Зеленский ответил по поводу поставки "Томагавков". ВИДЕО

В ночь на 18 октября Президент Украины Владимир Зеленский, после завершения встречи с Президентом США Дональдом Трампом, пообщался с журналистами и ответил на несколько вопросов, информирует Цензор.НЕТ.

На вопрос одного из корреспондентов:

"Вы более-менее оптимистично настроены относительно получения "Томагавков"?"

Зеленский ответил:

"Я - реалист..." - и рассмеялся.

