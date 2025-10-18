Трамп не планирует давать Tomahawk Украине, по крайней мере, сейчас, - Axios

Президент США Дональд Трамп заявил своему украинскому коллеге Владимиру Зеленскому во время напряженной встречи в пятницу, что пока не намерен передавать Киеву ракеты дальнего действия Tomahawk, поскольку его приоритетом является дипломатия.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет американское медиа Axios со ссылкой на двух собеседников, осведомленных о встрече.

"Зеленский надеялся покинуть Вашингтон с обязательствами по новому оружию для Украины, но обнаружил, что Трамп находится в другом состоянии на следующий день после длительного телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным", - говорится в материале.

Источники рассказали, что встреча проходила в напряженной атмосфере - она была сложной, а президент США вел себя довольно жестко.

"Никто не кричал, но Трамп был жестким", - сообщил источник Axios.

Глава Белого дома подчеркнул, что нынешняя инициатива Вашингтона по дипломатическому урегулированию конфликта предусматривает завершение войны путем замораживания линии фронта.

Переговоры Зеленского и Трампа

В пятницу, 17 октября, президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп провели встречу в Белом доме.

Лидеры сделали заявления для прессы, после чего общение продолжилось без присутствия журналистов.

По данным источников, встреча президентов длилась дольше запланированного.

