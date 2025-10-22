УКР
Українські пілоти авіабомбами знищили підрозділ окупантів, склад БК та позицію ворожих операторів дронів на Куп’янському напрямку. ВIДЕО

На Куп’янському напрямку українські пілоти провели блискучу та добре сплановану авіаційну місію, результатом якої стало повне знищення підрозділу російських окупантів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, у ході операції кілька українських авіаційних екіпажів у взаємодії з підрозділами Сухопутних військ виявили місця скупчення штурмових груп противника, склади боєкомплекту та позиції операторів ворожих безпілотників.

Перед ударом українські воїни успішно подавили ворожу систему ППО, а завдяки злагодженим обманним маневрам змогли обійти спроби перехоплення російських винищувачів Су-35. У результаті авіаудару позиції окупантів були знищені "під нуль".

авіація (4288) армія рф (19158) знищення (8550)
Коментувати
Ех, щеб ті Су-35 завалити...
показати весь коментар
22.10.2025 10:07 Відповісти
 
 