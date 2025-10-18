РУС
Трамп не планирует давать Tomahawk Украине, по крайней мере, сейчас, - Axios

Трамп не дал обещания по поводу Tomahawk для Украины

Президент США Дональд Трамп заявил своему украинскому коллеге Владимиру Зеленскому во время напряженной встречи в пятницу, что пока не намерен передавать Киеву ракеты дальнего действия Tomahawk, поскольку его приоритетом является дипломатия.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет американское медиа Axios со ссылкой на двух собеседников, осведомленных о встрече.

"Зеленский надеялся покинуть Вашингтон с обязательствами по новому оружию для Украины, но обнаружил, что Трамп находится в другом состоянии на следующий день после длительного телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным", - говорится в материале.

Источники рассказали, что встреча проходила в напряженной атмосфере - она была сложной, а президент США вел себя довольно жестко.

"Никто не кричал, но Трамп был жестким", - сообщил источник Axios.

Глава Белого дома подчеркнул, что нынешняя инициатива Вашингтона по дипломатическому урегулированию конфликта предусматривает завершение войны путем замораживания линии фронта.

Переговоры Зеленского и Трампа

В пятницу, 17 октября, президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп провели встречу в Белом доме.

Лидеры сделали заявления для прессы, после чего общение продолжилось без присутствия журналистов.

По данным источников, встреча президентов длилась дольше запланированного.

+7
Товкти воду в ступі - кредо цих двох дибілоїдів.
18.10.2025 08:07 Ответить
+7
Трамп не планував, не планує, і не збирається давати Tomahawk Україні.
18.10.2025 08:12 Ответить
+6
Трамп був банкротом. Його врятували позики та інвестиції від російської мафії і російских олігархів, які контролювалися кремлем.
Тому Трамп відробляє путіну ще з 2016 го року.
Відповідно кремль, на всіх виборах підігрував Трампу.
18.10.2025 08:20 Ответить
той ще дипломат.
18.10.2025 08:05 Ответить
"Всё уже позади - и потенция,
Зубы, волосы, юноши пыл...
И осталась всего-лишь, деменция...
Обосрался, и тут же забыл...".

Трамп саме в цьому віці - вже через п"ять хвилин забуває, про що молов язиком, тільки що...
І це людина, яка перед виборами насміхалася з Байдена... Так той, хоч мовчав, і цю "забудькуватість", не показував - за нього помічники говорили... А Трамп меле дурниці сам... І помічники язиками молотять так само - бо він їх по своїй подобі підбирав...
18.10.2025 09:19 Ответить
Старший сказав не давати
18.10.2025 08:06 Ответить
Товкти воду в ступі - кредо цих двох дибілоїдів.
18.10.2025 08:07 Ответить
Замість ракет Трамп назвав Шашличного "сильним лідером" і той відразу потік, бо не до ракет стало. Не такі дурні люди в команді дідуся, щоб не розуміти необхідний стиль спілкування з Шашличним.
18.10.2025 08:09 Ответить
Вам довподоби, щоб Зеленського другий паз виставили з Білого дому, як в перший раз, коли він намагався наполягати про надання РЕАЛЬНИХ безпекових гарантій.
Ви подивиться на усі зустрічі рудого зі світовими лідерами.
Усім дозволено лише вилизувати йому дупу, про що він відверто і писав у своїй "правді"
18.10.2025 09:01 Ответить
А що, хтось сподівався що квартальному кловуну дадуть те що він хоче?
18.10.2025 09:12 Ответить
Перший раз він намагався наполягати про надання РЕАЛЬНИХ безпекових гарантій для себе особисто, а потім вже вимагав кордони 1991 року і 300 млрд заморожених активів.
18.10.2025 09:18 Ответить
А чого "Блазень" не "наполягав" на розвитку оборонних програм, з моменту вступу на посаду?!... Більш того - він їх ЗУПИНИВ! Оце були-б "реальні безпекові гарантії", які ми-б забезпечили самі, а не клянчили їх у НАТО...
18.10.2025 09:22 Ответить
Все....
18.10.2025 08:10 Ответить
Трамп не планував, не планує, і не збирається давати Tomahawk Україні.
18.10.2025 08:12 Ответить
Трамп був банкротом. Його врятували позики та інвестиції від російської мафії і російских олігархів, які контролювалися кремлем.
Тому Трамп відробляє путіну ще з 2016 го року.
Відповідно кремль, на всіх виборах підігрував Трампу.
18.10.2025 08:20 Ответить
Агітація за Трампа перед виборами. Я спеціально зберіг:

Почему русские Америки за Трампа?

Попытаюсь обьяснить. Моя старшая подруга уже больше 20 лет живет в Америке. Новость о покушении на Трампа очень серьезно выбила ее из колеи, позвонила, долго разговаривали. Практически все русские США поддерживают именно Дональда Трампа. И причиной этому далеко не его харизма. Очень им импонирует его миграционная политика, ибо Америка как бы тоже не резиновая и лишние рты, зачастую ленивые и не желающие работать- прямая угроза благополучию их семей.

