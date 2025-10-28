УКР
На Харківщині ворог обстріляв три населені пункти: є поранений, також пошкоджено будинки. ФОТОрепортаж

Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали 3 населені пункти Харківської області. Внаслідок обстрілів постраждала людина.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає Цензор.НЕТ.

Медики надали допомогу 41-річному чоловіку, який постраждав внаслідок обстрілу в місті Куп’янськ 26 жовтня.

Чим атакували росіяни

Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння:

  • 1 БпЛА типу "Герань-2";
  • 1 fpv-дрон.

Наслідки обстрілів Харківщини

Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:

  • в Ізюмському районі пошкоджено приватний будинок (селище Борова);
  • у Харківському районі пошкоджено багатоквартирний будинок (село Козача Лопань).

Транзитний евакуаційний пункт у Лозовій за добу прийняв 65 людей. Залишилися 36 людей. Всього від початку роботи в Пункті зареєстровано 9555 людей.

армія рф (19228) обстріл (31568) Харківська область (1812)
