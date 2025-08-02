Военнослужащего 13-й бригады "Хартия" Бутусова назначили командиром взвода по борьбе с операторами БПЛА противника

Журналиста и военнослужащего 13-й бригады "Хартия" Юрия Бутусова назначили на должность командира взвода по борьбе с операторами БпЛА противника.

Об этом он сообщил в соцсети фейсбук, информирует Цензор.НЕТ.

"Только что меня назначили на должность командира взвода 13-й бригады "Хартия" по борьбе с операторами БПЛА противника. Операторы дронов врага наносят нашим войскам большинство потерь, блокируют некоторые районы и маршруты. Операторы дронов - каркас вражеских боевых порядков. Наша задача - борьба за господство в малом небе, и в современной войне дронов мы должны получить преимущество", - отметил Бутусов.

Он добавил, что поскольку владеет испанским языком, то ему поручили создать во взводе отделение латиноамериканских бойцов, среди тех латиноамериканцев в "Хартии", кто заключил второй контракт в пехоте, прошел значительное количество боевых операций, хорошо проявил себя в боях, и или летал раньше на дронах, или учился сам, или имеет к тому способности.

Военный также рассказал, что одновременно с его взводом разворачивается рота, поэтому есть достаточно вакансий. А главное, отметил Бутусов, есть команда адекватных людей, которые работают на результат.

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Он призвал всех желающих присоединиться к его подразделению.

"Поэтому обращаюсь ко всем, кто имеет возможность и мотивацию присоединиться к нашему коллективу, который сейчас создается. Нужны люди, способные работать на результат. Есть инструкторы, есть возможности обучения, будем максимально способствовать переводам, приглашаем молодежь 18-24 по программе "миллионеров"... Бригада и корпус обеспечивают значительную часть потребностей, конечно, не все, будем также собирать средства на некоторые виды техники и вооружения. Работу обеспечивает ремонтная мастерская. Пишите пожалуйста, в личные, будем работать вместе", - говорится в сообщении.

Напомним, что в мае главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов мобилизовался в ряды Национальной гвардии Украины.

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