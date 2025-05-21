Юрій Бутусов мобілізувався в Національну Гвардію України. ВIДЕО
Головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов мобілізувався до лав Національної гвардії України.
Про це він розповів в ефірі "Радіо Свобода", інформує Цензор.НЕТ.
За словами журналіста, він мобілізувався у травні.
У контексті нещодавнього допису у соцмережах командира батальйону 47-ї окремої механізованої бригади "Маґура" Олександра Ширшина Бутусов зазначив, що в Україні "не працює система", тому журналісти та військовослужбовці всіх рівнів спілкуються в фейсбуці і обговорюють проблемні питання війська.
"У нас не працює система. І ми з вами, до речі, теж неодноразово про це говорили, коли обговорювали кадрові призначення в збройних силах. Я також вважаю, що не була проблема персонально управління бойовими діями в Залужному. Так само не вважаю, що персональна проблема у веденні бойових дій – Сирський. У нас відсутня система. І через відсутність системи у нас командири, журналісти, військовослужбовці всіх рівнів спілкуються в фейсбуці і обговорюють, тому що органи управління війною у нас неефективні",- сказав журналіст.
"Я не знаю, як зробити розумними людей, які ухвалюють рішення, як змусити їх думати не категоріями рейтингу і піару. На жаль, всі ці реакції на військових, відсутність порядку в управлінні – це результат того, що військово-політичне керівництво міряє просто все, що відбувається, виключно в інформаційній площині – в кількості лайків, в кількості репостів, в кількості реакцій в рейтингу. Війна потребує рішень по суті, саме тому я вирішив іти в армію",- додав Бутусов.
Козирь не має ніяких планів на рахунок його?
А п.Юрію-Божого благословення і нехай Божа милість завжди супроводжує вас!
ЗЄ нікчема, але злопам'ятна нікчема. А Сирський - ручний цуцик ОП.
Поважаю Вас і вірю Вам.
Я помилялася, чи щось таке було?
Потрібно було продовжувати бородьбу з внутрішніми ворогами та проблеми.
Що не менш важливо, а може й більш, тому що від цього напряму залежить і спротив зовнішнім ворогам.
Дурню зробив Бутусов. Чи не єдиний був на своєму місці і кинув свою роботу і пішов робити те, що можуть зробити й інші...
ну шо можна сказати - ну мудрий нарід кого не візьми...
Але якщо без обставин, то дійсно дурня.
Знаю ососбисто до 10 чел, які голосували за боневтіка, але усі мають бронь....
Так що в 2 турі "не думайте".....
кращих серед кращих.
Та принагідно зауважу:
Пан Бутусов Людина, Особистість. Має повне право як на помилку так і на будь яке інше рішення. Вельми сумніваюся, щоб його примусили, хоча є й така ймовірність.
Звичайно до думок друзів прислухається.
Прислухатися до думок різношерстної компанії собі на шкоду.
Можливо варт побажати всього найкращого.
Хоча навряд це вельми допоможе.
Проблема України те, що немає Країни.
Поки що є лише територія.
Така Хуча Туєва всих, хто знає що треба робити.
Надзвичайно мало тих, хто до того ж знає як це зробити,
в таких складних умовах.
Хотілося б, щоб кожен щось пропонуючи ще й коротко повідомляв технологію як це зробити.
Тоді бфуло б якесь підгрунтя заявляти МИ Кращі з кращих!
P.S. А так:
"Хвали мене моя губонько! Не будеш хвалити до вушей розірву".
(С) Народна мудрість.
Як ви не розумієте, що президент - це не корона, це РОБОТА. Якою повинен займатися фахівець. Тобто людина, яка НАВЧАЛАСЯ та професійно знає, як діє дипломатія та стратегія. Бо у президента країни згідно Конституції є тільки два фахових обов'язки: міжнародні співвідношення та верховне головнокомандування! Все!
Бо у нормально функціонуючій державі економікою займається прем'єр-міністр, у якого в підлеглості весь кабінет міністрів - промисловість, сільське господарство, внутрішня безпека, медицина, культура, освіта и таке інше. А президент - це МЗС та армія! ФАХОВО!!!
Отже усі журналісти, актори, співаки - то лише відтінки зеленого! А за кермом повинен бути ФАХІВЕЦЬ!
Тому на своєму місці був Порошенко, можливо Ющенко, навіть хитрий Кравчук, що не дав розв'язатися мінімум трьом війнам, міг бі бути непоганим президентом Залужний. А при всій моїй повазі до голови Цензора, за нього я би не голосувала.
Хто відстоюватиме правду раптом що , не дай Боже.
Юрі велика повага, але не раціонально, не дійшла ще до нього черга на мобілізацію. Та й ворогі зрадіють, нарешті, вдалося отримати додаткові важелі впливу на незручного і незалежного журналіста.
Сподіваюсь, все буде добре.