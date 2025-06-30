РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10351 посетитель онлайн
Новости Применение дронов ВСУ Закупка дронов
1 259 39

Те, кто эффективнее поражает врага, должны получать больше дронов и вооружения, - Бутусов

Бутусов в ЕСТЬ ВОПРОС

Дроны и снаряды в первую очередь должны идти в те подразделения, которые наиболее эффективно их применяют.

Об этом главный редактор издания Цензор.НЕТ Юрий Бутусов, который месяц назад мобилизовался солдатом, стрелком в 13-ю бригаду Нацгвардии "Хартия" и сейчас проходит БЗВП, рассказал в интервью Елене Трибушной в подкасте "Є ПИТАННЯ".

Один из вопросов ведущей был о том, почему за три года так и не решили проблему полноценного обеспечения оборонцев дронами, без дефицита, в чем источник проблемы.

Бутусов ответил, что основная проблема - в стратегии, с которой руководство страны подходит к обеспечению армии вооружением, планированию ресурсов.

Рейтинг поражений подразделениями дронов

"Вооружения всегда не хватает на войне. И тут вопрос, а кому его давать, когда его не хватает? Давать его на те участки фронта, где низкая боевая эффективность, или на те участки фронта, где высокая боевая эффективность? Один из тех проектов, которые мне удалось пролоббировать, идеи которых я формулировал и доносил на верх, это рейтинг поражений подразделениями дронов. Основная цель этого рейтинга - это введение хотя бы минимального учета статистики достоверного поражения врага. Это определение частей, которые лучше всего ведут учет и лучше всего организовывают поражения. Для того, чтобы можно было ввести хотя бы начальное планирование ресурсов, поскольку это ключевая проблема", - отметил Бутусов.

Дроны и снаряды в первую очередь должны идти тем, кто их лучше всего применяет

Необходимо масштабировать опыт тех, кто это делает лучше всего, командные кадры тех, кто это делает лучше всего, а затем передавать в другие части для усиления, увеличивать численность и состав лучших бригад, корпусов, дивизий, и ресурсы так же давать им.

"Тогда будет нехватка дронов, но те дроны, которые будут передаваться, они будут лучше применяться. И тогда у нас будет дефицит, но и у врага будет больший дефицит", - подчеркнул он.

Единая стратегия

"Если бы у нас те, кто лучше убивает, получали больше вооружения, тогда у нас была бы значительно лучше стратегия войны. У нас бы наши ресурсы работали лучше. Тот, кто лучше убивает, должен получать больше вооружения. Это основной принцип при ведении боевых действий и оптимальном применении наших скромных ресурсов", - резюмировал Бутусов.

Автор: 

