Оператор дронів "Халк" за допомогою наземного безпілотника "Тарган" врятував пораненого бійця "Цьом-Цьом" на Запоріжжі. ВIДЕО

Оператор наземного дрона Ігор із позивним "Халк" здійснив ще одну евакуацію пораненого побратима з поля бою за допомогою дрона "Тарган".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на оприлюднених кадрах видно, як оператор керує дроном безпосередньо з місця евакуації, що є надзвичайно ризикованим і водночас ефективним рішенням. За допомогою "Таргана" бійці вивезли важкопораненого воїна з позивним "Цьом-Цьом" до пікапа, який очікував неподалік.

"Автор цього відео - оператор наземного дрона Ігор "Халк". На своєму рахунку разом із командою він має понад 25 успішних евакуацій з поля бою поранених побратимів дроном "Тарган". На цих кадрах - одна з них, і це справді зразок щоденного солдатського подвигу бійців 65 окремої механізованої бригади, які вже четвертий рік захищають Запоріжжя на Оріхівському напрямку. Цікаво, що в даному випадку НРК використали, щоб перевезти важкого пораненого бійця із незвичним позивним Ігор "Цьом-Цьом" до пікапа. Оператор "Таргану" керував дроном безпосередньо з місця евакуації, а не дистанційно, як це буває зазвичай", - пише у коментарі до відео автор публікації.

поранення (2854) евакуація (2449) 65 ОМБр (37)
Повідомляють, що українські війська очистили східні околиці Ямполя від рашистських штурмових груп.

03.11.2025 14:52 Відповісти
Крім того є таке повідомлення:
@ "На Куп'янському напрямку ЗСУ вибили кацапню з позицій та просунулися в напрямку Голубівки та Калинового."

03.11.2025 14:58 Відповісти
У разі звільнення ЗСУ сектору Калинове-Голубівка від російських військ із виходом берег річки Оскіл, все рашистське угрупування в районі Куп'янська опиняється в оточенні.
Після чого можна буде очисти весь західний берег Осколу від ворожих сил.
03.11.2025 15:02 Відповісти
Господи , Матір Божа !!! Допомогай нашім Воїнам !!!...
03.11.2025 15:18 Відповісти
Молодці! Оце і є наша еліта, а не те що біля корита.
03.11.2025 14:56 Відповісти
так это легко поражаемая цель.едет медленно. риск же очень высокий
03.11.2025 15:45 Відповісти
 
 