Зеленский ответил по поводу поставки "Томагавков". ВИДЕО
В ночь на 18 октября Президент Украины Владимир Зеленский, после завершения встречи с Президентом США Дональдом Трампом, пообщался с журналистами и ответил на несколько вопросов, информирует Цензор.НЕТ.
На вопрос одного из корреспондентов:
"Вы более-менее оптимистично настроены относительно получения "Томагавков"?"
Зеленский ответил:
"Я - реалист..." - и рассмеялся.
Тільки офіційно,через морги пройшло більше 120.000 громадян!
Зє-секта,як там 300 загиблих в Іловайську? Нічого ніде не муляє?!
Вальцмана-баригу скинули, обрали справжнього українського хлопця з народу, простого і патріотичного? Кінець злочинного Мінськ-2, кінець втомі від АТО.
Пам'ятаєте?
Ці подонки карлики всіх тут у землю покладуть.