И самое главное. Русские Америки являются все таки русскими и горячо болеют за успехи нашей страны и ее будущее. Дональд Трамп неоднократно намекал что СВО прекратит в тот же день, когда войдет в Белый Дом. Все мы прекрасно понимаем что единственный способ навести порядок- признать законную власть России на землях, принадлежавших ей во времена СССР. Более того, его заявления о том что НАТО изжило себя, а США стоит заняться своими внутренними проблемами, говорит о том что у нас появляется реальный шанс на восстановление СССР, включая Прибалтику , и даже сделать то, что начал еще Иосиф Виссарионович- вернуть Финляндию, незаконно отколовшуюся после Октябрьской Революции.

Конечно, неизвестно как он будет вести после того как станет Президентом, однако есть надежды на лучшее будущее, по настоящему многополярный мир и счастливое будущее для наших детей.
18.10.2025 08:27 Ответить
А что за мразота это высрала?
18.10.2025 09:03 Ответить
Жаль, що не існує преміє Іуди. Її трампу можна вручати щодня.
18.10.2025 08:12 Ответить
Оце інсайд так інсайд!
Невже таки змогли знайти і подивитися допис Трампа в Truth Social? Магучі журналісти, а не оте от все. 🤣
18.10.2025 08:12 Ответить
І от,коли кацапії стало зовсім хріново,два агенти кремля заявляють про "мир" та зупинку там,де є.
18.10.2025 08:12 Ответить
Зато шашличний знову буде при справах: буде просити і вимогати, вимогати і просити. І по#уй, що там на фронті, він ні до чого.
18.10.2025 08:17 Ответить
Хто б сумнівався
18.10.2025 08:18 Ответить
Насправвді трамп мститься зе, але страждає Україна і кожен з нас, за отой «украинський імпічмент», який стався завдяки тупості чи то страху зе, або його пихатості, коли рятуючі свій зад, він підставив всю Україну.
І це продовжується щодня.
Трамп мстива, можливо наймстивіша людина в світі.
Зе не можна було йти в президенти в жодному разі через брак досвіду, а склріше його повної відсутності у сфері справжньої дипломатії і розуміння всіх тонкощів і підводних каменів керування країною та захисту її інтересів.
Похід в президенти був не просто безвідповідальним.
Ми наближаємось до кульмінаційної сцени фільму «слуга народу», де розчарований і виснажений чоловік кидає ним зламаний втщен вєлік і каже «вот вам ваша «україна!»»
18.10.2025 08:24 Ответить
Виникає просте майже риторичне питання ---- А от нахрена трампу "томагавки". Зовсім старий кукухою поїхав.
18.10.2025 08:25 Ответить
Для затравки Трамп міг би зо 50 Томагавків передати - але старший надавив
18.10.2025 08:26 Ответить
Ніхто на нього не давить крім власної самозакоханості, власної алчності і бажання помститися усім хто хоч колись сказав про нього нехай і правду яку він хотів тримати б в секреті.
Людина, яка немає імпатії ні до кого, не здатна на добрі вчинки, тим більше безкоштовно. Це все і є Трамп.
Більш кривавою такої «людини» є путін.
І все оточення біля них складається з таких самих і тих хто прагне стати «пілатом», а ще краще Воландом.
Тому в світі йде об'єднання воландів, пілатів мріючих «все повторити». Думають, що врахують всі помилки попередньої поразки.
Але ні.
Не переможуть.
Їх агонія буде набагато страшнішою для них самих ніж можна собі уявити.
Вові не варто було пхатись в президенти. Себе змучим, сім'ю змучив, українців в ресурс перетворив😢😢😢, Україну в полігон, бо явно не розрахував власних сил і безмірної алчності свого оточення.
Він же не сам вирішив йти в президенти, хтось настирливо і жорстко пхав його в це крісло, добре розуміючі хто є хто.
Не уявляю за що все це нам...але здогадуюсь. Наша вина в вірі в доброго царя, доброго гетьмана, доброго шинкаря....які щастя роздадуть задарма ...вагонами....кожному.....одразу після того як проголосуємо за краснобаїв.
Я співчуваю Зе бо сил розібратись з оточенням немає і вирватись з цих обійм « успішних менеджерів» не можливо(
Я вірю, що в ньому ше жива людина яка здатна плакати і співчувати і навіть робити правильні висновки та каятись Богу за помилки.
18.10.2025 08:54 Ответить
Китай не дає Трампу розгулятися - тут окрім бравади потрібно кожен крок обдумувати
18.10.2025 09:00 Ответить
Трампу завжди кортить взяти те, що найбільше йому не дають
18.10.2025 09:03 Ответить
