2 702 39

Зеленский ответил по поводу поставки "Томагавков". ВИДЕО

В ночь на 18 октября Президент Украины Владимир Зеленский, после завершения встречи с Президентом США Дональдом Трампом, пообщался с журналистами и ответил на несколько вопросов, информирует Цензор.НЕТ.

На вопрос одного из корреспондентов:

"Вы более-менее оптимистично настроены относительно получения "Томагавков"?"

Зеленский ответил:

"Я - реалист..." - и рассмеялся.

Топ комментарии
+14
ой *** як смішно.....
18.10.2025 10:08 Ответить
+10
смішно йому.
18.10.2025 10:07 Ответить
+10
А що в нього не так? Насолоджується життям. Зустрічається з лідерами найбільших країн, літає з друзяками і дружиною за бідний бюджет України по всьому світу. Татко, мама і дітки в надійних місцях.., то що його тут тримає? Нічого, в любу секунду може сказати ''Гудбай'' і під охороною за кордон. Невже я помилився? Дай Боже, щоб я помилився.
18.10.2025 10:17 Ответить
смішно йому.
18.10.2025 10:07 Ответить
А що в нього не так? Насолоджується життям. Зустрічається з лідерами найбільших країн, літає з друзяками і дружиною за бідний бюджет України по всьому світу. Татко, мама і дітки в надійних місцях.., то що його тут тримає? Нічого, в любу секунду може сказати ''Гудбай'' і під охороною за кордон. Невже я помилився? Дай Боже, щоб я помилився.
18.10.2025 10:17 Ответить
Насправді йому по*уй.
18.10.2025 10:50 Ответить
ой *** як смішно.....
18.10.2025 10:08 Ответить
https://youtu.be/MUrwaKUBkvs?si=pZNWiBRbo4o0Um17
18.10.2025 10:08 Ответить
Відповідь Трампа українцям щодо Томагавків
18.10.2025 10:09 Ответить
18.10.2025 10:09 Ответить
На заднем плане должны быть кресты кладбищ Мариуполя, как наиболее наглядный символ результатов этого шоу.
18.10.2025 10:20 Ответить
Масове поле у Львові та інші місця поховань наших Героїв по усій країні як свідчення «потужності шашличного стратега»
18.10.2025 10:27 Ответить
Зараз можна подивитись супутнікові знимки з ровами і звалищами з цегли і бетону,де потужним зє,руками рашистів зариті сотні тисяч маріупольців.
Тільки офіційно,через морги пройшло більше 120.000 громадян!
Зє-секта,як там 300 загиблих в Іловайську? Нічого ніде не муляє?!
18.10.2025 10:52 Ответить
В каждом селе и городе кресты благодаря этому шашлычнику
18.10.2025 10:48 Ответить
Томагавки будуть як тільки закінчимо з корупцією.
18.10.2025 10:10 Ответить
Президенте--це ж не сцена 95 кварталу,пора відповідати "не по приколу"
18.10.2025 10:11 Ответить
між "піаністом- пісюністом" і "реалістом" ,непрохідна пропасть....
18.10.2025 10:12 Ответить
******.
18.10.2025 10:12 Ответить
Кремлівський х#єсос знов кинув всіх через х#й. Що там, наговорилися за Томагавки? Не кажи "гоп", поки не перескочеш. Будемо тепер Хламідінго одними воювати. А...я забув , вони ж також тільки на відосиках...
18.10.2025 10:15 Ответить
А ти не думав, чого ***** тампону дзвонив перед цією зустріччю? Може справи не в Зе?
18.10.2025 10:43 Ответить
поїхав за томагавками а вирішував скільки територій віддати.
18.10.2025 10:16 Ответить
Оце і є справжній результат поїздки найвеличнішого нікчеми з дЄрьмаком у США. До їхньої поїздки збиралися давати Томагавки, а тепер вже ні. Дякуємо найвеличнішому нікчемі за такі потужні незламні результати!!! Ну нічого, зараз ми сотнями тисяч потужних ФлаМіндічей будемо по Мацквє та Санкт-чЛєнінграду бити, спитайте у другані Міндіча - Штіпельмана, він не збреше...
