Те, кто эффективнее поражает врага, должны получать больше дронов и вооружения, - Бутусов

Дроны и снаряды в первую очередь должны идти в те подразделения, которые наиболее эффективно их применяют.

Об этом главный редактор издания Цензор.НЕТ Юрий Бутусов, который месяц назад мобилизовался солдатом, стрелком в 13-ю бригаду Нацгвардии "Хартия" и сейчас проходит БЗВП, рассказал в интервью Елене Трибушной в подкасте "Є ПИТАННЯ".

Один из вопросов ведущей был о том, почему за три года так и не решили проблему полноценного обеспечения оборонцев дронами, без дефицита, в чем источник проблемы.

Бутусов ответил, что основная проблема - в стратегии, с которой руководство страны подходит к обеспечению армии вооружением, планированию ресурсов.

Рейтинг поражений подразделениями дронов

"Вооружения всегда не хватает на войне. И тут вопрос, а кому его давать, когда его не хватает? Давать его на те участки фронта, где низкая боевая эффективность, или на те участки фронта, где высокая боевая эффективность? Один из тех проектов, которые мне удалось пролоббировать, идеи которых я формулировал и доносил на верх, это рейтинг поражений подразделениями дронов. Основная цель этого рейтинга - это введение хотя бы минимального учета статистики достоверного поражения врага. Это определение частей, которые лучше всего ведут учет и лучше всего организовывают поражения. Для того, чтобы можно было ввести хотя бы начальное планирование ресурсов, поскольку это ключевая проблема", - отметил Бутусов.

Дроны и снаряды в первую очередь должны идти тем, кто их лучше всего применяет

Необходимо масштабировать опыт тех, кто это делает лучше всего, командные кадры тех, кто это делает лучше всего, а затем передавать в другие части для усиления, увеличивать численность и состав лучших бригад, корпусов, дивизий, и ресурсы так же давать им.

"Тогда будет нехватка дронов, но те дроны, которые будут передаваться, они будут лучше применяться. И тогда у нас будет дефицит, но и у врага будет больший дефицит", - подчеркнул он.

Единая стратегия

"Если бы у нас те, кто лучше убивает, получали больше вооружения, тогда у нас была бы значительно лучше стратегия войны. У нас бы наши ресурсы работали лучше. Тот, кто лучше убивает, должен получать больше вооружения. Это основной принцип при ведении боевых действий и оптимальном применении наших скромных ресурсов", - резюмировал Бутусов.