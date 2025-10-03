РУС
Пилот украинского МиГ-29 уничтожает две воздушные цели. ВИДЕО

Пилот-истребителя МИГ-29 "Masked" бригады тактической авиации воздушного командования "Запад" уничтожил две воздушные цели на юге страны во время отражения вражеского ракетно-авиационного удара.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись с фрагментами успешной боевой работы украинского воина опубликована в соцсетях.

Больше читайте в нашем Телеграм-канале!

"Наши казаки на юге Украины делают горячую встречу вражеским #бучим БпЛА", - отмечает в комментарии автор публикации.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Высокоточная авиабомба GBU-62 попадает в скопление российской пехоты. ВИДЕО

Автор: 

авиация (2927) атака (570) дроны (4928)
Топ комментарии
небезпечно працюють наші пілоти - розстрілюють шахеди та ракети з гармат.
можуть бути виражені уламками

чистого неба вам, Воїни !

.
03.10.2025 11:53 Ответить
Вдачі Пташкам й надалі!!!
03.10.2025 12:19 Ответить
У такій темряві то, напевно, самонавідні ракети.
03.10.2025 12:01 Ответить
03.10.2025 11:53 Ответить
На відео явно не з гармат.
03.10.2025 12:02 Ответить
03.10.2025 12:01 Ответить
радар працює і в темряві..
03.10.2025 12:07 Ответить
а шо і правда?
03.10.2025 12:18 Ответить
ви щє всіх навчите як шнурки зав'язувать.
03.10.2025 12:22 Ответить
досі не навчився?
03.10.2025 12:31 Ответить
дошкільний рівень аналієґов
03.10.2025 12:33 Ответить
дідусіки мої славні, а ви і справді думаєте, що радар працює і в ночі?
я вже знаю чий ви лехторат
03.10.2025 12:43 Ответить
ну от і забусікуй такого, в нього і з дневним світлом не все гаразд,
а з темрявою і радари вирубаються.
десантура-штурмовік!
03.10.2025 12:48 Ответить
4 пацана такого виносити перед боєм.
03.10.2025 12:54 Ответить
дошкільний рівень аналієґов
03.10.2025 12:30 Ответить
моя ж ти слава - сам не знаєш скільки життів зберіг.
03.10.2025 12:16 Ответить
03.10.2025 12:19 Ответить
 
 