даними джерел, зустріч президентів тривала довше запланованого.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Трамп має рацію: важливо зупинитися там, де ми є і говорити про мир, - Зеленський