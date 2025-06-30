Підприємство Міноборони замовило для ЗСУ безпілотників Autel на 130 мільйонів за рекордно низькими цінами
Держпідприємство "Агенція оборонних закупівель" Міноборони 20 червня уклало договори на постачання дронів Autel EVO Max 4N та Mavic 3 Pro на загальну суму 198,23 млн грн.
Зокрема, АЗО замовив 490 дронів Autel EVO Max 4N на 128,23 млн грн, пишуть Наші гроші із посиланням на дані у системі Prozorro.
Очікувана вартість цих закупівель становила 181,57 млн грн, тож економія склала 29%.
Закупівлі проводили за рамковими угодами, тому терміни постачання і переможці приховані. Відомо, що за підряди на постачання цих дронів змагалось по 11 учасників.
У підсумку середня вартість комплекту склала 261 587 грн, найнижча ‒ 257 300 грн за комплект.
Це новий рекорд мінімальної ціни на Autel EVO Max 4N, зазначає видання. Попередній належав Держспецзв'язку, яке у травні законтрактувало 1 200 таких безпілотників по 261 332 ‒ 269 442 грн за комплект (комплектація відрізняється меншою кількість додаткових пар пропелерів).
Роздрібні ціни на Autel EVO Max 4N за даними майданчика "Hotline.ua" також продовжують знижуватися і нині коливаються на рівні 364 тис грн, що на 28% вище, ніж в контрактах АОЗ.
Також "Агенція оборонних закупівель" законтрактувала 865 безпілотників Mavic 3 Pro на 70 млн грн.
За підряди на постачання цієї моделі змагалося 3-5 компаній. Відтак, сукупна економія від очікуваної вартості склала 7,7%.
Середня ціна в укладених контрактах ‒ 81 277 грн за комплект, що на 3,5% нижче за середньоринкову.
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