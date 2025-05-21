Юрий Бутусов мобилизовался в Национальную Гвардию Украины. ВИДЕО

Главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов мобилизовался в ряды Национальной гвардии Украины.

Об этом он рассказал в эфире "Радио Свобода", информирует Цензор.НЕТ.

По словам журналиста, он мобилизовался в мае.

В контексте недавнего сообщения в соцсетях командира батальона 47-й отдельной механизированной бригады "Магура" Александра Ширшина Бутусов отметил, что в Украине "не работает система", поэтому журналисты и военнослужащие всех уровней общаются в фейсбуке и обсуждают проблемные вопросы войска.

"У нас не работает система. И мы с вами, кстати, тоже неоднократно об этом говорили, когда обсуждали кадровые назначения в вооруженных силах. Я также считаю, что не была проблема персонально управления боевыми действиями в Залужном. Так же не считаю, что персональная проблема в ведении боевых действий - Сырский. У нас отсутствует система. И из-за отсутствия системы у нас командиры, журналисты, военнослужащие всех уровней общаются в фейсбуке и обсуждают, потому что органы управления войной у нас неэффективны",- сказал журналист.

"Я не знаю, как сделать умными людей, которые принимают решения, как заставить их думать не категориями рейтинга и пиара. К сожалению, все эти реакции на военных, отсутствие порядка в управлении - это результат того, что военно-политическое руководство меряет просто все происходящее исключительно в информационной плоскости - в количестве лайков, в количестве репостов, в количестве реакций в рейтинге. Война требует решений по существу, именно поэтому я решил идти в армию",- добавил Бутусов.

Читайте также: Заявление комбата 47 ОМБр Ширшина требует официальной реакции Ставки и командования. Дальнейшие действия на Курщине следует планировать только после After action review, - Бутусов