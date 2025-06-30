Ті, хто ефективніше уражають ворога, мають отримувати більше дронів і озброєння, - Бутусов

Дрони і снаряди в першу чергу мають іти в ті підрозділи, які найефективніше їх застосовують.

Про це головний редактор видання Цензор.НЕТ Юрій Бутусов, який місяць тому мобілізувався солдатом, стрільцем до 13-ї бригади Нацгвардії "Хартія" і зараз проходить БЗВП, розповів в інтерв’ю Олені Трибушній у подкасті "Є ПИТАННЯ".

Одне із запитань ведучої було про те, чому за три роки так і не розв’язали проблему повноцінного забезпечення оборонців дронами, без дефіциту, у чому джерело проблеми.

Бутусов відповів, що основна проблема – у стратегії, з якою керівництво країни підходить до забезпечення армії озброєнням, планування ресурсів.

Рейтинг уражень підрозділами дронів

"Озброєння завжди не вистачає на війні. І тут питання, а кому його давати, коли його не вистачає? Давати його на ті ділянки фронту, де низька бойова ефективність, чи на ті ділянки фронту, де висока бойова ефективність? Один з тих проєктів, які мені вдалося пролобіювати, ідеї яких я формулював і доносив на верх, це рейтинг уражень підрозділами дронів. Основна мета цього рейтингу – це введення хоча б мінімального обліку статистики достовірного ураження ворога. Це визначення частин, які найкраще ведуть облік і найкраще організовують ураження. Для того, щоб можна було запровадити хоча б початкове планування ресурсів, оскільки це ключова проблема", - зауважив Бутусов.

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Дрони і снаряди в першу чергу мають іти тим, хто їх найкраще застосовує

Необхідно масштабувати досвід тих, хто це робить найкраще, командні кадри тих, хто це робить найкраще, а потім передавати в інші частини для посилення, збільшувати чисельність і склад найкращих бригад, корпусів, дивізій, і ресурси так само давати їм.

"Тоді буде нестача дронів, але ті дрони, які будуть передаватись, вони будуть найкраще застосовуватись. І тоді у нас буде дефіцит, але і у ворога буде більший дефіцит", - наголосив він.

Єдина стратегія

"Якби у нас ті, хто краще вбиває, отримували найбільше озброєння, тоді у нас була б значно краща стратегія війни. У нас би наші ресурси працювали краще. Той, хто краще вбиває, має отримувати більше озброєння. Це основний принцип при веденні бойових дій і оптимальному застосуванні наших скромних ресурсів", - резюмував Бутусов.

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