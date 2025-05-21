Юрий Бутусов мобилизовался в Национальную Гвардию Украины. ВИДЕО
Главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов мобилизовался в ряды Национальной гвардии Украины.
Об этом он рассказал в эфире "Радио Свобода", информирует Цензор.НЕТ.
По словам журналиста, он мобилизовался в мае.
В контексте недавнего сообщения в соцсетях командира батальона 47-й отдельной механизированной бригады "Магура" Александра Ширшина Бутусов отметил, что в Украине "не работает система", поэтому журналисты и военнослужащие всех уровней общаются в фейсбуке и обсуждают проблемные вопросы войска.
"У нас не работает система. И мы с вами, кстати, тоже неоднократно об этом говорили, когда обсуждали кадровые назначения в вооруженных силах. Я также считаю, что не была проблема персонально управления боевыми действиями в Залужном. Так же не считаю, что персональная проблема в ведении боевых действий - Сырский. У нас отсутствует система. И из-за отсутствия системы у нас командиры, журналисты, военнослужащие всех уровней общаются в фейсбуке и обсуждают, потому что органы управления войной у нас неэффективны",- сказал журналист.
"Я не знаю, как сделать умными людей, которые принимают решения, как заставить их думать не категориями рейтинга и пиара. К сожалению, все эти реакции на военных, отсутствие порядка в управлении - это результат того, что военно-политическое руководство меряет просто все происходящее исключительно в информационной плоскости - в количестве лайков, в количестве репостов, в количестве реакций в рейтинге. Война требует решений по существу, именно поэтому я решил идти в армию",- добавил Бутусов.
Козирь не має ніяких планів на рахунок його?
А п.Юрію-Божого благословення і нехай Божа милість завжди супроводжує вас!
ЗЄ нікчема, але злопам'ятна нікчема. А Сирський - ручний цуцик ОП.
Поважаю Вас і вірю Вам.
Я помилялася, чи щось таке було?
Потрібно було продовжувати бородьбу з внутрішніми ворогами та проблеми.
Що не менш важливо, а може й більш, тому що від цього напряму залежить і спротив зовнішнім ворогам.
Дурню зробив Бутусов. Чи не єдиний був на своєму місці і кинув свою роботу і пішов робити те, що можуть зробити й інші...
ну шо можна сказати - ну мудрий нарід кого не візьми...
Але якщо без обставин, то дійсно дурня.
Знаю ососбисто до 10 чел, які голосували за боневтіка, але усі мають бронь....
Так що в 2 турі "не думайте".....
кращих серед кращих.
Та принагідно зауважу:
Пан Бутусов Людина, Особистість. Має повне право як на помилку так і на будь яке інше рішення. Вельми сумніваюся, щоб його примусили, хоча є й така ймовірність.
Звичайно до думок друзів прислухається.
Прислухатися до думок різношерстної компанії собі на шкоду.
Можливо варт побажати всього найкращого.
Хоча навряд це вельми допоможе.
Проблема України те, що немає Країни.
Поки що є лише територія.
Така Хуча Туєва всих, хто знає що треба робити.
Надзвичайно мало тих, хто до того ж знає як це зробити,
в таких складних умовах.
Хотілося б, щоб кожен щось пропонуючи ще й коротко повідомляв технологію як це зробити.
Тоді бфуло б якесь підгрунтя заявляти МИ Кращі з кращих!
P.S. А так:
"Хвали мене моя губонько! Не будеш хвалити до вушей розірву".
(С) Народна мудрість.
Як ви не розумієте, що президент - це не корона, це РОБОТА. Якою повинен займатися фахівець. Тобто людина, яка НАВЧАЛАСЯ та професійно знає, як діє дипломатія та стратегія. Бо у президента країни згідно Конституції є тільки два фахових обов'язки: міжнародні співвідношення та верховне головнокомандування! Все!
Бо у нормально функціонуючій державі економікою займається прем'єр-міністр, у якого в підлеглості весь кабінет міністрів - промисловість, сільське господарство, внутрішня безпека, медицина, культура, освіта и таке інше. А президент - це МЗС та армія! ФАХОВО!!!
Отже усі журналісти, актори, співаки - то лише відтінки зеленого! А за кермом повинен бути ФАХІВЕЦЬ!
Тому на своєму місці був Порошенко, можливо Ющенко, навіть хитрий Кравчук, що не дав розв'язатися мінімум трьом війнам, міг бі бути непоганим президентом Залужний. А при всій моїй повазі до голови Цензора, за нього я би не голосувала.
Хто відстоюватиме правду раптом що , не дай Боже.
Юрі велика повага, але не раціонально, не дійшла ще до нього черга на мобілізацію. Та й ворогі зрадіють, нарешті, вдалося отримати додаткові важелі впливу на незручного і незалежного журналіста.
Сподіваюсь, все буде добре.