Бутусов Юрий (4390) дроны (4210)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+8
А ще краще - подолати дефіцит, а то буде так:
Чому мало кацапів вбиваєте? Бо мало озброєння.
А чому мало озброєння? Бо мало кацапів вбиваємо.
показать весь комментарий
30.06.2025 21:04 Ответить
+8
А ті, хто не вражає - вражати ніколи й не буде, бо їм не дадуть дронів. Така собі логіка...
показать весь комментарий
30.06.2025 21:12 Ответить
+8
а якщо будето харашо стріляти, ми вам патронів дамо, зробили з армії 95й квартал.
показать весь комментарий
30.06.2025 21:32 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Як там в окопі, синку?
Уклін тобі від стариганя, якого ти борониш!
показать весь комментарий
30.06.2025 20:59 Ответить
А ще краще - подолати дефіцит, а то буде так:
Чому мало кацапів вбиваєте? Бо мало озброєння.
А чому мало озброєння? Бо мало кацапів вбиваємо.
показать весь комментарий
30.06.2025 21:04 Ответить
Пане Юрію,
Командувач Сил безпілотних систем Збройних сил України Роберт Йосипович Бровді (позивний «Мадяр»)- цю стратегію вже практикує.
показать весь комментарий
30.06.2025 21:09 Ответить
А ті, хто не вражає - вражати ніколи й не буде, бо їм не дадуть дронів. Така собі логіка...
показать весь комментарий
30.06.2025 21:12 Ответить
а ви вважаєте що найращі кросівки треба тим хто медленніше всіх біжить?
Така собі логіка...
показать весь комментарий
30.06.2025 21:19 Ответить
всім
показать весь комментарий
30.06.2025 21:40 Ответить
ну це якщо не красти, а зелені крадуть.
а вже що залишиться, якщо хоч щось, то те найкращім.
показать весь комментарий
30.06.2025 21:45 Ответить
ну, якщо красти, то перемоги не буде.
показать весь комментарий
30.06.2025 22:16 Ответить
Треба розбиратись в чому проблеми, може дронщики не навчені, може просто не профпридатні. "Вам не треба, зупиняйте в стрілкових боях", а "вам треба, от вам дрони" так не спрацює.
показать весь комментарий
30.06.2025 21:50 Ответить
згоден.
і хто по вашому потрібен розбиратися?
ті шо крадуть?
так це саме це і відбувається зараз, результат ми всі бачимо...
мали 2 вибори під чяс війни - в 14му і в 19му,
а от зараз чомусь нельзя...
і чому?
показать весь комментарий
30.06.2025 21:59 Ответить
Так может в этом то и проблема? Нету "хорошей обуви", по этому и "медленные"...
показать весь комментарий
30.06.2025 21:56 Ответить
Зважаючи на кацапську тактику проривати фронт там, де слабше - для утримання фронту потрібно надавати дрони й тим, хто послабший. А то виходить, що ми з цими перегонами посилюємо сильнійших і послаблюємо слабших, чим і користуються кацапи.
показать весь комментарий
30.06.2025 21:58 Ответить
відкрию вам страшну тайну - там де москальня тисне
стоять найкращі підрозділи ЗСУ, то кому дрони?
показать весь комментарий
30.06.2025 22:25 Ответить
так всюди...навантажують працючих..за ту саму оплату
показать весь комментарий
30.06.2025 21:20 Ответить
Так, ті хто не вражає цілі то може вже й не починати. Їх потрібно або розформовувати і посилювати людьми та технікою кращі бригади, або надавати їх в підпорядкування ефективних бригад які розширюють в полки під пильний контроль та перенавчання. Так і має бути
показать весь комментарий
30.06.2025 22:31 Ответить
Мабуть доцільно уважно, чесно проаналізувати і зʼясувати справжні причини низької ефективності підрозділів, дрони яких мало уражають ворога у порівнянні з тими, хто уражає суттєво більше ос та техніки ворога.
Нестача дронів може бути причиною низької ефективності, але точно не єдиною і не завжди головною.
Після зʼясування справжніх причин низької ефективності можна спробувати її покращити, зокрема, масштабуючи досвід передових підрозділів, як радить Юрій Бутусов.
показать весь комментарий
30.06.2025 22:34 Ответить
дуже рекомендую переслухати все інтервью - десь година приблизно...
показать весь комментарий
30.06.2025 21:14 Ответить
Але є презедент України, обраний більшістью - а він каже - найбільшому поставнику та донатеру ЗСУ - Порошенко - просто, через своїх шакалів, заблокувати рахунки і нехай ЗСУ тіки почнуть, після того як йього зграя, знідно статів 19 року, обрала саме їх, якись наступальні дії - перекрити газ та воду - тобто - чим більше цвинтарів - тим більше зеленский з шакалами вкраде доларів.
показать весь комментарий
30.06.2025 21:18 Ответить
показать весь комментарий
30.06.2025 21:32 Ответить
показать весь комментарий
30.06.2025 21:42 Ответить
це не зовсім правильно.
кому давати дрони повинно вирішувати міністерство оборони забезпечуючи усіх на 100 відсотків.
якщо це неможливо і постає питання кому дати а кому ні то правильна відповідь рейтинг.
але рейтинг не повинен враховувати виключно хто більше набив фрагів тому і більше дронів.
в контер-страйку пішли таким шляхом і, як наслідок, українські команди змушені були задля рейтинга стати на коліна перед росіянами і проситися на турніри в росії.
українці стали на коліна і на колінах поповзли до рязані - натус вінсере поповзло, пешн, тіенел, инші.
рейтинг повинен враховувати інтереси всіх, зокрема того підрозділу який не показує гарні результати бо тупо не має на кому їх показувати.
якщо слабкі підрозділи позбавити дронів зовсім то у них і не буде ніколи дронів.
тому рейтинг вниз теж повинен мати якесь обмеження а не тільки враховувати рейтинг вгору, слабкі підрозділи повинні мати можливість піднятися по рейтингу.
в спорті це реалізовано через підвищений коефіцієнт слабаку у разі успіху.
чи можливі помилки при видачі підвищеного коефіцієнту слабакам?
так.
колись в футболі часто найкращим бомбардиром року ставав гравець зі слабкого чемпіонату адже забити гола слабкій команда набагато легше аніж сильній.
увели правильний коефіцієнт і все стало на свої місця.
показать весь комментарий
30.06.2025 21:19 Ответить
А що, Бутусов має військову освіту? )
показать весь комментарий
30.06.2025 21:44 Ответить
Міністр оборони Януковіча має військову освіту
показать весь комментарий
30.06.2025 22:07 Ответить
То есть по сути давать вооружение на одно направление, ну например в Харьковскую область... В то время как на других направлениях враг будет спокойной наступать, потому что его нечем остановить? А потом хаотически перебрасывать туда-сюда одни и те же подразделения, пытаясь стабилизировать ситуацию... Так себе тактика.
показать весь комментарий
30.06.2025 21:23 Ответить
Хто погано лупить дронами - попадає в молоко - тим для тренінгу Кулеба видасть лопати - для ближнього бою
показать весь комментарий
30.06.2025 21:27 Ответить
показать весь комментарий
30.06.2025 21:43 Ответить
а якщо будето харашо стріляти, ми вам патронів дамо, зробили з армії 95й квартал.
показать весь комментарий
30.06.2025 21:32 Ответить
Видадуть рогатки ,щоб вбивати кацапів
показать весь комментарий
30.06.2025 21:32 Ответить
Цікаво, а що передбачає цей проект на випадок, коли сервер завис, рейтинг не оновився, і ти залишився з пісюном наголо проти переважаючих сил противника? Боюсь, що з такими експериментами Кличку знову скоро доведеться калаші роздавати під копію паспорту. Я чогось думав, що більша вогнева потужність потрібна там, де більше ворога, а воно он як. Схоже, цей світ остаточно і безповоротно Є-Банувся +
показать весь комментарий
30.06.2025 21:39 Ответить
Тому що не треба ліпити кумирів собі. Він журналіст, а не професійний військовий
показать весь комментарий
30.06.2025 21:45 Ответить
"это рейтинг поражений"

