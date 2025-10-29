Почти три десятка вражеских БПЛА сбили за 10 дней операторы зенитных дронов подразделения "Sky Wars" из 47-й ОМБр "Магура". ВИДЕО

Операторы зенитных беспилотников из подразделения ПВО "Sky Wars" 47-й отдельной механизированной бригады "Магура" за десять дней уничтожили почти три десятка дронов различного типа на Курском и Северо-Слобожанском направлениях.

Как сообщает Цензор.НЕТ, несмотря на попытки российских операторов обойти зону поражения украинского ПВО, никакие маневры не помогают - наши защитники держат небо под полным контролем. Благодаря их работе российская разведка потеряла значительное количество дронов, что заметно уменьшило активность вражеской авиаразведки. На своей странице в соцсетях бойцы 47-й ОМБр опубликовали видеозапись с фрагментами успешной боевой работы дроноводов-зенитчиков.

"В зоне ответственности 47 ОМБр "Магура" пилоты рф пытаются маневрировать в воздухе своими ударными и разведдронами, стараются облететь зону поражения нашим ПВО - но это им не помогает. Подразделение Sky Wars 47 ОМБр "Магура" контролирует небо на Курском и Северо-Слобожанском направлении и эффективно палит российские дорогостоящие дроны еще на подлете. Благодаря работе наших зенитчиков враг уже уменьшил присутствие своих разведдронов - и нашим силам стало работать безопаснее и эффективнее. Добыча подразделения ПВО Sky Wars за 10 дней: 13 Zala Lancet z51, 12 Zala-z16, 2 Supercam, 2 "Герберы", - пишут бойцы в комментарии к видео.

