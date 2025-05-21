УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9628 відвідувачів онлайн
Новини Бутусов мобілізувався до Нацгвардії
34 288 162

Юрій Бутусов мобілізувався в Національну Гвардію України. ВIДЕО

Головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов мобілізувався до лав Національної гвардії України.

Про це він розповів в ефірі "Радіо Свобода", інформує Цензор.НЕТ.

За словами журналіста, він мобілізувався у травні.

У контексті нещодавнього допису у соцмережах командира батальйону 47-ї окремої механізованої бригади "Маґура" Олександра Ширшина Бутусов зазначив, що в Україні "не працює система", тому журналісти та військовослужбовці всіх рівнів спілкуються в фейсбуці і обговорюють проблемні питання війська.

"У нас не працює система. І ми з вами, до речі, теж неодноразово про це говорили, коли обговорювали кадрові призначення в збройних силах. Я також вважаю, що не була проблема персонально управління бойовими діями в Залужному. Так само не вважаю, що персональна проблема у веденні бойових дій – Сирський. У нас відсутня система. І через відсутність системи у нас командири, журналісти, військовослужбовці всіх рівнів спілкуються в фейсбуці і обговорюють, тому що органи управління війною у нас неефективні",- сказав журналіст.

"Я не знаю, як зробити розумними людей, які ухвалюють рішення, як змусити їх думати не категоріями рейтингу і піару. На жаль, всі ці реакції на військових, відсутність порядку в управлінні – це результат того, що військово-політичне керівництво міряє просто все, що відбувається, виключно в інформаційній площині – в кількості лайків, в кількості репостів, в кількості реакцій в рейтингу. Війна потребує рішень по суті, саме тому я вирішив іти в армію",- додав Бутусов.

Читайте також: Заява комбата 47 ОМБр Ширшина вимагає офіційної реакції Ставки та командування. Подальші дії на Курщині слід планувати тільки після After action review, - Бутусов

Автор: 

