Те, кто эффективнее поражает врага, должны получать больше дронов и вооружения, - Бутусов
Дроны и снаряды в первую очередь должны идти в те подразделения, которые наиболее эффективно их применяют.
Об этом главный редактор издания Цензор.НЕТ Юрий Бутусов, который месяц назад мобилизовался солдатом, стрелком в 13-ю бригаду Нацгвардии "Хартия" и сейчас проходит БЗВП, рассказал в интервью Елене Трибушной в подкасте "Є ПИТАННЯ".
Один из вопросов ведущей был о том, почему за три года так и не решили проблему полноценного обеспечения оборонцев дронами, без дефицита, в чем источник проблемы.
Бутусов ответил, что основная проблема - в стратегии, с которой руководство страны подходит к обеспечению армии вооружением, планированию ресурсов.
Рейтинг поражений подразделениями дронов
"Вооружения всегда не хватает на войне. И тут вопрос, а кому его давать, когда его не хватает? Давать его на те участки фронта, где низкая боевая эффективность, или на те участки фронта, где высокая боевая эффективность? Один из тех проектов, которые мне удалось пролоббировать, идеи которых я формулировал и доносил на верх, это рейтинг поражений подразделениями дронов. Основная цель этого рейтинга - это введение хотя бы минимального учета статистики достоверного поражения врага. Это определение частей, которые лучше всего ведут учет и лучше всего организовывают поражения. Для того, чтобы можно было ввести хотя бы начальное планирование ресурсов, поскольку это ключевая проблема", - отметил Бутусов.
Дроны и снаряды в первую очередь должны идти тем, кто их лучше всего применяет
Необходимо масштабировать опыт тех, кто это делает лучше всего, командные кадры тех, кто это делает лучше всего, а затем передавать в другие части для усиления, увеличивать численность и состав лучших бригад, корпусов, дивизий, и ресурсы так же давать им.
"Тогда будет нехватка дронов, но те дроны, которые будут передаваться, они будут лучше применяться. И тогда у нас будет дефицит, но и у врага будет больший дефицит", - подчеркнул он.
Единая стратегия
"Если бы у нас те, кто лучше убивает, получали больше вооружения, тогда у нас была бы значительно лучше стратегия войны. У нас бы наши ресурсы работали лучше. Тот, кто лучше убивает, должен получать больше вооружения. Это основной принцип при ведении боевых действий и оптимальном применении наших скромных ресурсов", - резюмировал Бутусов.
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Уклін тобі від стариганя, якого ти борониш!
Чому мало кацапів вбиваєте? Бо мало озброєння.
А чому мало озброєння? Бо мало кацапів вбиваємо.
Командувач Сил безпілотних систем Збройних сил України Роберт Йосипович Бровді (позивний «Мадяр»)- цю стратегію вже практикує.
Така собі логіка...
а вже що залишиться, якщо хоч щось, то те найкращім.
і хто по вашому потрібен розбиратися?
ті шо крадуть?
так це саме це і відбувається зараз, результат ми всі бачимо...
мали 2 вибори під чяс війни - в 14му і в 19му,
а от зараз чомусь нельзя...
і чому?
стоять найкращі підрозділи ЗСУ, то кому дрони?
Нестача дронів може бути причиною низької ефективності, але точно не єдиною і не завжди головною.
Після зʼясування справжніх причин низької ефективності можна спробувати її покращити, зокрема, масштабуючи досвід передових підрозділів, як радить Юрій Бутусов.
кому давати дрони повинно вирішувати міністерство оборони забезпечуючи усіх на 100 відсотків.
якщо це неможливо і постає питання кому дати а кому ні то правильна відповідь рейтинг.
але рейтинг не повинен враховувати виключно хто більше набив фрагів тому і більше дронів.
в контер-страйку пішли таким шляхом і, як наслідок, українські команди змушені були задля рейтинга стати на коліна перед росіянами і проситися на турніри в росії.
українці стали на коліна і на колінах поповзли до рязані - натус вінсере поповзло, пешн, тіенел, инші.
рейтинг повинен враховувати інтереси всіх, зокрема того підрозділу який не показує гарні результати бо тупо не має на кому їх показувати.
якщо слабкі підрозділи позбавити дронів зовсім то у них і не буде ніколи дронів.
тому рейтинг вниз теж повинен мати якесь обмеження а не тільки враховувати рейтинг вгору, слабкі підрозділи повинні мати можливість піднятися по рейтингу.
в спорті це реалізовано через підвищений коефіцієнт слабаку у разі успіху.
чи можливі помилки при видачі підвищеного коефіцієнту слабакам?
так.
колись в футболі часто найкращим бомбардиром року ставав гравець зі слабкого чемпіонату адже забити гола слабкій команда набагато легше аніж сильній.
увели правильний коефіцієнт і все стало на свої місця.
Если есть рейтинг, значит обязательно найдутся те, кто будет его накручивать. Такова природа человеческая...
Ті, у кого повно дронів будуть отримувати їх більше.
А ті, хто на голодних бобах сидить, так і далі буде воювати голою дупою.
Не приходила думка?
Що відсоток успішного використання залежить ще й від того які у супротивника на цій ділянці фортифікації?
Чи йдуть вони у атаку або сидять виключно в обороні?
Та просто від рельєфу та наявності рослинності це залежить!
І пояснює це генштаб іменно твоїми словами: у вас немає уражень.
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