Если есть рейтинг, значит обязательно найдутся те, кто будет его накручивать. Такова природа человеческая...
показать весь комментарий
30.06.2025 21:41 Ответить
Повністю підтримую, кацапи повинні знищуватись тисячами кожень і день і має бути конкуренція між підрозділами які їх знищують!
показать весь комментарий
30.06.2025 21:44 Ответить
Угу-угу...
Ті, у кого повно дронів будуть отримувати їх більше.
А ті, хто на голодних бобах сидить, так і далі буде воювати голою дупою.
Не приходила думка?
Що відсоток успішного використання залежить ще й від того які у супротивника на цій ділянці фортифікації?
Чи йдуть вони у атаку або сидять виключно в обороні?
Та просто від рельєфу та наявності рослинності це залежить!
показать весь комментарий
30.06.2025 21:45 Ответить
Юра це приводить до того, що добра половина бригад ЗСУ дронів не отримує взагалі.
І пояснює це генштаб іменно твоїми словами: у вас немає уражень.
Приїжджає комісія в дурдом, а там психічно хворі стрибають в порожній басейн... Один, другий, третій, голови розбиті, всі в синцях, плитка в крові...
Член комісії запитує в психічнохворого: "що ви робите?"
Хворий відповідає: плавати вчимося, директор сказав допоки не навчимося плавати, води не набере...
показать весь комментарий
30.06.2025 21:46 Ответить
В армии и так действует система приоритетов. Снабжение и оснащение скажем ДШВ и ТРО несколько отличаются, мягко говоря. Список длинный.
показать весь комментарий
30.06.2025 21:59 Ответить
Хоч Цензор мене і банить за мою окрему думку, Бутусова я підтримую. Колись навіть хотів його бачити президентом. Але нам президентів обирає Новий Світовий Порядок
показать весь комментарий
30.06.2025 22:09 Ответить
 
 