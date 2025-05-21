РУС
Новости Бутусов мобилизовался в Нацгвардию
34 288 162

Юрий Бутусов мобилизовался в Национальную Гвардию Украины. ВИДЕО

Бутусов вступил в ряды Национальной гвардии Украины

Главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов мобилизовался в ряды Национальной гвардии Украины.

Об этом он рассказал в эфире "Радио Свобода", информирует Цензор.НЕТ.

По словам журналиста, он мобилизовался в мае.

В контексте недавнего сообщения в соцсетях командира батальона 47-й отдельной механизированной бригады "Магура" Александра Ширшина Бутусов отметил, что в Украине "не работает система", поэтому журналисты и военнослужащие всех уровней общаются в фейсбуке и обсуждают проблемные вопросы войска.

"У нас не работает система. И мы с вами, кстати, тоже неоднократно об этом говорили, когда обсуждали кадровые назначения в вооруженных силах. Я также считаю, что не была проблема персонально управления боевыми действиями в Залужном. Так же не считаю, что персональная проблема в ведении боевых действий - Сырский. У нас отсутствует система. И из-за отсутствия системы у нас командиры, журналисты, военнослужащие всех уровней общаются в фейсбуке и обсуждают, потому что органы управления войной у нас неэффективны",- сказал журналист.

"Я не знаю, как сделать умными людей, которые принимают решения, как заставить их думать не категориями рейтинга и пиара. К сожалению, все эти реакции на военных, отсутствие порядка в управлении - это результат того, что военно-политическое руководство меряет просто все происходящее исключительно в информационной плоскости - в количестве лайков, в количестве репостов, в количестве реакций в рейтинге. Война требует решений по существу, именно поэтому я решил идти в армию",- добавил Бутусов.

Читайте также: Заявление комбата 47 ОМБр Ширшина требует официальной реакции Ставки и командования. Дальнейшие действия на Курщине следует планировать только после After action review, - Бутусов

Автор: 

