Украинский самолет МиГ-29 выпускает две противорадиолокационные ракеты AGM-88 HARM по вражеской цели. ВИДЕО
Экипаж МиГ-29 Воздушных сил ВСУ нанес удар по вражеской цели, выпустив две противорадиолокационные ракеты AGM-88 HARM.
Как сообщает Цензор.НЕТ, в сети опубликована видеозапись, на которой запечатлен момент пуска ракет.
