На Харківщині ворог обстріляв три населені пункти: є поранений, також пошкоджено будинки. ФОТОрепортаж
Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали 3 населені пункти Харківської області. Внаслідок обстрілів постраждала людина.
Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає Цензор.НЕТ.
Медики надали допомогу 41-річному чоловіку, який постраждав внаслідок обстрілу в місті Куп’янськ 26 жовтня.
Чим атакували росіяни
Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння:
- 1 БпЛА типу "Герань-2";
- 1 fpv-дрон.
Наслідки обстрілів Харківщини
Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:
- в Ізюмському районі пошкоджено приватний будинок (селище Борова);
- у Харківському районі пошкоджено багатоквартирний будинок (село Козача Лопань).
Транзитний евакуаційний пункт у Лозовій за добу прийняв 65 людей. Залишилися 36 людей. Всього від початку роботи в Пункті зареєстровано 9555 людей.
