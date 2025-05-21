Юрій Бутусов мобілізувався в Національну Гвардію України. ВIДЕО

Головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов мобілізувався до лав Національної гвардії України.

Про це він розповів в ефірі "Радіо Свобода", інформує Цензор.НЕТ.

За словами журналіста, він мобілізувався у травні.

У контексті нещодавнього допису у соцмережах командира батальйону 47-ї окремої механізованої бригади "Маґура" Олександра Ширшина Бутусов зазначив, що в Україні "не працює система", тому журналісти та військовослужбовці всіх рівнів спілкуються в фейсбуці і обговорюють проблемні питання війська.

"У нас не працює система. І ми з вами, до речі, теж неодноразово про це говорили, коли обговорювали кадрові призначення в збройних силах. Я також вважаю, що не була проблема персонально управління бойовими діями в Залужному. Так само не вважаю, що персональна проблема у веденні бойових дій – Сирський. У нас відсутня система. І через відсутність системи у нас командири, журналісти, військовослужбовці всіх рівнів спілкуються в фейсбуці і обговорюють, тому що органи управління війною у нас неефективні",- сказав журналіст.

"Я не знаю, як зробити розумними людей, які ухвалюють рішення, як змусити їх думати не категоріями рейтингу і піару. На жаль, всі ці реакції на військових, відсутність порядку в управлінні – це результат того, що військово-політичне керівництво міряє просто все, що відбувається, виключно в інформаційній площині – в кількості лайків, в кількості репостів, в кількості реакцій в рейтингу. Війна потребує рішень по суті, саме тому я вирішив іти в армію",- додав Бутусов.