Бутусов Юрий (4410) Национальная гвардия (2211) мобилизация (2893)
Топ комментарии
+81
Повага пану Юрію божої опіки тобі.
21.05.2025 20:46 Ответить
+67
Нащо?! Загине і хто буде розповідати про проблеми Сил оборони і як їх вирішити?!
21.05.2025 20:48 Ответить
+65
Будь обережний, друже! Не так страшні московські воші, як українські зегниди. Боюся, що відповідний наказ бастардо вже дало...
Чекаємо з Перемогою!
Хай Бог береже тебе і від москалів і від зешобли!
21.05.2025 20:49 Ответить
Страница 2 из 2
Що буде з нц,єдиним медійним масовим майданчиком в країні?
Козирь не має ніяких планів на рахунок його?
А п.Юрію-Божого благословення і нехай Божа милість завжди супроводжує вас!
21.05.2025 23:23 Ответить
Боюся, щоб це не було останнє серйозне рішення Юрія.
ЗЄ нікчема, але злопам'ятна нікчема. А Сирський - ручний цуцик ОП.
21.05.2025 23:51 Ответить
але той нікчема воно не завжди буде президентом, якби воно не хотіло
22.05.2025 17:51 Ответить
Так встигне добряче напакостити.
03.08.2025 04:51 Ответить
нажаль
04.08.2025 21:13 Ответить
З Богом
21.05.2025 23:56 Ответить
Спаси і сохрани Вас Вища Сила.
Поважаю Вас і вірю Вам.
22.05.2025 00:09 Ответить
Слухайте, я була абсолютно певна (ще й читала тут десь колись), що Юрій воює у лавах ЗСУ ще з початку повномасштабної.
Я помилялася, чи щось таке було?
22.05.2025 00:45 Ответить
Пан Юрій - журналіст. І як кожний "обєзбашений" журналіст, він постійно ліз в саму сраку. Тому і було багато репортажів з фронту. Але повідомлень шо він прямо військовослужбовець не було.
22.05.2025 01:19 Ответить
Красно дякую за відповідь!
22.05.2025 12:53 Ответить
На мою думку, як незалежний журналіст, пан Юрій зробив би більше. Бо тепер над ним буде натовп командирів, які будуть розказувати йому шо писати. Але то його рішення, тож удачі і натхнення.
22.05.2025 01:22 Ответить
Береги себя Юра!
22.05.2025 01:37 Ответить
Завжди поважав пана Юрія і до повномасштабної в Україні він мабуть був один із не багатьох хто говорив про неминучу небезпеку а ЗЕ тоді його з пресконференцій випроваджував і забороняв критикувати владу недоумків. Бережіть себе пане Юрію бо в Україні не так багато щирих людей і ця війна подалі забирає найкращих синів України.
22.05.2025 01:53 Ответить
В Хартию пошёл?
22.05.2025 04:15 Ответить
Скажіть хто небудь як буде працювати його фонд? Я туди доначу...
22.05.2025 04:54 Ответить
Курщина - місце знищення найкращих, найсвідоміших. Так було задумано і реалізовано. Виокремили, бо на фронті, серед всіх, це не так легко реалізувати.
22.05.2025 06:02 Ответить
Бережи тебе і всіх Захисників України Бог!!!!
22.05.2025 06:26 Ответить
Дивне рішення. Це, як рішення зеклоуна йти в президенти. Кожен повинен займатися своїм ділом, в якому він - профі. На Бутусова рівнялися і посилалися всі в Українському медіапросторі. Всі знають, що Юрій обізнана і справедлива людина. Навіщо себе обмежив наказами командирів? і географією? Це всеодно, що сам себе припнув на кілок, як худобу. Юра, отямся!
22.05.2025 07:11 Ответить
пізно...
22.05.2025 09:39 Ответить
Храни тебя БОГ Юрий
22.05.2025 08:12 Ответить
Дуже мотивуючий вчинок. Дякую, Юрій.
22.05.2025 08:23 Ответить
Аби не в штаб, бо там не зможе реалізуватись. В артилеристи, нє, розвідником, хоча, може в піхоту, там зможе бачити все, як є і давати цінні поради в генштаб!
22.05.2025 08:28 Ответить
Тебе давно пора на пляшку посадити,а потім на швабру...
22.05.2025 08:37 Ответить
В тилу - падлюки, в армії - гандони та довбойоби. Удачі в армії!
22.05.2025 08:56 Ответить
Цікаво,що з їбалом у адмінів придворних до ОПи "телегрампрофанів",що постили заказуху на Юру ?
22.05.2025 08:56 Ответить
Пан Юрій Бутусов буде займатися цією ж роботою, коли піде до армії. Пан Юрій Бутусов також буде займатися журналістською діяльністю. Цікаво, яке звання у пана Юрія Бутусова.
22.05.2025 08:57 Ответить
Дякую за службу Україні, пане Юрію!
22.05.2025 09:11 Ответить
Дивлячись зі сторони, помилкове рішення.
Потрібно було продовжувати бородьбу з внутрішніми ворогами та проблеми.
Що не менш важливо, а може й більш, тому що від цього напряму залежить і спротив зовнішнім ворогам.
22.05.2025 09:24 Ответить
Саме так!!!
Дурню зробив Бутусов. Чи не єдиний був на своєму місці і кинув свою роботу і пішов робити те, що можуть зробити й інші...
ну шо можна сказати - ну мудрий нарід кого не візьми...
22.05.2025 09:36 Ответить
Може були якісь обставини.
Але якщо без обставин, то дійсно дурня.
22.05.2025 09:52 Ответить
Тоді чого ви самі не мобілізуєтесь? Отримаєте безкоштовно автомат, фотографуватись будете, а там дивись і у ВР пролізете. У цьому ваша сутність і так ви про інших думаєте.
22.05.2025 09:45 Ответить
Хто вони, організми -пофігісти які своїм голосуванням на виборах привели до влади в Україні клоунів українофобів, ФСБшну агентуру, сепаратистів, кримінальні структури і корупціонерів. А після нападу московських банд андрофагів в запісяних кальсонах потікали за кордон?... "Це нащадки виповзнів із каторжного ГУЛАГу і колгоспного рабства. Нащадки "строітелей светлого будущего во всем мире". Мутанти і дегенерати, яких потрібно вимести запісяними ганчірками в рідні палестіни, копати окопи і на передовій лінії оборони зустрічати московські банди людоїдів." - Євангеліє від Українців-. (Г.К.)
22.05.2025 09:36 Ответить
Це секта "броньованих" - їм якраз і вигідно так....
Знаю ососбисто до 10 чел, які голосували за боневтіка, але усі мають бронь....
Так що в 2 турі "не думайте".....
23.05.2025 12:23 Ответить
Читаючи коментарі щиро радів за освічених, культурних,
кращих серед кращих.
Та принагідно зауважу:
Пан Бутусов Людина, Особистість. Має повне право як на помилку так і на будь яке інше рішення. Вельми сумніваюся, щоб його примусили, хоча є й така ймовірність.
Звичайно до думок друзів прислухається.
Прислухатися до думок різношерстної компанії собі на шкоду.
Можливо варт побажати всього найкращого.
Хоча навряд це вельми допоможе.
Проблема України те, що немає Країни.
Поки що є лише територія.
Така Хуча Туєва всих, хто знає що треба робити.
Надзвичайно мало тих, хто до того ж знає як це зробити,
в таких складних умовах.
Хотілося б, щоб кожен щось пропонуючи ще й коротко повідомляв технологію як це зробити.
Тоді бфуло б якесь підгрунтя заявляти МИ Кращі з кращих!

