Нацполіція витратить 240 мільйонів на будівництво в Івано-Франківську за завищеними цінами

Головне управління Національної поліції в Івано-Франківській області 23червня за результатами тендеру замовило ТОВ "Будівельна фірма Грандтавербуд" будівництво інженерних мереж та інфраструктурних об’єктів свого навчального комплексу за 236,23 млн грн.

Роботи фінансуватимуть за кошти держбюджету, пишуть Наші гроші із посиланням на дані у системі Prozorro.

За умовами угоди, до кінця року підрядник має виконати земляні роботи, прокласти каналізацію і водопровід, облаштувати електромережі, покриття, благоустрій тощо. . Договірна ціна тверда і не включає кошти на покриття непередбачуваних ризики та інфляцію.

При цьому ціни принаймні частини будматеріалів у кошторисі суттєво завищені.

Так, георешітку H200 у кошторис вписали по 358 грн за кв. м (тут і далі ціни та суми з ПДВ). Але "Епіцентр" в Івано-Франківську, магазини "Водаленд", "Золотий Мандарин" продають її по однаковій ціні ‒ 290 грн/кв. м.

Георешітку H100 вписали по 189 грн/кв. м. Ті самі магазини продають її теж по однаковій ціні ‒ 145 грн/кв. м. Тобто на 19-23% дешевше від тендеру.

Арматуру періодичного профілю А400С діаметром 14 мм вписали по 43 860 грн за тонну. Ринкові ціни на нього в Івано-Франківську на 20-25% нижчі.

Прикрайковий бетонний лоток Б1-22-75 вписали по 2 304 грн/шт. "Київбуд" продає такі по 1 096 грн/шт, "БМ Бетон" ‒ по 1 322 грн/шт. "Конкрейт груп" ‒ по 1 655 грн/шт., що на 30-50% дешевше.

Бетон В10 М150 заклали по 3 816 грн/куб. м. "Гранд Бетон" продає такий по 3 150-3 300 грн/куб. м, а завод "Еталон" у Франківську ‒ по 2 810-3 475 грн/куб. м залежно від щебня, що на 9-25% дешевше.

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Конкурентами переможця на тендері були ТОВ "Аустер-Дон", яке пропонувало на 0,3% нижчу ціну, але її заявку відхилили через претензії до документів, а також ТОВ "ІФ-Кісмет", пропозиція якого була дорожчою.

Франківська "Будівельна фірма Грандтавербуд" була створена у 2019 році. Нею володіє Михайло Гавриляк, а керує Тимур Абдураманов.

"Грандтавербуд" згадується у кримінальному провадженні слідчого управління ГУНП в Івано-Франківській області від 2024 року про можливе заволодіння бюджетними коштами під час робіт із нового будівництва невідомого об’єкту для військової частини вартістю 44,97 млн грн.

За версією слідства, у 2023-2024 роках компанія надала акти із завищеними обсягами використаних матеріалів, зокрема арматури. Експертний аналіз зафіксував ймовірне завищення на понад 2,86 млн грн. У справі призначено будівельно-технічну експертизу.

Із 2019 року компанія отримала державних підрядів на загальну суму 520,07 млн грн.