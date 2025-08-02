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Новости Бутусов мобилизовался в Нацгвардию
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Военнослужащего 13-й бригады "Хартия" Бутусова назначили командиром взвода по борьбе с операторами БПЛА противника

Бутусов стал командиром взвода

Журналиста и военнослужащего 13-й бригады "Хартия" Юрия Бутусова назначили на должность командира взвода по борьбе с операторами БпЛА противника.

Об этом он сообщил в соцсети фейсбук, информирует Цензор.НЕТ.

"Только что меня назначили на должность командира взвода 13-й бригады "Хартия" по борьбе с операторами БПЛА противника. Операторы дронов врага наносят нашим войскам большинство потерь, блокируют некоторые районы и маршруты. Операторы дронов - каркас вражеских боевых порядков. Наша задача - борьба за господство в малом небе, и в современной войне дронов мы должны получить преимущество", - отметил Бутусов.

Он добавил, что поскольку владеет испанским языком, то ему поручили создать во взводе отделение латиноамериканских бойцов, среди тех латиноамериканцев в "Хартии", кто заключил второй контракт в пехоте, прошел значительное количество боевых операций, хорошо проявил себя в боях, и или летал раньше на дронах, или учился сам, или имеет к тому способности.

Военный также рассказал, что одновременно с его взводом разворачивается рота, поэтому есть достаточно вакансий. А главное, отметил Бутусов, есть команда адекватных людей, которые работают на результат.

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Он призвал всех желающих присоединиться к его подразделению.

"Поэтому обращаюсь ко всем, кто имеет возможность и мотивацию присоединиться к нашему коллективу, который сейчас создается. Нужны люди, способные работать на результат. Есть инструкторы, есть возможности обучения, будем максимально способствовать переводам, приглашаем молодежь 18-24 по программе "миллионеров"... Бригада и корпус обеспечивают значительную часть потребностей, конечно, не все, будем также собирать средства на некоторые виды техники и вооружения. Работу обеспечивает ремонтная мастерская. Пишите пожалуйста, в личные, будем работать вместе", - говорится в сообщении.

Напомним, что в мае главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов мобилизовался в ряды Национальной гвардии Украины.

Смотрите также: Юрий Бутусов мобилизовался в Национальную Гвардию Украины. ВИДЕО

Автор: 

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Топ комментарии
+32
Нехай береже вас Бог🙏Без вас не буде навіть кому Шуфричу рило начистити.Повертайтесь з перемогою!!!
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02.08.2025 21:06 Ответить
+14
Наснаги вам, пане Юрію. Бережіть себе і тих хто поруч
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02.08.2025 21:31 Ответить
+12
Юрію краще було б бути редактором найбільш відвідуваного сайту, аніж кимсь ще. Кожен має робити свою справу, і кожна справа важлива
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02.08.2025 21:09 Ответить
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02.08.2025 21:05 Ответить
Вибачаюсь, як шо шось поплутав.
Вибачитесь не бажаєтє?
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02.08.2025 21:49 Ответить
Хартія це круто. А як шо вони там собі чейсь аккаунт віджали так то пусте. Головне свиномобак утилізують гарно.
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02.08.2025 22:05 Ответить
Нехай береже вас Бог🙏Без вас не буде навіть кому Шуфричу рило начистити.Повертайтесь з перемогою!!!
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02.08.2025 21:06 Ответить
Юрію краще було б бути редактором найбільш відвідуваного сайту, аніж кимсь ще. Кожен має робити свою справу, і кожна справа важлива
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02.08.2025 21:09 Ответить
іванька а що вміє робити твоя йулька тімашонка калясочніца? мо її на олімпійські ігри інвалідів відправити, мо там золото візьме?
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02.08.2025 21:17 Ответить
Погляд людини на війну з самого середовища , дещо відрізняється від тих самих поглядів "рядом", чи "залучених тимчасово", не кажучи вже про "кулеметників" на робочому столі компа. Це його вибір, вибір чемної, мужньої, дуже відданою своєї справі людини.
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02.08.2025 22:27 Ответить
То за нього вирішили.
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03.08.2025 00:11 Ответить
Успіхів!
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02.08.2025 21:18 Ответить
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02.08.2025 21:22 Ответить
Взагалі-то, у нас, бути одночасно журналістом та військовослужбовцем НЕМОЖЛИВО!
Бо наші каральні закони та типільні командири геть-нах будь-що забороняють говорити!
Кількість туалетного паперу у толчка на позиції, якість картоплі, та навіть наявність комарів є "державною таємницею".
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02.08.2025 21:29 Ответить
Наснаги вам, пане Юрію. Бережіть себе і тих хто поруч
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02.08.2025 21:31 Ответить
оптимістично вітаю
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02.08.2025 22:11 Ответить
Не маю нічого проти. Але, простий хлопець, без публічного імя, теж може так швидко по службі просунутись?
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02.08.2025 22:35 Ответить
він не простий хлопець. а дуже розвинуто розмова людина з декількома вищими освітами
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02.08.2025 22:40 Ответить
зєлєнскій - йурист, вітьок януковічь проффесор, вася вірастюк - законотворець...
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02.08.2025 22:46 Ответить
З Богом - Юрку
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02.08.2025 22:46 Ответить
What is Butusov's rank? Lieutenant?
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02.08.2025 22:50 Ответить
Юра вітаю ..
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02.08.2025 22:58 Ответить
В центрі невеликого, але славного міста Бахмач, вже кілька років стоїть скромний (і красивий) пам'ятник бійцеві Бутусову, однофамільцю Юрія Євгеновича, що поліг в боях проти московських андрофагів. Так що Ю.Є. треба за першої нагоди повернутись до ЦН. Бо в ім'я України його найбільший подвиг - не добрі дії бійця на фронті, і навіть не сама журналістика, а рейди по фронтах, де в багатьох частинах засіли насаджувані хохляцькими сталінчиками самодури-командири. Вчорашній приклад із Херсоном - один із сотень подібних...
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02.08.2025 23:13 Ответить
Бережись, Юрку, бо ти найкращий і потрібен Україні після перемоги!
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02.08.2025 23:14 Ответить
Саме те, чим має займатись журналіст в демократичній країні
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03.08.2025 00:10 Ответить
Юрій респект вам, бережіть себе і своїх побратимів.
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03.08.2025 00:10 Ответить
Ще раз пересвідчився в адекватності Юрія Бутусова, представника нашого золотого фонду. Молодець!
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03.08.2025 00:22 Ответить
Ну авжеж поздоровляю пана. (іронія)
Тепер він вимушений ще більше папірців на місяць сам таки писати.
Мав нагоду бути ТВО КВ. Більше не бажаю ворогу, лише кацапу.))
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03.08.2025 00:30 Ответить
 
 