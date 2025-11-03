Оператор дронів "Халк" за допомогою наземного безпілотника "Тарган" врятував пораненого бійця "Цьом-Цьом" на Запоріжжі. ВIДЕО

Оператор наземного дрона Ігор із позивним "Халк" здійснив ще одну евакуацію пораненого побратима з поля бою за допомогою дрона "Тарган".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на оприлюднених кадрах видно, як оператор керує дроном безпосередньо з місця евакуації, що є надзвичайно ризикованим і водночас ефективним рішенням. За допомогою "Таргана" бійці вивезли важкопораненого воїна з позивним "Цьом-Цьом" до пікапа, який очікував неподалік.

"Автор цього відео - оператор наземного дрона Ігор "Халк". На своєму рахунку разом із командою він має понад 25 успішних евакуацій з поля бою поранених побратимів дроном "Тарган". На цих кадрах - одна з них, і це справді зразок щоденного солдатського подвигу бійців 65 окремої механізованої бригади, які вже четвертий рік захищають Запоріжжя на Оріхівському напрямку. Цікаво, що в даному випадку НРК використали, щоб перевезти важкого пораненого бійця із незвичним позивним Ігор "Цьом-Цьом" до пікапа. Оператор "Таргану" керував дроном безпосередньо з місця евакуації, а не дистанційно, як це буває зазвичай", - пише у коментарі до відео автор публікації.

