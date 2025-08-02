Військовослужбовця 13-ї бригади "Хартія" Бутусова призначили командиром взводу по боротьбі з операторами БпЛА противника

Журналіста та військовослужбовця 13-ї бригади "Хартія" Юрія Бутусова призначили на посаду командира взводу по боротьбі з операторами БпЛА противника.

Про це він повідомив у соцмережі фейсбук, інформує Цензор.НЕТ.

"Щойно мене призначили на посаду командира взводу 13-ї бригади "Хартія" по боротьбі з операторами БПЛА противника. Оператори дронів ворога завдають нашим військам більшість втрат, блокують деякі райони та маршрути. Оператори дронів - каркас ворожих бойових порядків. Наше завдання - боротьба за панування у малому небі, і у сучасній війні дронів ми повинні здобути перевагу", - зазначив Бутусов.

Він додав, що оскільки володіє іспанською мовою, то йому доручили створити у взводі відділення латиноамериканських бійців, серед тих латиноамериканців у "Хартії", хто уклав другий контракт у піхоті, пройшов значну кількість бойових операцій, добре проявив себе у боях, і або літав раніше на дронах, або навчався сам, або має до того здібності.

Військовий також розповів, що одночасно з його взводом розгортається рота, тому є достатньо вакансій. А головне, зазначив Бутусов, є команда адекватних людей, які працюють на результат.

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Він закликав всіх охочих приєднатися до його підрозділу.

"Тому звертаюсь до усіх, хто має можливість та мотивацію приєднатись до нашого колективу, який зараз створюється. Потрібні люди, здатні працювати на результтат. Є інструктори, є можливості навчання, будемо максимально сприяти переводам, запрошуємо молодь 18-24 за програмою "мільйонерів"... Бригада та корпус забезпечують значну частину потреб, звичайно, не усі, будемо також збирати кошти на деякі види техніки та озброєння. Роботу забезпечує ремонтна майстерня. Пишіть будь-ласка, в особисті, будемо працювати разом", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що у травні головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов мобілізувався до лав Національної гвардії України.

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