18.10.2025 10:16 Ответить
Я порохобот, але поправлю- Томагавки нам начебто обіцяли дати до звінка Трампу його шефа.
18.10.2025 10:22 Ответить
Тобто всі провали в нашій зовнішній політиці, яку очолює дЄрьмак із Зєлєй на підтанцьовках, це все провина москалів? Я правильно розумію вашу думку? Тоді накойхєр нам таке керівництво, яке нічорта не в змозі протиставити та протидіяти *****? Назвіть прямо тут зараз хоч одну нашу перемогу на зовнішньополітичній арені за останні 6,5 років? ЖОДНОЇ. Це теж ***** винне?
18.10.2025 10:28 Ответить
Ех.... А пам'ятаєте 2019 рік? Як весело було?
Вальцмана-баригу скинули, обрали справжнього українського хлопця з народу, простого і патріотичного? Кінець злочинного Мінськ-2, кінець втомі від АТО.
Пам'ятаєте?
18.10.2025 10:34 Ответить
Та шо ж помнить друже? До сих пор у некоторых Порошенко виноват. У нас в бате бани от пороха и тягачи. Так стоит чудо воин в этой бане и втираем мне что порох барига и во всем виноват. Говорю ему боец ,ты что в сосну ********? Ты моешся сейчас благодаря ему не в ведре а в нормальной бане. Смотрит на меня и заявляет а ты знаешь сколько он на них украл? Так что у нас ещё даже после войны много интересного будет
18.10.2025 10:53 Ответить
******* обдолбанный.
18.10.2025 10:17 Ответить
Прикольно слышать это от тела "надо просто перестать стрелять" и "один народ".
18.10.2025 10:18 Ответить
мразота Оманська Гнида
18.10.2025 10:18 Ответить
прості складнощі перекладу "я рояліст" )) рояль завжди "при нём! при нём!" ))
18.10.2025 10:19 Ответить
Ну чому всі так дружно напали на улюбленця і величезну надію 73%? Думаєте йому легко щось робити, коли в Україні 73%, а з них переважна більшість ''какая разніца'', яких він виховував все своє творче життя через ''95 квартал''?
18.10.2025 10:22 Ответить
Все залежить від Трампа. від зустрічі Трампа з )(уйлом,якщо )(уйло буде випендрюватись,а скоріш так і буде.Тоді будуть і Тамагавки.
18.10.2025 10:22 Ответить
Ну вже була зустріч і постійні созвони ***** з Тампоном і що? Де Тамагавки? А не буде Тамагавків. І ***** х*** забив на ваш мир. Бо знає що може водити Тампона за ніс все життя.
18.10.2025 10:27 Ответить
Чого його тіпає на початку?
18.10.2025 10:23 Ответить
Та воно завжди вгашене. Ступінь вгашеності впливає на амплітуду тіпання.
18.10.2025 10:31 Ответить
Невж можна так красти шо за 4 роки, сотні млрд подачок немати власної серійної ракети.
Ці подонки карлики всіх тут у землю покладуть.
18.10.2025 10:27 Ответить
До топорів повернуться після того як Трамп знову зрозуміле що його розвели як лоха.
18.10.2025 10:34 Ответить
Цей мерзотник планомірно по договорняку здає Україну кацапам.
18.10.2025 10:36 Ответить
что может ответить это Нарко Оманское , бенино УЕ...ще??? отупевшие зелеДрочеры хотели пожить в шапито, держите.....
18.10.2025 10:37 Ответить
"Я - реаліст..." - і піаніст.)
18.10.2025 10:39 Ответить
Скоморох.
18.10.2025 10:46 Ответить
Пля,якщо б замість Ось цього довбограя,президентом України був би досвідчений політик......6 років клоунада,сотні тисяч загиблих,окуповані території,мільйони біженців.Реаліст воно,пля............Він-Ваш вирок!!!
18.10.2025 10:48 Ответить
 
 