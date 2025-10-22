Украинские пилоты авиабомбами уничтожили подразделение оккупантов, склад БК и позицию вражеских операторов дронов на Купянском направлении. ВИДЕО

На Купянском направлении украинские пилоты провели блестящую и хорошо спланированную авиационную миссию, результатом которой стало полное уничтожение подразделения российских оккупантов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в ходе операции несколько украинских авиационных экипажей во взаимодействии с подразделениями Сухопутных войск обнаружили места скопления штурмовых групп противника, склады боекомплекта и позиции операторов вражеских беспилотников.

Перед ударом украинские воины успешно подавили вражескую систему ПВО, а благодаря слаженным обманным маневрам смогли обойти попытки перехвата российских истребителей Су-35. В результате авиаудара позиции оккупантов были уничтожены "под ноль".