P.S. А так:
"Хвали мене моя губонько! Не будеш хвалити до вушей розірву".
(С) Народна мудрість.
22.05.2025 11:32 Ответить
Чого не в ЗСУ??
22.05.2025 11:38 Ответить
Колись агітував за Бутусова-президента. Було б дуже добре, якщо б він обравсь
22.05.2025 12:40 Ответить
Не було б добре! Було б як зараз!
Як ви не розумієте, що президент - це не корона, це РОБОТА. Якою повинен займатися фахівець. Тобто людина, яка НАВЧАЛАСЯ та професійно знає, як діє дипломатія та стратегія. Бо у президента країни згідно Конституції є тільки два фахових обов'язки: міжнародні співвідношення та верховне головнокомандування! Все!
Бо у нормально функціонуючій державі економікою займається прем'єр-міністр, у якого в підлеглості весь кабінет міністрів - промисловість, сільське господарство, внутрішня безпека, медицина, культура, освіта и таке інше. А президент - це МЗС та армія! ФАХОВО!!!
Отже усі журналісти, актори, співаки - то лише відтінки зеленого! А за кермом повинен бути ФАХІВЕЦЬ!
Тому на своєму місці був Порошенко, можливо Ющенко, навіть хитрий Кравчук, що не дав розв'язатися мінімум трьом війнам, міг бі бути непоганим президентом Залужний. А при всій моїй повазі до голови Цензора, за нього я би не голосувала.
22.05.2025 13:09 Ответить
Головне , щоб Президентом була розумна, мудра людина і головне щоб він був патріотом своєї країни... Президент, це менеджер, який повинен мати аналітичний розум у підборі кадрів для виконання завдань.
22.05.2025 17:31 Ответить
Потрібно донести до західних партнерів те що якщо Україна буде працювати в наступах як хрчеться заходу, то військові швидко закінчаться і ми програємо війну !!! Потрібно розуміти що західні партнери требують від Зеленського якихось результатів на полі бою, в плані повернення територій чи то Курських операцій. Україна повина воювати в обороному режимі і це самий ефективний варінт, при так розкладах кацапів гине набагато більше. Якщо ми будемо воювати так як хоче захід то ми програємо дуже швидко
22.05.2025 14:03 Ответить
Обязательно донеси, не забудь рассказать про кремлёвского Ермака и то что зелёная ОПа миллиарды тащит из западной помощи, .
22.05.2025 14:11 Ответить
так они это и так знают. Как минимум Порох уже сообщил
23.05.2025 07:32 Ответить
Поступив як підказувала честь і обов'язок. Але ж ми знаємо які це ризики.
Хто відстоюватиме правду раптом що , не дай Боже.
22.05.2025 14:09 Ответить
Так це те проти, чого Юра Бутусов сам виступав - перевод висококваліфікованого спеціаліста на посаду стрільця. Юрій, озброєний словом, набагато більше ворогів знешкодив і знешкодить ніж озброєний автоматом. Це якраз той випадок, коли критично важливий працівник має право на відстрочку (не звільнення від мобілізації а саме відстрочку) оскільки на своему поточному місці він зробить для перемоги набагато більше ніж в окопі.

Юрі велика повага, але не раціонально, не дійшла ще до нього черга на мобілізацію. Та й ворогі зрадіють, нарешті, вдалося отримати додаткові важелі впливу на незручного і незалежного журналіста.

Сподіваюсь, все буде добре.
22.05.2025 18:02 Ответить
Ну, да. Опрометчивый поступок. Ща и кацапы, и зебил устроят на Юрия сафари. Печально. А ко всему, ЦН теперь теряет оперативный простор и есть опасения, что потеряет позицию в медиа, как апологета главной силы сдерживания шо кацапского ипсо, шо зебильего.
03.08.2025 05:01 Ответить
Страница 2 из 2
 
 