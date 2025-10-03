УКР
Пілот українського МіГ-29 знищує дві повітряні цілі. ВIДЕО

Пілот-винищувача МІГ-29 "Masked" бригади тактичної авіації повітряного командування "Захід" знищив дві повітряні цілі на півдні країни під час відбиття ворожого ракетно-авіаційного удару.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис із фрагментами успішної бойової роботи українського воїна опублікований у соцмережах.

"Наші козаки на півдні України роблять палку зустріч ворожим #бучим БпЛА", - зазначає у коментарі автор публікації.

Топ коментарі
+3
небезпечно працюють наші пілоти - розстрілюють шахеди та ракети з гармат.
можуть бути виражені уламками

чистого неба вам, Воїни !

.
03.10.2025 11:53 Відповісти
+3
Вдачі Пташкам й надалі!!!
03.10.2025 12:19 Відповісти
+1
У такій темряві то, напевно, самонавідні ракети.
03.10.2025 12:01 Відповісти
небезпечно працюють наші пілоти - розстрілюють шахеди та ракети з гармат.
можуть бути виражені уламками

чистого неба вам, Воїни !

.
03.10.2025 11:53 Відповісти
На відео явно не з гармат.
03.10.2025 12:02 Відповісти
У такій темряві то, напевно, самонавідні ракети.
03.10.2025 12:01 Відповісти
радар працює і в темряві..
03.10.2025 12:07 Відповісти
а шо і правда?
03.10.2025 12:18 Відповісти
ви щє всіх навчите як шнурки зав'язувать.
03.10.2025 12:22 Відповісти
досі не навчився?
03.10.2025 12:31 Відповісти
дошкільний рівень аналієґов
03.10.2025 12:33 Відповісти
дідусіки мої славні, а ви і справді думаєте, що радар працює і в ночі?
я вже знаю чий ви лехторат
03.10.2025 12:43 Відповісти
ну от і забусікуй такого, в нього і з дневним світлом не все гаразд,
а з темрявою і радари вирубаються.
десантура-штурмовік!
03.10.2025 12:48 Відповісти
4 пацана такого виносити перед боєм.
03.10.2025 12:54 Відповісти
але ж ми порядні пацани, ми того забусікованого десантніка-штурмовілу 120 кіл понесемо,
а ті втрьох нехай вже відкарковуються як вже можуть...
поракращяня принесли - виносимо...
03.10.2025 13:37 Відповісти
моя ж ти слава - сам не знаєш скільки життів зберіг.
03.10.2025 12:16 Відповісти
Вдачі Пташкам й надалі!!!
03.10.2025 12:19 Відповісти
 
 