Оператор дронов "Халк" с помощью наземного беспилотника "Тарган" спас раненого бойца "Цьом-Цьом" в Запорожье. ВИДЕО

Оператор наземного дрона Игорь с позывным "Халк" осуществил еще одну эвакуацию раненого собрата с поля боя с помощью дрона "Тарган".

Как сообщает Цензор.НЕТ, на обнародованных кадрах видно, как оператор управляет дроном непосредственно с места эвакуации, что является чрезвычайно рискованным и в то же время эффективным решением. С помощью "Таргана" бойцы вывезли тяжелораненый воина с позывным "Цьом-Цьом" к пикапу, который ожидал неподалеку.

Смотрите: НРК под обстрелом эвакуировал тяжелораненый военный за 20 метров от позиций рашистов. ВИДЕО

"Автор этого видео - оператор наземного дрона Игорь "Халк". На своем счету вместе с командой он имеет более 25 успешных эвакуаций с поля боя раненых побратимов дроном "Тарган". На этих кадрах - одна из них, и это действительно образец ежедневного солдатского подвига бойцов 65 отдельной механизированной бригады, которые уже четвертый год защищают Запорожье на Ореховском направлении. Интересно, что в данном случае НРК использовали, чтобы перевезти тяжело раненого бойца с необычным позывным Игорь "Цьом-Цьом" к пикапу. Оператор "Таргана" управлял дроном непосредственно с места эвакуации, а не дистанционно, как это бывает обычно", - пишет в комментарии к видео автор публикации.

Смотрите также: Украинские дроны контролируют поле боя на одном из участков фронта вблизи Покровска. ВИДЕО

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Почти три десятка вражеских БПЛА сбили за 10 дней операторы зенитных дронов подразделения "Sky Wars" из 47-й ОМБр "Магура". ВИДЕО

ранение (3434) эвакуация (2208) 65 ОМБр (37)
Повідомляють, що українські війська очистили східні околиці Ямполя від рашистських штурмових груп.

03.11.2025 14:52 Ответить
Крім того є таке повідомлення:
@ "На Куп'янському напрямку ЗСУ вибили кацапню з позицій та просунулися в напрямку Голубівки та Калинового."

03.11.2025 14:58 Ответить
У разі звільнення ЗСУ сектору Калинове-Голубівка від російських військ із виходом берег річки Оскіл, все рашистське угрупування в районі Куп'янська опиняється в оточенні.
Після чого можна буде очисти весь західний берег Осколу від ворожих сил.
03.11.2025 15:02 Ответить
Господи , Матір Божа !!! Допомогай нашім Воїнам !!!...
03.11.2025 15:18 Ответить
Молодці! Оце і є наша еліта, а не те що біля корита.
03.11.2025 14:56 Ответить
 
 