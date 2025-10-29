В Харьковской области враг обстрелял 7 населенных пунктов: известно о 4 раненых. ФОТО
За прошедшие сутки вражеским ударам подверглись 7 населенных пунктов Харьковской области. В результате обстрелов пострадали люди.
Об этом сообщил председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.
Есть раненые среди гражданских
В результате обстрелов пострадали четыре человека.
- В селе Шевченково Первое Близнюковской громады пострадала 75-летняя женщина;
- В селе Рубленое Ольховатской громады пострадали 52-летняя женщина и 56-летний мужчина;
- В городе Изюм пострадал 49-летний мужчина.
Чем атаковали россияне
Враг активно применял по Харьковщине различные типы беспилотников:
-
17 дронов "Герань-2";
-
1 FPV-дрон;
-
2 БпЛА неустановленного типа.
Последствия обстрелов Харьковщины
В результате атак повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры:
-
в Купянском районе - частный дом (с. Волошская Балаклея);
-
в Изюмском районе - здание учебного заведения, торговый центр, офис, 2 многоквартирных и частный дом (г. Изюм);
-
в Лозовском районе - 4 частных дома (с. Шевченково Первое);
-
в Чугуевском районе - повреждена инфраструктура гражданского предприятия (г. Чугуев).
Транзитный эвакуационный пункт в Лозовой за сутки принял 156 человек, остаются 33. С начала работы пункта зарегистрировано 9711 человек.
