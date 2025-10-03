2 698 16
Пилот украинского МиГ-29 уничтожает две воздушные цели. ВИДЕО
Пилот-истребителя МИГ-29 "Masked" бригады тактической авиации воздушного командования "Запад" уничтожил две воздушные цели на юге страны во время отражения вражеского ракетно-авиационного удара.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись с фрагментами успешной боевой работы украинского воина опубликована в соцсетях.
"Наши казаки на юге Украины делают горячую встречу вражеским #бучим БпЛА", - отмечает в комментарии автор публикации.
