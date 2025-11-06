Евакуація пораненого за допомогою НРК: історія бійця "Хартії"

Індустрія дронів

Видання The New York Times розповіло одну з історії евакуації поранених захисників за допомогою наземного роботизованого комплексу.

Про це йдеться в матеріалі The New York Times.

Боєць 13 бригади НГУ "Хартія" Олександр

Разом із трьома побратимами вночі він виконував завдання у сірій зоні біля села Липці на Харківщині. Вони мали натягнути дріт, щоб збити російських військових з мотоциклів, на яких ті здійснюють штурми. Група Олександра перебувала за 300 метрів від найближчого лісу.

Дрон російських окупантів скинув боєприпас біля Олександра, внаслідок чого його було поранено. Проте пілот ворожого дрона одразу після вибуху почав атакувати його побратимів, помилково вважаючи, що Олександр мертвий.

Осколки пошкодили ногу нацгвардійця, а коли дзизчання дрона стихли, той наклав у темряві турнікет та зрозумів, що кістки ноги роздроблено. Олександр покликав побратимів, але ніхто не відгукнувся.

В той момент воїн зрозумів, що три години зійде сонце, а в небо злетить ще більше російських дронів, які знайдуть його та вб'ють. За словами нацгвардійця він навіть подумав, що йому може знадобитися мисливський ніж, щоб відрізати поранену ногу, якщо вона за щось зачепиться та він не зможе рухатися далі.

Тривалий час Олександр повз у сірій зоні, в будь-який момент російський дрон міг його атакувати знову.

Проблеми з евакуацією

Понад пів століття західна військова аксіома стверджувала, що важкопоранені військові повинні отримати медичну допомогу у першу годину після поранення. Проте зараз це не працює. Українським захисникам доводиться чекати на евакуацію по кілька днів. Все через дрони ворога, які атакують як поранених, так і медиків.

"Евакуаційні команди є пріоритетними цілями для Росії", - каже старший лейтенант Дарія, анестезіолог стабілізаційного пункту.

Неможливість швидкої евакуації призводить до того, що частина поранених помирає в окопах. Інші прибувають до пунктів стабілізації з кінцівками, що потребують ампутації, які можна було б врятувати за умови швидшого доступу до медичної допомоги.

NYT зазначає, що фронт перенасичений дронами, тому практика медичної евакуації потребує оновлення.

Приклад "Хартії"

Видання пише, що 13 бригада НГУ "Хартія" у 2024 році почала експериментувати із використанням на фронті наземних дронів. Там навіть створили роту наземних дронів, яка почала, зокрема, займатися евакуацією поранених та загиблих.

Кожного разу як Олександр чув звук дрона, що пролітав поряд, він ховався під пончо. Десь далеко лунали мінометні удари.

Порятунок

На середині свого шляху до укриття він відчував виснаження та самотність. В цей час його помітили пілоти дронів "Хартії" із позивними Каспер та Аферист.

Аферист, який пілотував квадрокоптер з тепловізором Matrice 4T, бачив вибух, який поранив Олександра, та інші вибухи, коли дрон переслідував його побратимів, яким вдалося втекти. Він бачив, як Олександр починає рухатися та повідомив про це у командний пункт.

Каспер працював з квадрокоптером Mavic, оснащеним невеликим гучномовцем. Аферист записав аудіоповідомлення у застосунку та поділився файлом з Каспером, який завантажив його на свій дрон.

Олександр помітив, що дістав поранення у праве зап'ястя. Після цього він побачив неподалік від лісу рюкзак, який впустив хтось із його побратимів. Там він знайшов воду, яка дала йому сил.

Згодом він почув звук дрона та заховався. "Пташка" зависла та освітила його. Тоді Олександра подумав, що зараз загине, але почув звернення українською: "Шатай (позивний Олександра. - Ред.) рухайся в напрямку світла".

Під час цього, на світанку, його спробував атакувати FPV-дрон росіян, проте Олександру пощастило, той вибухнув за 10 метрів від нього. Після цього боєць кинувся до лісу, але росіяни спробували його атакувати ще одним дроном. Аферист завадив цьому, намагаючись своїм дроном збити ворожу "пташку".

Олександр дістався до фальшивої кулеметної позиції, де його виявили двоє українських воїнів, які допомогли бійцю дійти до бліндажа.

У бліндажі медик дав Олександру знеболювальне, антибіотик, та протизапальні препарати, зняв турнікет, промив рану, наклав шину та запевнив пораненого, що його ногу можна врятувати.

Евакуація

За кілька кілометрів у будівлі базувалась рота наземних БпЛА "Хартії". Командир мав позивний Математик.





Олександру довелося чекати на евакуацію три дні, оскільки після дощів наземний безпілотник міг застрягнути. Згодом командир схвалив його евакуацію за допомогою НРК "Змій-500".

НРК оснащено радіозв'язком, так команда пілотів може розмовляти із пораненим під час евакуації. Максимальна швидкість НРК - 24 км/год. Проте через компактність та невисоку швидкість їх складніше помітити з повітря, кажуть військові.

Щойно настала темрява "Змій" виїхав, в цей час його супроводжували інші дрони. За деякий час він дістався до бліндажа, в якому перебував Олександр.

Побратими допомогли йому влаштуватися на НРК. "Змій" успішно доставив Олександра. За кілька хвилин, у точці стабілізації, хірургічна бригада оглянула свого пацієнта. Минуло майже 99 годин з моменту його поранення.





"Обидва стегна були всіяні дірками та сторонніми предметами. На його правій руці була схожа невелика рана. Через вторинну інфекцію ліва нога була запалена. Аналіз на гемоглобін показав, що в нього анемія через крововтрату. ... Його стан стабільний. Прогноз був сприятливий. Він вижив.", - описує видання поранення Олександра.

Того дня він зателефонував мамі з лікарні в Харкові та розповів часткову правду. Сказав, що зламав ногу. Наступного дня вона приїхала до лікарні та побачила його стан.

"Я обіцяв тобі, що залишусь живим. І я це зробив", - сказав Олександр.

