На Харківщині ворог обстріляв 7 населених пунктів: відомо про 4 поранених. ФОТО

Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали 7 населених пунктів Харківської області. Внаслідок обстрілів постраждали люди.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає Цензор.НЕТ.

Є поранені серед цивільних

Внаслідок обстрілів постраждали четверо людей.

  • У селі Шевченкове Перше Близнюківської громади постраждала 75-річна жінка;
  • У селі Рублене Вільхуватської громади постраждали 52-річна жінка і 56-річний чоловік;
  • У місті Ізюм постраждав 49-річний чоловік.

Чим атакували росіяни

Ворог активно застосовував по Харківщині різні типи безпілотників:

  • 17 дронів "Герань-2";

  • 1 FPV-дрон;

  • 2 БпЛА невстановленого типу.

Наслідки обстрілів Харківщини

Внаслідок атак пошкоджено та зруйновано об’єкти цивільної інфраструктури:

  • у Куп’янському районі — приватний будинок (с. Волоська Балаклія);

  • в Ізюмському районі — будівлю навчального закладу, торговий центр, офіс, 2 багатоквартирні та приватний будинок (м. Ізюм);

  • у Лозівському районі — 4 приватні будинки (с. Шевченкове Перше);

  • у Чугуївському районі — пошкоджено інфраструктуру цивільного підприємства (м. Чугуїв).

наслідки обстрілів Харківщини

Транзитний евакуаційний пункт у Лозовій за добу прийняв 156 людей, залишаються 33. Від початку роботи пункту зареєстровано 9711 осіб.