Та тут інше питання: от набуя треба було триндіти, що збираєшся передавати, якщо не збирався, бо розраховуєш на дипломатію? Перед тим, як випустити щось із рота хіба не треба попередньо подумати?
П@здабол!
18.10.2025 08:29 Ответить
Та йому пох як і хто це оцвнює збоку.
Він ловив пуйла на живца, аби той виліз з панциря і почав переговори з трампом в тому руслі який потрібен трампу.
Живцем для трампа була і залишається Україна і її президент, якого легко заманити в пастку будь якої обіцянкою.
18.10.2025 08:57 Ответить
І пуйло зреагував і виліз, і щось там пообіця зі списку вимог трампа. Але це точно не мир в Україні. Трампу це до дупи. Це щось з того що дасть бабло і неаби як позлить сі.
18.10.2025 08:59 Ответить
Бо немає жодного резону з точки зору США давати Україні томагавки. Якщо б ще московія була реальним ворогом США,а так це не вирішує жодних геополітичних завдань Трампа. Тільки завдає шкоди потенційній вигідній співпраці московії та США. Ворог с США тільки один-Китай.Але і війну якось треба заморозити-тому в якості страшилки передачі ціх ракет і козиря в рукаві Трамп пішов на це.
18.10.2025 08:36 Ответить
Звичайно, беручи до уваги той факт, що точкою зору США є фактично п'ята точка їх президента.
18.10.2025 08:45 Ответить
Це було зрозуміло відразу коли пішли плітки за топірки.
А скільки щенячий радісті було у довбней з цього приводу.
18.10.2025 08:41 Ответить
Шаг впєрьод і два назад...
18.10.2025 08:42 Ответить
Я вискажу свою потужну думку - томагавків не буде ні зараз, ні потім. Як і припинення вогню та мирної угоди.
Принаймні, поки в Україні немає президента, який організує оборону країни, а не здачу країни, як пейсатий всенародний обранець
18.10.2025 08:46 Ответить
А хтось чекав з дупи шоколаду?
18.10.2025 08:53 Ответить
На бога надейся, но сам не оплашай. Ракет не будет, надо самим сделать.
С Трампом в разведку не пойдёшь-- продаст за копеечку.
А вся его говорильня --одни понты на публику.
США великая страна, но почему у власти мелкие людишки?
18.10.2025 08:53 Ответить
"та у трампа томагавки не того калібру!" - сказав зеля вийшовши з білого дому.
18.10.2025 08:53 Ответить
Цілий місяць пусті розмиви про "Томагавки" ,вже забули про "Фламінго" які до того були і так ОП і її "найвеличніший лідер" маніпулюють населенням і жодним словом про реальну ситуацію,про те як ворог зищує нашу енергетику та газовидобувну промисловість ,руйнує інфраструктуру і житлові будинки напередодні зими і чому ворог просуваєтся чи це не хвилює горе президента ?,вся відповідальність на цьому президенті і його команді.
18.10.2025 08:54 Ответить
Та да, ***** з ордою тут зовсім ні до чого. Особливо при рудому дебілу, який каже що треба "хлопчикам добре побитися"
18.10.2025 08:56 Ответить
Хтось б сумнівався.
Йому цікавіше 100 км тунель на Аляску.
18.10.2025 08:54 Ответить
Якби х. уйло не мав по всьому світі своїх агентів накшталт трампа, орбана і т. Д - можливо він і не наважився на війну. Коли частина мирової верхівки агенти, інша куплена, ще частина у мішку через наркотики, педофілію та подібне, а інші залякані та пацифісти - чому б не нападати на сусідів? Руки ж повністю розв'язані. Ганьба! Немає вже справжніх Лідерів! Боягузи, бариги та педіки)
18.10.2025 08:57 Ответить
👍👍👍
18.10.2025 09:02 Ответить
Мабуть баба яга знову нобілівку Трампу пообіцяла
18.10.2025 09:02 Ответить
18.10.2025 09:04 Ответить
Навіщо ти сюди пхнеш відверто під@рську х-ню!?
18.10.2025 09:06 Ответить
ти про яку ху...ню говориш,про зелену чи рижу?
18.10.2025 09:14 Ответить
Подозреваю, что он и не собирался давать, все эти разговоры были лишь инструментом давления на парашу.
18.10.2025 09:05 Ответить
Настав час Навеличнішому Лідару просити у трампа бомбардувальники та бомби.
Серіал повинен продовжуватись. Зедібіли з роззявленими ротами спостерігають, не дивлячись на обстріли.
18.10.2025 09:06 Ответить
Піндоси заставили ядерну зброю віддати рашці, забрали надра і підігрують плєшивому. А гундоса почвара за 3 роки неспромоглася зробити свою ракету, бо друган Міндіч гроші спі..в на ракетні програми.
18.10.2025 09:09 Ответить
Зеля, нах ти тоді їздив до того старого підора?
18.10.2025 09:09 Ответить
А гоміну то було... Деякі "експерти" навіть порахували скільки їх...
18.10.2025 09:12 Ответить
 
 