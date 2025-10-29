В Харьковской области враг обстрелял 7 населенных пунктов: известно о 4 раненых. ФОТО

За прошедшие сутки вражеским ударам подверглись 7 населенных пунктов Харьковской области. В результате обстрелов пострадали люди.

Об этом сообщил председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.

Есть раненые среди гражданских

В результате обстрелов пострадали четыре человека.

В селе Шевченково Первое Близнюковской громады пострадала 75-летняя женщина;

В селе Рубленое Ольховатской громады пострадали 52-летняя женщина и 56-летний мужчина;

В городе Изюм пострадал 49-летний мужчина.

Чем атаковали россияне

Враг активно применял по Харьковщине различные типы беспилотников:

17 дронов "Герань-2";

1 FPV-дрон;

2 БпЛА неустановленного типа.

Последствия обстрелов Харьковщины

В результате атак повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры:

в Купянском районе - частный дом (с. Волошская Балаклея);

в Изюмском районе - здание учебного заведения, торговый центр, офис, 2 многоквартирных и частный дом (г. Изюм);

в Лозовском районе - 4 частных дома (с. Шевченково Первое);

в Чугуевском районе - повреждена инфраструктура гражданского предприятия (г. Чугуев).

Транзитный эвакуационный пункт в Лозовой за сутки принял 156 человек, остаются 33. С начала работы пункта зарегистрировано 9711 человек.

