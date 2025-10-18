Трамп не планирует давать Tomahawk Украине, по крайней мере, сейчас, - Axios
Президент США Дональд Трамп заявил своему украинскому коллеге Владимиру Зеленскому во время напряженной встречи в пятницу, что пока не намерен передавать Киеву ракеты дальнего действия Tomahawk, поскольку его приоритетом является дипломатия.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет американское медиа Axios со ссылкой на двух собеседников, осведомленных о встрече.
"Зеленский надеялся покинуть Вашингтон с обязательствами по новому оружию для Украины, но обнаружил, что Трамп находится в другом состоянии на следующий день после длительного телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным", - говорится в материале.
Источники рассказали, что встреча проходила в напряженной атмосфере - она была сложной, а президент США вел себя довольно жестко.
"Никто не кричал, но Трамп был жестким", - сообщил источник Axios.
Глава Белого дома подчеркнул, что нынешняя инициатива Вашингтона по дипломатическому урегулированию конфликта предусматривает завершение войны путем замораживания линии фронта.
Переговоры Зеленского и Трампа
В пятницу, 17 октября, президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп провели встречу в Белом доме.
Лидеры сделали заявления для прессы, после чего общение продолжилось без присутствия журналистов.
По данным источников, встреча президентов длилась дольше запланированного.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Зубы, волосы, юноши пыл...
И осталась всего-лишь, деменция...
Обосрался, и тут же забыл...".
Трамп саме в цьому віці - вже через п"ять хвилин забуває, про що молов язиком, тільки що...
І це людина, яка перед виборами насміхалася з Байдена... Так той, хоч мовчав, і цю "забудькуватість", не показував - за нього помічники говорили... А Трамп меле дурниці сам... І помічники язиками молотять так само - бо він їх по своїй подобі підбирав...
Ви подивиться на усі зустрічі рудого зі світовими лідерами.
Усім дозволено лише вилизувати йому дупу, про що він відверто і писав у своїй "правді"
Тому Трамп відробляє путіну ще з 2016 го року.
Відповідно кремль, на всіх виборах підігрував Трампу.
Почему русские Америки за Трампа?
Попытаюсь обьяснить. Моя старшая подруга уже больше 20 лет живет в Америке. Новость о покушении на Трампа очень серьезно выбила ее из колеи, позвонила, долго разговаривали. Практически все русские США поддерживают именно Дональда Трампа. И причиной этому далеко не его харизма. Очень им импонирует его миграционная политика, ибо Америка как бы тоже не резиновая и лишние рты, зачастую ленивые и не желающие работать- прямая угроза благополучию их семей.
И самое главное. Русские Америки являются все таки русскими и горячо болеют за успехи нашей страны и ее будущее. Дональд Трамп неоднократно намекал что СВО прекратит в тот же день, когда войдет в Белый Дом. Все мы прекрасно понимаем что единственный способ навести порядок- признать законную власть России на землях, принадлежавших ей во времена СССР. Более того, его заявления о том что НАТО изжило себя, а США стоит заняться своими внутренними проблемами, говорит о том что у нас появляется реальный шанс на восстановление СССР, включая Прибалтику , и даже сделать то, что начал еще Иосиф Виссарионович- вернуть Финляндию, незаконно отколовшуюся после Октябрьской Революции.
Конечно, неизвестно как он будет вести после того как станет Президентом, однако есть надежды на лучшее будущее, по настоящему многополярный мир и счастливое будущее для наших детей.
Невже таки змогли знайти і подивитися допис Трампа в Truth Social? Магучі журналісти, а не оте от все. 🤣
І це продовжується щодня.
Трамп мстива, можливо наймстивіша людина в світі.
Зе не можна було йти в президенти в жодному разі через брак досвіду, а склріше його повної відсутності у сфері справжньої дипломатії і розуміння всіх тонкощів і підводних каменів керування країною та захисту її інтересів.
Похід в президенти був не просто безвідповідальним.
Ми наближаємось до кульмінаційної сцени фільму «слуга народу», де розчарований і виснажений чоловік кидає ним зламаний втщен вєлік і каже «вот вам ваша «україна!»»
Людина, яка немає імпатії ні до кого, не здатна на добрі вчинки, тим більше безкоштовно. Це все і є Трамп.
Більш кривавою такої «людини» є путін.
І все оточення біля них складається з таких самих і тих хто прагне стати «пілатом», а ще краще Воландом.
Тому в світі йде об'єднання воландів, пілатів мріючих «все повторити». Думають, що врахують всі помилки попередньої поразки.
Але ні.
Не переможуть.
Їх агонія буде набагато страшнішою для них самих ніж можна собі уявити.
Вові не варто було пхатись в президенти. Себе змучим, сім'ю змучив, українців в ресурс перетворив😢😢😢, Україну в полігон, бо явно не розрахував власних сил і безмірної алчності свого оточення.
Він же не сам вирішив йти в президенти, хтось настирливо і жорстко пхав його в це крісло, добре розуміючі хто є хто.
Не уявляю за що все це нам...але здогадуюсь. Наша вина в вірі в доброго царя, доброго гетьмана, доброго шинкаря....які щастя роздадуть задарма ...вагонами....кожному.....одразу після того як проголосуємо за краснобаїв.
Я співчуваю Зе бо сил розібратись з оточенням немає і вирватись з цих обійм « успішних менеджерів» не можливо(
Я вірю, що в ньому ше жива людина яка здатна плакати і співчувати і навіть робити правильні висновки та каятись Богу за помилки.
П@здабол!
Він ловив пуйла на живца, аби той виліз з панциря і почав переговори з трампом в тому руслі який потрібен трампу.
Живцем для трампа була і залишається Україна і її президент, якого легко заманити в пастку будь якої обіцянкою.
А скільки щенячий радісті було у довбней з цього приводу.
Принаймні, поки в Україні немає президента, який організує оборону країни, а не здачу країни, як пейсатий всенародний обранець
С Трампом в разведку не пойдёшь-- продаст за копеечку.
А вся его говорильня --одни понты на публику.
США великая страна, но почему у власти мелкие людишки?
Йому цікавіше 100 км тунель на Аляску.
Серіал повинен продовжуватись. Зедібіли з роззявленими ротами спостерігають, не дивлячись на обстріли.