На Харківщині ворог обстріляв 7 населених пунктів: відомо про 4 поранених. ФОТО
Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали 7 населених пунктів Харківської області. Внаслідок обстрілів постраждали люди.
Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає Цензор.НЕТ.
Є поранені серед цивільних
Внаслідок обстрілів постраждали четверо людей.
- У селі Шевченкове Перше Близнюківської громади постраждала 75-річна жінка;
- У селі Рублене Вільхуватської громади постраждали 52-річна жінка і 56-річний чоловік;
- У місті Ізюм постраждав 49-річний чоловік.
Чим атакували росіяни
Ворог активно застосовував по Харківщині різні типи безпілотників:
-
17 дронів "Герань-2";
-
1 FPV-дрон;
-
2 БпЛА невстановленого типу.
Наслідки обстрілів Харківщини
Внаслідок атак пошкоджено та зруйновано об’єкти цивільної інфраструктури:
-
у Куп’янському районі — приватний будинок (с. Волоська Балаклія);
-
в Ізюмському районі — будівлю навчального закладу, торговий центр, офіс, 2 багатоквартирні та приватний будинок (м. Ізюм);
-
у Лозівському районі — 4 приватні будинки (с. Шевченкове Перше);
-
у Чугуївському районі — пошкоджено інфраструктуру цивільного підприємства (м. Чугуїв).
Транзитний евакуаційний пункт у Лозовій за добу прийняв 156 людей, залишаються 33. Від початку роботи пункту зареєстровано 9711 осіб.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль