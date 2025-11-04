Маршрут - 64 км, тривалість місії - майже 6 годин: евакуація пораненого бійця із окупованої території за допомогою НРК. ВIДЕО
Індустрія дронів
Українські захисники провели унікальну операцію під кодовою назвою "ГВЕР", під час якої вдалося врятувати пораненого бійця з окупованого населеного пункту.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, евакуація здійснювалася за допомогою наземних роботизованих комплексів (НРК), які використовували військові 1-го окремого медичного батальйону спільно із суміжними підрозділами.
Поранений воїн перебував на тимчасово окупованій території 33 дні, витримавши біль та очікуючи на порятунок. Попередні шість спроб евакуації виявилися невдалими, але сьома місія завершилася успішно. Нині врятований боєць перебуває у безпеці та проходить лікування.
Воїн протримався пораненим 33 дні. Шість невдалих спроб, сьома - успішна. Маршрут - 64 км (37 км із пошкодженим колесом). Місія тривала 5 год 58 хв. Під час руху НРК підірвався на міні та потрапив під скид дрона, але броньована капсула врятувала пораненого.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Свій до свого по своє. Тільки підтримуючи один одного вистоїмо.
"врятувати рядового" - тільки така армія має право на існування і така армія переможе !
молодці !
досвід такого дрона з бронекапсулою має бути масштабований
Слава ЗСУ !
.