Бутусов Юрій (3642) Національна гвардія (1624) мобілізація (3209)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+81
Повага пану Юрію божої опіки тобі.
показати весь коментар
21.05.2025 20:46 Відповісти
+67
Нащо?! Загине і хто буде розповідати про проблеми Сил оборони і як їх вирішити?!
показати весь коментар
21.05.2025 20:48 Відповісти
+65
Будь обережний, друже! Не так страшні московські воші, як українські зегниди. Боюся, що відповідний наказ бастардо вже дало...
Чекаємо з Перемогою!
Хай Бог береже тебе і від москалів і від зешобли!
показати весь коментар
21.05.2025 20:49 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Що буде з нц,єдиним медійним масовим майданчиком в країні?
Козирь не має ніяких планів на рахунок його?
А п.Юрію-Божого благословення і нехай Божа милість завжди супроводжує вас!
показати весь коментар
21.05.2025 23:23 Відповісти
Боюся, щоб це не було останнє серйозне рішення Юрія.
ЗЄ нікчема, але злопам'ятна нікчема. А Сирський - ручний цуцик ОП.
показати весь коментар
21.05.2025 23:51 Відповісти
але той нікчема воно не завжди буде президентом, якби воно не хотіло
показати весь коментар
22.05.2025 17:51 Відповісти
Так встигне добряче напакостити.
показати весь коментар
03.08.2025 04:51 Відповісти
нажаль
показати весь коментар
04.08.2025 21:13 Відповісти
З Богом
показати весь коментар
21.05.2025 23:56 Відповісти
Спаси і сохрани Вас Вища Сила.
Поважаю Вас і вірю Вам.
показати весь коментар
22.05.2025 00:09 Відповісти
Слухайте, я була абсолютно певна (ще й читала тут десь колись), що Юрій воює у лавах ЗСУ ще з початку повномасштабної.
Я помилялася, чи щось таке було?
показати весь коментар
22.05.2025 00:45 Відповісти
Пан Юрій - журналіст. І як кожний "обєзбашений" журналіст, він постійно ліз в саму сраку. Тому і було багато репортажів з фронту. Але повідомлень шо він прямо військовослужбовець не було.
показати весь коментар
22.05.2025 01:19 Відповісти
Красно дякую за відповідь!
показати весь коментар
22.05.2025 12:53 Відповісти
На мою думку, як незалежний журналіст, пан Юрій зробив би більше. Бо тепер над ним буде натовп командирів, які будуть розказувати йому шо писати. Але то його рішення, тож удачі і натхнення.
показати весь коментар
22.05.2025 01:22 Відповісти
Береги себя Юра!
показати весь коментар
22.05.2025 01:37 Відповісти
Завжди поважав пана Юрія і до повномасштабної в Україні він мабуть був один із не багатьох хто говорив про неминучу небезпеку а ЗЕ тоді його з пресконференцій випроваджував і забороняв критикувати владу недоумків. Бережіть себе пане Юрію бо в Україні не так багато щирих людей і ця війна подалі забирає найкращих синів України.
показати весь коментар
22.05.2025 01:53 Відповісти
В Хартию пошёл?
показати весь коментар
22.05.2025 04:15 Відповісти
Скажіть хто небудь як буде працювати його фонд? Я туди доначу...
показати весь коментар
22.05.2025 04:54 Відповісти
Курщина - місце знищення найкращих, найсвідоміших. Так було задумано і реалізовано. Виокремили, бо на фронті, серед всіх, це не так легко реалізувати.
показати весь коментар
22.05.2025 06:02 Відповісти
Бережи тебе і всіх Захисників України Бог!!!!
показати весь коментар
22.05.2025 06:26 Відповісти
Дивне рішення. Це, як рішення зеклоуна йти в президенти. Кожен повинен займатися своїм ділом, в якому він - профі. На Бутусова рівнялися і посилалися всі в Українському медіапросторі. Всі знають, що Юрій обізнана і справедлива людина. Навіщо себе обмежив наказами командирів? і географією? Це всеодно, що сам себе припнув на кілок, як худобу. Юра, отямся!
показати весь коментар
22.05.2025 07:11 Відповісти
пізно...
показати весь коментар
22.05.2025 09:39 Відповісти
Храни тебя БОГ Юрий
показати весь коментар
22.05.2025 08:12 Відповісти
Дуже мотивуючий вчинок. Дякую, Юрій.
показати весь коментар
22.05.2025 08:23 Відповісти
Аби не в штаб, бо там не зможе реалізуватись. В артилеристи, нє, розвідником, хоча, може в піхоту, там зможе бачити все, як є і давати цінні поради в генштаб!
показати весь коментар
22.05.2025 08:28 Відповісти
Тебе давно пора на пляшку посадити,а потім на швабру...
показати весь коментар
22.05.2025 08:37 Відповісти
В тилу - падлюки, в армії - гандони та довбойоби. Удачі в армії!
показати весь коментар
22.05.2025 08:56 Відповісти
Цікаво,що з їбалом у адмінів придворних до ОПи "телегрампрофанів",що постили заказуху на Юру ?
показати весь коментар
22.05.2025 08:56 Відповісти
Пан Юрій Бутусов буде займатися цією ж роботою, коли піде до армії. Пан Юрій Бутусов також буде займатися журналістською діяльністю. Цікаво, яке звання у пана Юрія Бутусова.
показати весь коментар
22.05.2025 08:57 Відповісти
Дякую за службу Україні, пане Юрію!
показати весь коментар
22.05.2025 09:11 Відповісти
Дивлячись зі сторони, помилкове рішення.
Потрібно було продовжувати бородьбу з внутрішніми ворогами та проблеми.
Що не менш важливо, а може й більш, тому що від цього напряму залежить і спротив зовнішнім ворогам.
показати весь коментар
22.05.2025 09:24 Відповісти
Саме так!!!
Дурню зробив Бутусов. Чи не єдиний був на своєму місці і кинув свою роботу і пішов робити те, що можуть зробити й інші...
ну шо можна сказати - ну мудрий нарід кого не візьми...
показати весь коментар
22.05.2025 09:36 Відповісти
Може були якісь обставини.
Але якщо без обставин, то дійсно дурня.
показати весь коментар
22.05.2025 09:52 Відповісти
Тоді чого ви самі не мобілізуєтесь? Отримаєте безкоштовно автомат, фотографуватись будете, а там дивись і у ВР пролізете. У цьому ваша сутність і так ви про інших думаєте.
показати весь коментар
22.05.2025 09:45 Відповісти
Хто вони, організми -пофігісти які своїм голосуванням на виборах привели до влади в Україні клоунів українофобів, ФСБшну агентуру, сепаратистів, кримінальні структури і корупціонерів. А після нападу московських банд андрофагів в запісяних кальсонах потікали за кордон?... "Це нащадки виповзнів із каторжного ГУЛАГу і колгоспного рабства. Нащадки "строітелей светлого будущего во всем мире". Мутанти і дегенерати, яких потрібно вимести запісяними ганчірками в рідні палестіни, копати окопи і на передовій лінії оборони зустрічати московські банди людоїдів." - Євангеліє від Українців-. (Г.К.)
показати весь коментар
22.05.2025 09:36 Відповісти
Це секта "броньованих" - їм якраз і вигідно так....
Знаю ососбисто до 10 чел, які голосували за боневтіка, але усі мають бронь....
Так що в 2 турі "не думайте".....
показати весь коментар
23.05.2025 12:23 Відповісти
Читаючи коментарі щиро радів за освічених, культурних,
кращих серед кращих.
Та принагідно зауважу:
Пан Бутусов Людина, Особистість. Має повне право як на помилку так і на будь яке інше рішення. Вельми сумніваюся, щоб його примусили, хоча є й така ймовірність.
Звичайно до думок друзів прислухається.
Прислухатися до думок різношерстної компанії собі на шкоду.
Можливо варт побажати всього найкращого.
Хоча навряд це вельми допоможе.
Проблема України те, що немає Країни.
Поки що є лише територія.
Така Хуча Туєва всих, хто знає що треба робити.
Надзвичайно мало тих, хто до того ж знає як це зробити,
в таких складних умовах.
Хотілося б, щоб кожен щось пропонуючи ще й коротко повідомляв технологію як це зробити.
Тоді бфуло б якесь підгрунтя заявляти МИ Кращі з кращих!

