Украинский самолет МиГ-29 выпускает две противорадиолокационные ракеты AGM-88 HARM по вражеской цели. ВИДЕО

Экипаж МиГ-29 Воздушных сил ВСУ нанес удар по вражеской цели, выпустив две противорадиолокационные ракеты AGM-88 HARM.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в сети опубликована видеозапись, на которой запечатлен момент пуска ракет.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Пилот украинского МиГ-29 уничтожает две воздушные цели. ВИДЕО