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Новини Бутусов мобілізувався до Нацгвардії
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Військовослужбовця 13-ї бригади "Хартія" Бутусова призначили командиром взводу по боротьбі з операторами БпЛА противника

Бутусов став командиром взводу

Журналіста та військовослужбовця 13-ї бригади "Хартія" Юрія Бутусова призначили на посаду командира взводу по боротьбі з операторами БпЛА противника. 

Про це він повідомив у соцмережі фейсбук, інформує Цензор.НЕТ.

"Щойно мене призначили на посаду командира взводу 13-ї бригади "Хартія" по боротьбі з операторами БПЛА противника. Оператори дронів ворога завдають нашим військам більшість втрат, блокують деякі райони та маршрути. Оператори дронів - каркас ворожих бойових порядків. Наше завдання - боротьба за панування у малому небі, і у сучасній війні дронів ми повинні здобути перевагу", - зазначив Бутусов.

Він додав, що оскільки володіє іспанською мовою, то йому доручили створити у взводі відділення латиноамериканських бійців, серед тих латиноамериканців у "Хартії", хто уклав другий контракт у піхоті, пройшов значну кількість бойових операцій, добре проявив себе у боях, і або літав раніше на дронах, або навчався сам, або має до того здібності.

Військовий також розповів, що одночасно з його взводом розгортається рота, тому є достатньо вакансій. А головне, зазначив Бутусов, є команда адекватних людей, які працюють на результат.

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Він закликав всіх охочих приєднатися до його підрозділу.

"Тому звертаюсь до усіх, хто має можливість та мотивацію приєднатись до нашого колективу, який зараз створюється. Потрібні люди, здатні працювати на результтат. Є інструктори, є можливості навчання, будемо максимально сприяти переводам, запрошуємо молодь 18-24 за програмою "мільйонерів"... Бригада та корпус забезпечують значну частину потреб, звичайно, не усі, будемо також збирати кошти на деякі види техніки та озброєння. Роботу забезпечує ремонтна майстерня. Пишіть будь-ласка, в особисті, будемо працювати разом", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що у травні головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов мобілізувався до лав Національної гвардії України.

Дивіться також: Юрій Бутусов мобілізувався в Національну Гвардію України. ВIДЕО

Автор: 

безпілотник (4651) призначення (2328) Бутусов Юрій (3634) бригада НГУ Хартія (16)


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Топ коментарі
+30
Нехай береже вас Бог🙏Без вас не буде навіть кому Шуфричу рило начистити.Повертайтесь з перемогою!!!
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02.08.2025 21:06 Відповісти
+11
Наснаги вам, пане Юрію. Бережіть себе і тих хто поруч
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02.08.2025 21:31 Відповісти
+10
Успіхів!
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02.08.2025 21:18 Відповісти
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02.08.2025 21:05 Відповісти
Вибачаюсь, як шо шось поплутав.
Вибачитесь не бажаєтє?
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02.08.2025 21:49 Відповісти
Хартія це круто. А як шо вони там собі чейсь аккаунт віджали так то пусте. Головне свиномобак утилізують гарно.
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02.08.2025 22:05 Відповісти
Нехай береже вас Бог🙏Без вас не буде навіть кому Шуфричу рило начистити.Повертайтесь з перемогою!!!
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02.08.2025 21:06 Відповісти
Юрію краще було б бути редактором найбільш відвідуваного сайту, аніж кимсь ще. Кожен має робити свою справу, і кожна справа важлива
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02.08.2025 21:09 Відповісти
іванька а що вміє робити твоя йулька тімашонка калясочніца? мо її на олімпійські ігри інвалідів відправити, мо там золото візьме?
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02.08.2025 21:17 Відповісти
Погляд людини на війну з самого середовища , дещо відрізняється від тих самих поглядів "рядом", чи "залучених тимчасово", не кажучи вже про "кулеметників" на робочому столі компа. Це його вибір, вибір чемної, мужньої, дуже відданою своєї справі людини.
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02.08.2025 22:27 Відповісти
Успіхів!
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02.08.2025 21:18 Відповісти
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02.08.2025 21:22 Відповісти
Взагалі-то, у нас, бути одночасно журналістом та військовослужбовцем НЕМОЖЛИВО!
Бо наші каральні закони та типільні командири геть-нах будь-що забороняють говорити!
Кількість туалетного паперу у толчка на позиції, якість картоплі, та навіть наявність комарів є "державною таємницею".
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02.08.2025 21:29 Відповісти
Наснаги вам, пане Юрію. Бережіть себе і тих хто поруч
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02.08.2025 21:31 Відповісти
оптимістично вітаю
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02.08.2025 22:11 Відповісти
Не маю нічого проти. Але, простий хлопець, без публічного імя, теж може так швидко по службі просунутись?
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02.08.2025 22:35 Відповісти
він не простий хлопець. а дуже розвинуто розмова людина з декількома вищими освітами
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02.08.2025 22:40 Відповісти
зєлєнскій - йурист, вітьок януковічь проффесор, вася вірастюк - законотворець...
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02.08.2025 22:46 Відповісти
З Богом - Юрку
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02.08.2025 22:46 Відповісти
What is Butusov's rank? Lieutenant?
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02.08.2025 22:50 Відповісти
Юра вітаю ..
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02.08.2025 22:58 Відповісти
В центрі невеликого, але славного міста Бахмач, вже кілька років стоїть скромний (і красивий) пам'ятник бійцеві Бутусову, однофамільцю Юрія Євгеновича, що поліг в боях проти московських андрофагів. Так що Ю.Є. треба за першої нагоди повернутись до ЦН. Бо в ім'я України його найбільший подвиг - не добрі дії бійця на фронті, і навіть не сама журналістика, а рейди по фронтах, де в багатьох частинах засіли насаджувані хохляцькими сталінчиками самодури-командири. Вчорашній приклад із Херсоном - один із сотень подібних...
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02.08.2025 23:13 Відповісти
Бережись, Юрку, бо ти найкращий і потрібен Україні після перемоги!
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02.08.2025 23:14 Відповісти
 
 