P.S. А так:
"Хвали мене моя губонько! Не будеш хвалити до вушей розірву".
(С) Народна мудрість.
показати весь коментар
22.05.2025 11:32 Відповісти
Чого не в ЗСУ??
показати весь коментар
22.05.2025 11:38 Відповісти
Колись агітував за Бутусова-президента. Було б дуже добре, якщо б він обравсь
показати весь коментар
22.05.2025 12:40 Відповісти
Не було б добре! Було б як зараз!
Як ви не розумієте, що президент - це не корона, це РОБОТА. Якою повинен займатися фахівець. Тобто людина, яка НАВЧАЛАСЯ та професійно знає, як діє дипломатія та стратегія. Бо у президента країни згідно Конституції є тільки два фахових обов'язки: міжнародні співвідношення та верховне головнокомандування! Все!
Бо у нормально функціонуючій державі економікою займається прем'єр-міністр, у якого в підлеглості весь кабінет міністрів - промисловість, сільське господарство, внутрішня безпека, медицина, культура, освіта и таке інше. А президент - це МЗС та армія! ФАХОВО!!!
Отже усі журналісти, актори, співаки - то лише відтінки зеленого! А за кермом повинен бути ФАХІВЕЦЬ!
Тому на своєму місці був Порошенко, можливо Ющенко, навіть хитрий Кравчук, що не дав розв'язатися мінімум трьом війнам, міг бі бути непоганим президентом Залужний. А при всій моїй повазі до голови Цензора, за нього я би не голосувала.
показати весь коментар
22.05.2025 13:09 Відповісти
Головне , щоб Президентом була розумна, мудра людина і головне щоб він був патріотом своєї країни... Президент, це менеджер, який повинен мати аналітичний розум у підборі кадрів для виконання завдань.
показати весь коментар
22.05.2025 17:31 Відповісти
Потрібно донести до західних партнерів те що якщо Україна буде працювати в наступах як хрчеться заходу, то військові швидко закінчаться і ми програємо війну !!! Потрібно розуміти що західні партнери требують від Зеленського якихось результатів на полі бою, в плані повернення територій чи то Курських операцій. Україна повина воювати в обороному режимі і це самий ефективний варінт, при так розкладах кацапів гине набагато більше. Якщо ми будемо воювати так як хоче захід то ми програємо дуже швидко
показати весь коментар
22.05.2025 14:03 Відповісти
Обязательно донеси, не забудь рассказать про кремлёвского Ермака и то что зелёная ОПа миллиарды тащит из западной помощи, .
показати весь коментар
22.05.2025 14:11 Відповісти
так они это и так знают. Как минимум Порох уже сообщил
показати весь коментар
23.05.2025 07:32 Відповісти
Поступив як підказувала честь і обов'язок. Але ж ми знаємо які це ризики.
Хто відстоюватиме правду раптом що , не дай Боже.
показати весь коментар
22.05.2025 14:09 Відповісти
Так це те проти, чого Юра Бутусов сам виступав - перевод висококваліфікованого спеціаліста на посаду стрільця. Юрій, озброєний словом, набагато більше ворогів знешкодив і знешкодить ніж озброєний автоматом. Це якраз той випадок, коли критично важливий працівник має право на відстрочку (не звільнення від мобілізації а саме відстрочку) оскільки на своему поточному місці він зробить для перемоги набагато більше ніж в окопі.

Юрі велика повага, але не раціонально, не дійшла ще до нього черга на мобілізацію. Та й ворогі зрадіють, нарешті, вдалося отримати додаткові важелі впливу на незручного і незалежного журналіста.

Сподіваюсь, все буде добре.
показати весь коментар
22.05.2025 18:02 Відповісти
Ну, да. Опрометчивый поступок. Ща и кацапы, и зебил устроят на Юрия сафари. Печально. А ко всему, ЦН теперь теряет оперативный простор и есть опасения, что потеряет позицию в медиа, как апологета главной силы сдерживания шо кацапского ипсо, шо зебильего.
показати весь коментар
03.08.2025 05:01 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 