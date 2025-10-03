3 515 17
Пілот українського МіГ-29 знищує дві повітряні цілі. ВIДЕО
Пілот-винищувача МІГ-29 "Masked" бригади тактичної авіації повітряного командування "Захід" знищив дві повітряні цілі на півдні країни під час відбиття ворожого ракетно-авіаційного удару.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис із фрагментами успішної бойової роботи українського воїна опублікований у соцмережах.
"Наші козаки на півдні України роблять палку зустріч ворожим #бучим БпЛА", - зазначає у коментарі автор публікації.
