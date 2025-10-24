РУС
Украинский самолет МиГ-29 выпускает две противорадиолокационные ракеты AGM-88 HARM по вражеской цели. ВИДЕО

Экипаж МиГ-29 Воздушных сил ВСУ нанес удар по вражеской цели, выпустив две противорадиолокационные ракеты AGM-88 HARM.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в сети опубликована видеозапись, на которой запечатлен момент пуска ракет.

24.10.2025 13:00 Ответить
бумммм. або бабах - якшо вам більше подобається. Гамериканські ракети "в молоко" не йдуть...
24.10.2025 13:10 Ответить
Ну, мабуть для того, щоб показати, що у нас ще є МІГи-29, або вже є ракети HARM...
24.10.2025 13:27 Ответить
💯
24.10.2025 13:01 Ответить
 
 