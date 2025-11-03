Украинская авиация уничтожила командный пункт врага вместе с офицерами. ВИДЕО

Силы обороны Украины совместными усилиями обнаружили местоположение командного пункта российских оккупантов. Благодаря оперативному взаимодействию подразделений разведки и авиации вражеское укрытие было уничтожено в тот же день.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной авиаатаки опубликована в соцсетях. По данным с поля боя, командный пункт ликвидирован вместе с личным составом противника, включая офицеров.

"Совместными усилиями СОУ было обнаружено местоположение вражеского командного пункта. Наша авиация в тот же день жирными кабачками снесла пункт вместе с о/с в тч офицерами", - отмечается в комментарии к видео.

