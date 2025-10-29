РУС
В Харьковской области враг обстрелял 7 населенных пунктов: известно о 4 раненых. ФОТО

За прошедшие сутки вражеским ударам подверглись 7 населенных пунктов Харьковской области. В результате обстрелов пострадали люди.

Об этом сообщил председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.

Есть раненые среди гражданских

В результате обстрелов пострадали четыре человека.

  • В селе Шевченково Первое Близнюковской громады пострадала 75-летняя женщина;
  • В селе Рубленое Ольховатской громады пострадали 52-летняя женщина и 56-летний мужчина;
  • В городе Изюм пострадал 49-летний мужчина.

Россияне обстреляли Херсонскую область: 1 человек погиб, еще 3 - ранены, повреждены дома и машины

Чем атаковали россияне

Враг активно применял по Харьковщине различные типы беспилотников:

  • 17 дронов "Герань-2";

  • 1 FPV-дрон;

  • 2 БпЛА неустановленного типа.

Последствия обстрелов Харьковщины

В результате атак повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры:

  • в Купянском районе - частный дом (с. Волошская Балаклея);

  • в Изюмском районе - здание учебного заведения, торговый центр, офис, 2 многоквартирных и частный дом (г. Изюм);

  • в Лозовском районе - 4 частных дома (с. Шевченково Первое);

  • в Чугуевском районе - повреждена инфраструктура гражданского предприятия (г. Чугуев).

последствия обстрелов Харьковской области

Транзитный эвакуационный пункт в Лозовой за сутки принял 156 человек, остаются 33. С начала работы пункта зарегистрировано 9711 человек.

На Харьковщине враг обстрелял три населенных пункта: есть раненый, также повреждены дома. ФОТОрепортаж

